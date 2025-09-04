Suomalais-ruotsalainen yhteistyö keskiössä Göteborgin kirjamessuilla
Göteborgin kirjamessut järjestetään tänä vuonna 25.–28. syyskuuta 2025. Hanaholmen osallistuu messuihin monipuolisella ohjelmalla, joka keskittyy Ruotsin ja Suomen väliseen yhteistyöhön nykyhetkessä ja menneisyydessä. Vierailijoina ovat muun muassa kirjailija ja taiteilija Jonas Gardell, muusikko ja kirjailija Anna Järvinen, ministerit Parisa Liljestrand ja Anders Adlercreutz, historioitsijat Dick Harrison ja Henrik Meinander sekä muusikko Love Antell.
Hanaholmenin ohjelma Göteborgissa alkaa heti 25. syyskuuta klo 10 paikallista aikaa keskustelulla Skuldkänsla – en positiv drivkraft? Suomella oli merkittävä sotavelka Ruotsille, joka suurimmaksi osaksi alaskirjattiin vuonna 1967, mikä johti Hanaholmenin perustamiseen vuonna 1975. Mitä tarkoittaa olla velkaa jollekulle ja onko se positiivinen vai negatiivinen voimanlähde?
Keskusteluun osallistuvat Sigtunastiftelsenin johtaja Helle Klein sekä historioitsija Stefan Nygård. Nygård on äskettäin julkaissut kirjan Hanaholmenin 50-vuotisesta historiasta.
Kello 14.15 samana päivänä keskustelut jatkuvat otsikoilla Skärmkris och läskris – vad kan vi göra? Läsa sig in i samhället – kan man det i framtiden? ja Hus och rum för visa yttringar och kloka beslut.
Perjantaina 26. syyskuuta kysymme, miten voimme herättää poikien lukuhalun. Keskustelu käydään suomeksi kirjailija Jukka Behmin ja projektipäällikkö Janne Wikströmin välillä. Pohdimme myös, onko meillä varaa leikata kansansivistystyöstä.
Lauantain ohjelma alkaa keskustelulla kielletystä rakkaudesta kirjallisuudessa. Kirjailijat Jonas Gardell ja Pajtim Statovci keskustelevat Suomen Tukholman-instituutin johtajan Wivan Nygård-Fageruddin kanssa. Muita lauantain keskusteluotsikoita ovat muun muassa Vågar vi tala om USA? Inne att vara sverigefinne? Sång, språk och känslor sekä Hemma och historielös – Sveriges finska befolkning.
Hanaholmenin ohjelmasarja jatkuu sunnuntaina 28. syyskuuta klo 10 keskustelulla historianprofessoreiden Dick Harrisonin ja Henrik Meinanderin välillä. Voiko historia opettaa meille jotain tulevasta ruotsalais-suomalaisesta yhteistyöstä? Päivä päättyy klo 14 keskustelulla Författaren som hatade svenska, jossa keskustelevat Lina Puranen, ruotsinsuomalainen aktivisti Ali Jonasson ja Hanaholmenin projektipäällikkö Janne Wikström. Keskustelu lähtee liikkeelle Antti Jalavan dokumentista The writer who hated the Swedish language.
”Hanaholmen on suomalais-ruotsalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus, jonka fyysinen koti on Espoossa, mutta jolla on vahva läsnäolo myös Ruotsissa. Göteborgin kirjamessut ovat yhdessä Almedalenin politiikkaviikon, Mötesplats Samhällssäkerhet -turvallisuusfoorumin ja Folk & Kultur -kulttuuritapahtuman kanssa tärkeimpiä kohtaamispaikkojamme Ruotsissa”, kertoo ohjelmajohtaja Victor Andersson.
Katso Hanaholmenin kaikki ohjelmat Göteborgin kirjamessuilla: https://hanaholmen.fi/sv/events/bokmssan-i-goteborg-2025
Olet myös tervetullut osastollemme B09:59, jossa kerromme lisää ruotsalais-suomalaisesta yhteistyöstä.
Hanaholmenin ohjelmakoordinaattori Ina Lindberg on kirjamessujen aikana tavoitettavissa numerosta +358 40 051 0747, sähköpostitse: ina.lindberg(at)hanaholmen.fi
Tietoja julkaisijasta
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
