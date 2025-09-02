Prisman ensimmäinen lisäosa otetaan käyttöön
Kirkkonummen Prismakeskuksen uudistus etenee aikataulussa, ja perjantaina 19.9. ensimmäinen lisärakennusosa ja uusittu parkkipaikka otetaan käyttöön. Samalla sisääntulo siirtyy uuteen lisärakennukseen. Myös jalankulkijoille tämä tuo helpotusta, kun juna-aseman suunnalta tullessa kiinteistölle pääsee taas kulkemaan heti kiinteistön kulmalta.
Lisärakennuksesta, heti uuden sisäänkäynnin kohdalta löytyvät Alko, apteekki, pesula ja puhelinhuolto, jotka siirtyvät tilapäisesti uuteen lisäosaan, kun rakennustyöt aloitetaan kiinteistön toisessa päässä.
– Uudistustyöt ovat edistyneet hyvin ja aikataulussa, osuuskauppa Varuboden-Oslan kiinteistöjohtaja Mikko Ala-Huikku kertoo. Olemme myös onnistuneet järjestämään suurimmalle osalle vuokralaisista väliaikaiset tilat rakennustöiden ajaksi.
Työt Prismakeskuksessa jatkuvat nyt toisen lisäosan rakentamisella. Sen valmistuttua sinne muuttaa Alko ja apteekki varsinaisiin tiloihinsa ja myös verkkokaupan noutopiste. Tämän jälkeen ensimmäinen lisäosa otetaan varsinaiseen käyttöön, ja sinne nousee Varuboden-Oslan toimesta ravintolamaailma.
Prisman myymäläuudistus ensi vuonna
Vuodenvaihteen jälkeen alkaa varsinainen Prisma-myymäläuudistus.
– Saamme laajennuksen myötä Prismalle lisää tilaa, jonka myötä valikoima kasvaa ja pystymme tuomaan myös uudentyyppistä ruokatarjoomaa myymälään. Samalla Prisman kalusteet ja miljöö kokevat täydellisen uudistuksen ja esillepanoratkaisut päivittyvät viimeisimmän Prisma-konseptin mukaiseksi, Varuboden-Oslan toimialajohtaja Karlos Kotkas toteaa.
– Asiakkaamme ovat suhtautuneet ymmärtäväisesti uudistustöihin, Karlos Kotkas toteaa. Tämä kertoo siitä, että Prismakeskuksen uudistus on tervetullut ja että asiakkaat ovat jo sitä odottaneet.
Koko Prismakeskuksen uudistus valmistuu syksyllä 2026.
Yhteyshenkilöt
Jaana Hagelbergviestintä- ja markkinointipäällikköVaruboden-OslaPuh:010 765 9333jaana.hagelberg@sok.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag
Varuboden-Osla lanserar matrobotar på nya orter – först ut är Karis2.9.2025 14:02:02 EEST | Pressmeddelande
De populära robotleveranserna av matinköp på nätet utökas i höst till tre nya enheter i Varuboden-Oslas område. I Karis börjar leveranserna vecka 37.
Varuboden-Osla tuo ruokarobot uusille alueille – ensimmäisenä vuorossa Karjaa2.9.2025 14:02:02 EEST | Tiedote
Suosittu ruoan verkkokaupan robokuljetus laajenee tänä syksynä kolmeen uuteen toimipaikkaan Varuboden-Oslan alueella. Karjaalla kuljetukset alkavat viikolla 37.
VBO-donation: Nya spel stärker samhörigheten på Grundskolan i Grankulla22.8.2025 08:30:00 EEST | Artikel
Nya rastredskap ökar trivseln och gemenskapen för eleverna på Grundskolan i Grankulla. Sammanlagt 44 skolor fick en summa på 500 euro för rastredskap via Varuboden-Oslas kampanj Det egna området till godo i våras.
VBO:n lahjoitus: Uudet pelit vahvistavat yhteishenkeä peruskoulussa Kauniaisissa22.8.2025 08:30:00 EEST | Artikkeli
Uudet välituntivälineet lisäävät oppilaiden viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä Grundskolan i Grankulla -koulussa Kauniaisissa. Kaikkiaan 44 koulua sai 500 euron lahjoituksen välituntivälineiden hankintaan Varuboden-Oslan Paikallisesti hyvää -kampanjan kautta viime keväänä.
VBO-donation: Trädslagspark i Borgnäs sprider glädje till byskolans elever15.8.2025 08:30:00 EEST | Artikel
En långvarig dröm gick i uppfyllelse i Borgnäs. Mika Waltarin koulu fick en egen trädslagspark med cirka 20 olika trädslag. Parken sprider glädje både bland eleverna och hela bygemenskapen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme