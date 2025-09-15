Vapriikki

Rakennusperinnön vaalija saa tunnustusta ainutlaatuisesta tutkimusmenetelmästä

18.9.2025 13:30:00 EEST | Vapriikki | Tiedote

Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinto 2025 julkistetaan torstaina 18.9.2025 klo 13.30 museokeskus Vapriikin auditoriossa. Pirkanmaan maakuntamuseon myöntämän Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinnon saa tänä vuonna professori Olli-Paavo Koponen Tampereen yliopistosta. Palkinto julkistetaan torstaina 18.9.2025 museokeskus Vapriikissa pidettävässä seminaarissa Säilyttämisen voima – Rakennusperintö tulevaisuuden tekijänä. Seminaari on ennakkovarattu täyteen.

Vanhan teollisuushallin sisätila, jossa on suuria ikkunoita ja suuri metallinen nostokoukku katossa.
Säilyttämisen voima – Rakennusperintö tulevaisuuden tekijänä. Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä. Tänä vuonna seminaari on ennakkovarattu täyteen. Markku Kekkonen 1991/Vapriikin kuva-arkisto

Olli-Paavo Koponen on tullut tunnetuksi arkkitehtuurin mittauspiirustusmenetelmän käytöstä arkkitehtuurin historian ja teorian opetuksessa. Käsityönä toteutettavan mittauspiirustuksen avulla voidaan tutkia arkkitehtuurin mittasuhteita, materiaalimaailmaa ja rakennuksen kerroksellista olemusta tavalla, johon digitaaliset suunnittelu- ja kuvantamistyökalut eivät taivu. Perinteisiin puu- ja kivirakennuksiin keskittyvä metodi on ollut arkkitehtikunnan käytössä toistasataa vuotta, ja Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijoille mittauspiirustuskursseja on järjestetty yli kaksikymmentä vuotta. Olli-Paavo Koponen on aktiivisesti ja innostavasti tuonut mittauspiirustuksen osaksi arkkitehtuurin tutkimusta ja opetusta, harjaannuttaen yhä uusia arkkitehtisukupolvia silmän ja käden yhteistyöhön sekä rakennetun kulttuuriperintömme arvostukseen.  Menetelmä tunnetaan myös nimellä Vernadoc, joka viittaa kansanrakentamisen dokumentointiin. Tänä vuonna Tampereen yliopiston mittauspiirustuskurssi toteutetaan Vanhassa Raumassa. Edellisten vuosien kurssitöitä esitellään parhaillaan Mäntän Serlachius-museon näyttelyssä Mitattu ja piirretty.

-Haluamme palkinnolla nostaa esiin tätä ainutlaatuista menetelmää. Mittauspiirustus on monitahoinen tapa nähdä, kokea ja ymmärtää rakennettua ympäristöä. Rakennuksista jää myös korvaamattoman aito, käsintehty dokumentti. Se on kulttuuriperintötyötä parhaimmillaan, Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöpäällikkö Anna Lyyra-Seppänen toteaa.

Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinto on vuodesta 2012 lähtien myönnetty tunnustuspalkinto henkilölle, hankkeelle tai yhteisölle, joka toimii vaikuttavasti, esimerkillisesti ja pitkäjänteisesti pirkanmaalaisen kulttuuriympäristön hyväksi.

Palkinto julkistetaan torstaina 18.9.2025 museokeskus Vapriikissa pidettävässä seminaarissa Säilyttämisen voima – Rakennusperintö tulevaisuuden tekijänä. Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, ja media on tervetullut tilaisuuteen. Teemoina käsitellään mm. ratkaisuja purkamisaaltoon ja teollisuusperinnön tulevaisuutta. Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinto 2025 julkistetaan n. klo 13.30. Seminaarin ohjelma alla. Median edustajat voivat tiedustella mahdollisia vapautuvia paikkoja täyteen varattuun seminaariin osoitteesta maakuntamuseo@tampere.fi.

Seminaari torstaina 18.9. klo 9.00–15.45
Säilyttämisen voima - Rakennusperintö tulevaisuuden tekijänä  

AAMUPÄIVÄ klo 9.30–11.30  

Avaussanat, Anna Lyyra-Seppänen, kulttuuriympäristöpäällikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo   

Teema I: KUINKA PURKUAALTO TAKLATAAN?  

Miksi Suomi purkaa? Uusimman purkuaallon kulttuurisista juurista, Riina Sirén, arkkitehti, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto  

Rakennusperintö käyttö- ja korjauskelpoisena resurssina, FT Reetta Nousiainen, Museovirasto  

Spolia - muistoista rakennettu, Tapio Tuomi, arkkitehti  

Teema II: HEHKUVA TEOLLINEN PERINTÖ   

 ILTAPÄIVÄ, OSA I klo 12.30–14.00  

Kenen Nälkälinnanmäki? Osallisuus ja modernin rakennusperinnön suojelu kaavoituksen kiistakentällä, Sanni Hujanen, arkkitehti, rakennustutkija, Lahden museot  

Pasilan konepaja, Pekka Saatsi, arkkitehti SAFA, Saatsi Arkkitehdit Oy  

Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinto 2025  

KAHVITAUKO klo 14.00–14.30, Pirkanmaan maakuntamuseo tarjoaa  

ILTAPÄIVÄ, OSA II klo 14.30–15.45  

Finlaysonin alue – uutta vanhaa Tamperetta, Kai Niinimäki, asset manager, työeläkeyhtiö Varma  

Viimeinen tehdas kosken varrella – Takon merkitys Tampereen keskustan rakennetussa kulttuuriympäristössä, Sanna Kuusikari, rakennustutkija, Satakunnan museo  

Kysymyksiä, keskustelua ja ajatuksia sekä seminaarin päätössanat 

Yhteyshenkilöt

Anna Lyyra-Seppänen, kulttuuriympäristöpäällikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo, anna.lyyra-seppanen@tampere.fi, puh. 041 730 2909

Olli-Paavo Koponen, professori, arkkitehtuurin historia, Tampereen yliopisto, olli-paavo.koponen@tuni.fi, puh. 041 547 1602

