Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag

Prisman ensimmäinen lisäosa otetaan käyttöön

15.9.2025 11:00:00 EEST | Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag | Tiedote

Kirkkonummen Prismakeskuksen uudistus etenee aikataulussa, ja perjantaina 19.9. ensimmäinen lisärakennusosa ja uusittu parkkipaikka otetaan käyttöön. Samalla sisääntulo siirtyy uuteen lisärakennukseen. Myös jalankulkijoille tämä tuo helpotusta, kun juna-aseman suunnalta tullessa kiinteistölle pääsee taas kulkemaan heti kiinteistön kulmalta.

Prisma Kirkkonummi
Prisma Kirkkonummi Osuuskauppa Varuboden-Osla / Oscar Keserci

Lisärakennuksesta, heti uuden sisäänkäynnin kohdalta löytyvät Alko, apteekki, pesula ja puhelinhuolto, jotka siirtyvät tilapäisesti uuteen lisäosaan, kun rakennustyöt aloitetaan kiinteistön toisessa päässä.

– Uudistustyöt ovat edistyneet hyvin ja aikataulussa, osuuskauppa Varuboden-Oslan kiinteistöjohtaja Mikko Ala-Huikku kertoo. Olemme myös onnistuneet järjestämään suurimmalle osalle vuokralaisista väliaikaiset tilat rakennustöiden ajaksi.

Työt Prismakeskuksessa jatkuvat nyt toisen lisäosan rakentamisella. Sen valmistuttua sinne muuttaa Alko ja apteekki varsinaisiin tiloihinsa ja myös verkkokaupan noutopiste. Tämän jälkeen ensimmäinen lisäosa otetaan varsinaiseen käyttöön, ja sinne nousee Varuboden-Oslan toimesta ravintolamaailma.

Prisman myymäläuudistus ensi vuonna

Vuodenvaihteen jälkeen alkaa varsinainen Prisma-myymäläuudistus.

– Saamme laajennuksen myötä Prismalle lisää tilaa, jonka myötä valikoima kasvaa ja pystymme tuomaan myös uudentyyppistä ruokatarjoomaa myymälään. Samalla Prisman kalusteet ja miljöö kokevat täydellisen uudistuksen ja esillepanoratkaisut päivittyvät viimeisimmän Prisma-konseptin mukaiseksi, Varuboden-Oslan toimialajohtaja Karlos Kotkas toteaa.

– Asiakkaamme ovat suhtautuneet ymmärtäväisesti uudistustöihin, Karlos Kotkas toteaa. Tämä kertoo siitä, että Prismakeskuksen uudistus on tervetullut ja että asiakkaat ovat jo sitä odottaneet.

Koko Prismakeskuksen uudistus valmistuu syksyllä 2026.

Yhteyshenkilöt

