Rakennusperinnön vaalija saa tunnustusta ainutlaatuisesta tutkimusmenetelmästä

Olli-Paavo Koponen on tullut tunnetuksi arkkitehtuurin mittauspiirustusmenetelmän käytöstä arkkitehtuurin historian ja teorian opetuksessa. Käsityönä toteutettavan mittauspiirustuksen avulla voidaan tutkia arkkitehtuurin mittasuhteita, materiaalimaailmaa ja rakennuksen kerroksellista olemusta tavalla, johon digitaaliset suunnittelu- ja kuvantamistyökalut eivät taivu. Perinteisiin puu- ja kivirakennuksiin keskittyvä metodi on ollut arkkitehtikunnan käytössä toistasataa vuotta, ja Tampereen yliopiston arkkitehtiopiskelijoille mittauspiirustuskursseja on järjestetty yli kaksikymmentä vuotta. Olli-Paavo Koponen on aktiivisesti ja innostavasti tuonut mittauspiirustuksen osaksi arkkitehtuurin tutkimusta ja opetusta, harjaannuttaen yhä uusia arkkitehtisukupolvia silmän ja käden yhteistyöhön sekä rakennetun kulttuuriperintömme arvostukseen. Menetelmä tunnetaan myös nimellä Vernadoc, joka viittaa kansanrakentamisen dokumentointiin. Tänä vuonna Tampereen yliopiston mittauspiirustuskurssi toteutetaan Vanhassa Raumassa. Edellisten vuosien kurssitöitä esitellään parhaillaan Mäntän Serlachius-museon näyttelyssä Mitattu ja piirretty.

-Haluamme palkinnolla nostaa esiin tätä ainutlaatuista menetelmää. Mittauspiirustus on monitahoinen tapa nähdä, kokea ja ymmärtää rakennettua ympäristöä. Rakennuksista jää myös korvaamattoman aito, käsintehty dokumentti. Se on kulttuuriperintötyötä parhaimmillaan, Pirkanmaan maakuntamuseon kulttuuriympäristöpäällikkö Anna Lyyra-Seppänen toteaa.

Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinto on vuodesta 2012 lähtien myönnetty tunnustuspalkinto henkilölle, hankkeelle tai yhteisölle, joka toimii vaikuttavasti, esimerkillisesti ja pitkäjänteisesti pirkanmaalaisen kulttuuriympäristön hyväksi.

Palkinto julkistetaan torstaina 18.9.2025 museokeskus Vapriikissa pidettävässä seminaarissa Säilyttämisen voima – Rakennusperintö tulevaisuuden tekijänä. Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä, ja media on tervetullut tilaisuuteen. Teemoina käsitellään mm. ratkaisuja purkamisaaltoon ja teollisuusperinnön tulevaisuutta. Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinto 2025 julkistetaan n. klo 13.30. Seminaarin ohjelma alla. Median edustajat voivat tiedustella mahdollisia vapautuvia paikkoja täyteen varattuun seminaariin osoitteesta maakuntamuseo@tampere.fi.

Seminaari torstaina 18.9. klo 9.00–15.45

Säilyttämisen voima - Rakennusperintö tulevaisuuden tekijänä

AAMUPÄIVÄ klo 9.30–11.30

Avaussanat, Anna Lyyra-Seppänen, kulttuuriympäristöpäällikkö, Pirkanmaan maakuntamuseo

Teema I: KUINKA PURKUAALTO TAKLATAAN?

Miksi Suomi purkaa? Uusimman purkuaallon kulttuurisista juurista, Riina Sirén, arkkitehti, yliopisto-opettaja, Tampereen yliopisto

Rakennusperintö käyttö- ja korjauskelpoisena resurssina, FT Reetta Nousiainen, Museovirasto

Spolia - muistoista rakennettu, Tapio Tuomi, arkkitehti

Teema II: HEHKUVA TEOLLINEN PERINTÖ

ILTAPÄIVÄ, OSA I klo 12.30–14.00

Kenen Nälkälinnanmäki? Osallisuus ja modernin rakennusperinnön suojelu kaavoituksen kiistakentällä, Sanni Hujanen, arkkitehti, rakennustutkija, Lahden museot

Pasilan konepaja, Pekka Saatsi, arkkitehti SAFA, Saatsi Arkkitehdit Oy

Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinto 2025

KAHVITAUKO klo 14.00–14.30, Pirkanmaan maakuntamuseo tarjoaa

ILTAPÄIVÄ, OSA II klo 14.30–15.45

Finlaysonin alue – uutta vanhaa Tamperetta, Kai Niinimäki, asset manager, työeläkeyhtiö Varma

Viimeinen tehdas kosken varrella – Takon merkitys Tampereen keskustan rakennetussa kulttuuriympäristössä, Sanna Kuusikari, rakennustutkija, Satakunnan museo

Kysymyksiä, keskustelua ja ajatuksia sekä seminaarin päätössanat