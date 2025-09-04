Suomalais-ruotsalainen yhteistyö keskiössä Göteborgin kirjamessuilla

Göteborgin kirjamessut järjestetään tänä vuonna 25.–28. syyskuuta 2025. Hanaholmen osallistuu messuihin monipuolisella ohjelmalla, joka keskittyy Ruotsin ja Suomen väliseen yhteistyöhön nykyhetkessä ja menneisyydessä. Vierailijoina ovat muun muassa kirjailija ja taiteilija Jonas Gardell, muusikko ja kirjailija Anna Järvinen, ministerit Parisa Liljestrand ja Anders Adlercreutz, historioitsijat Dick Harrison ja Henrik Meinander sekä muusikko Love Antell.