Stadin Silakkamarkkinoilla juhlitaan meren makuja ja syksyistä tunnelmaa
Stadin Silakkamarkkinat valtaa Helsingin Kauppatorin jälleen 5.–11. lokakuuta. Lähes 300-vuotinen perinne tuo noin 40 kalastajan ja ruokatoimijan käsityönä omilla resepteillä valmistetut kalatuotteet ja muut saaristolaisherkut merelliseen markkinaympäristöön. Tapahtuma käynnistyy perinteisesti lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina pormestarin avajaispuheella ja markkinoiden parhaiden silakkatuotteiden palkitsemisella.
Helsingin syyskauden virallisesti avaava Stadin Silakkamarkkinat tuo meren ja saariston maut keskelle kaupunkia. Tarjolla on kotimaista kalaa ja saaristolaistuotteita – mukaan otettavaa ja paikan päällä syötävää – sekä perinteistä markkinatunnelmaa, joka on jo vuosisatojen ajan vetänyt puoleensa niin paikallisia kuin matkailijoita. Markkinoiden avajaispäivänä silakkaraati palkitsee vuoden parhaat tuotteet, jotka ovat perinteisesti nousseet nopeasti loppuunmyydyiksi hittituotteiksi.
Kalastajia ympäri Suomea, mukana myös markkinavieraiden vanhat suosikit
Tänä vuonna Kauppatorille saapuu yli 10 kalastajaa torilaiturin venepaikoille sekä lähes 30 kalastajaa ja saaristolaisherkkutoimijaa torin myyntipaikoille. Markkinoille rantautuu jälleen monia markkinavieraiden suosikkimyyjiä ympäri Suomea, ja kerran vuodessa saatavilla olevat suosikkituotteet viedään käsistä.
Merellisen miljöön uljaat ajurit, perinnepurjelaivat Valborg, Vivan ja Albanus tarjoilevat tunnelmallisissa tiloissaan paikan päällä syötäviä kalaherkkuja. Markkinoiden myyntipisteillä pääsee nauttimaan muun muassa lohi- ja silakkakeittoa, tuoreeltaan savustettua ja loimutettua kalaa, nahkiaisia, pöhkösiä, kalasalaatteja sekä pienpanimo-oluita ja muita virvokkeita. Lisäksi saatavilla on esimerkiksi monenlaisia maustekaloja, kalapihvejä ja -mousseja, skagenia, kurkkusalaatteja, maitohappo-, tyrni-, omena- ja hunajatuotteita, piirakoita, munkkeja, leipiä ja röstiperunavohveleita erilaisine täytteineen.
Vastuullisuutta ja kestäviä valintoja Itämeren puolesta
Stadin Silakkamarkkinoiden ytimessä on Itämeren suojelu ja kestävän kalastuksen tukeminen. Lähikalan ostaminen suoraan kalastajilta tukee paitsi heidän elinkeinoaan, myös meremme hyvinvointia. Markkinoiden tavoitteena on mahdollistaa ympäristöystävällinen toiminta niin myyjille kuin kävijöille.
"Merellisyys kuuluu Helsingin ja helsinkiläisten identiteettiin. Itämeri tarjoaa helsinkiläisille paikan virkistäytyä, harjoittaa elinkeinoja ja harrastaa. Silakkamarkkinat on hieno tapahtuma, jossa yhdistyy loistava merellinen torikauppa, hauska markkinatunnelma ja Itämeren suojelun sanoma. Minulle silakkamarkkinat ovat ehdottomasti vuosittainen perinne”, sanoo pormestari Daniel Sazonov.
Markkinoiden parhaat silakkatuotteet palkitaan avajaispäivänä
Pormestari Sazonov avaa Silakkamarkkinat sunnuntaina 5. lokakuuta klo 10 purjelaiva Valborgin kannelta, klo 12 päästään seuraamaan Silakkasoudun ja -patikan rantautumista Lyypekinlaiturin edustalle Suomalaisen klubin puhallinorkesterin säestyksellä ja Seija Vesterinen esittää merellistä haitarimusiikkia koko päivän ajan. Torstaina 9. lokakuuta Helsingin varhaiskasvatusryhmät kutsutaan salaisen silakan suunnistukseen.
Silakkaraadin palkinnot – vuoden silakkayllätys ja vuoden maustekala – jaetaan avajaispäivänä klo 16 purjelaiva Valborgin kannella. Tänä vuonna markkinoiden parhaita silakkatuotteita ovat valitsemassa näyttelijä Miitta Sorvali, nuorisoneuvoston jäsen Eino Missi, Finlands Svenska Måltidsakademin keittiömestari Peter af Björksten, sosiaali-, terveys- ja pelastustoiminnan apulaispormestari Maarit Vierunen, kokki-ravintoloitsija ja muusikko Antto Melasniemi, ruokavaikuttajat Kia Arpia ja Petra Wettenranta, Finlands svenska Marthaförbundetin Sandra Mellgren, Helsingin kaupungin vesiliikenteestä vastaava projektipäällikkö Lennart Petterson ja ravintoloitsija Mikko Leisti. Raadissa on tänä vuonna mukana myös yllätysjäsen – suuri silakkaruokien ystävä, joka paljastetaan vasta markkinoiden avajaispäivänä. Silakkaraadin tuloksista tiedotetaan avajaispäivän aikana.
Stadin Silakkamarkkinat on avoinna Kauppatorilla sunnuntaista lauantaihin 5.–11.10.2025. Myyntiaika on sunnuntaista perjantaihin klo 9–19 ja lauantaina klo 9–16.
Viestintäpäällikkö Anna Mäkelä, Helsingin tapahtumasäätiö: anna.makela@eventshelsinki.fi / 050 581 4153
