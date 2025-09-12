Helsinki selvittää asukaskyselyllä mielipiteitä katujen ja puistojen kunnosta, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä

Vastauksia käytetään kunnossapidon kehittämiseen sekä lähtötietoina ohjaamaan esimerkiksi puistojen ja katujen suunnittelua.

Kyselyssä voi vastata jalkakäytävien, pyöräteiden, ajoratojen sekä puistojen kunnossapitoon liittyviin kysymyksiin. Lisäksi voi antaa palautetta muun muassa istutusten ja nurmikoiden hoidosta, roska-astioista, liikkumisen sujuvuudesta ja katutyömaista.

”Asukkaat ovat aiemmin toivoneet esimerkiksi lisää niittyjä ja kukkaistutuksia, ja näitä olemme pystyneet toteuttamaan. Haluaisimme saada näkyviin yhä enemmän myös lasten ja nuorten näkökulmaa. Kyselyn voikin täyttää yhdessä lapsen kanssa tai vinkata kyselystä tutulle nuorelle”, sanoo viherkunnossapidon tiimipäällikkö Anna-Mari Tiitinen-Kairi.

Vastauksia toivotaan runsaasti ja eri puolilta kaupunkia, jotta tulokset edustaisivat kaupungin kaikkia alueita.

Karttapohjainen kysely on avoinna 15.9.– 4.10.2025. Siihen vastaaminen vie noin 5–10 minuuttia. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.



Palaute, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä, pyydetään lähettämään kaupungin palautekanavaan: hel.fi/palaute.