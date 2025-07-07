Tutkimus: Kuntien asukkaat ovat huolissaan tyhjilleen jäävien sote-kiinteistöjen aiheuttamista kustannuksista
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan hyvinvointialueiden ja kuntien päättäjät uskovat alueensa palveluverkoston supistuvan, mikä johtaa sote-kiinteistöjen irtisanomisiin. Tyhjien kiinteistöjen aiheuttamat kulut huolestuttavat myös kuntien asukkaita. Enemmistö heistä (58 %) pitää muunneltavia ja siirrettäviä tiloja hyvänä keinona vähentää kuntien taloudellisia riskejä.
Lähes neljä viidestä alue- ja kuntapäättäjästä (79 %) arvioi oman alueensa palveluverkon supistuvan nykyisestä ainakin jonkin verran. Kuntapäättäjistä 57 prosenttia ja hyvinvointialueiden päättäjistä peräti 81 prosenttia pitääkin joko varmana tai hyvin todennäköisenä, että sote-kiinteistöjä irtisanotaan kahden seuraavan vuoden aikana.
Kiinteistöjen tilanne mietityttää myös kuntien asukkaita: 82 prosenttia heistä sanoo olevansa vähintään jossain määrin huolestunut niistä kustannuksista, joita tyhjilleen jäävistä kiinteistöistä voi aiheutua.
Tulokset käyvät ilmi Prior Konsultoinnin touko–kesäkuussa 2025 Adapteolle toteuttamasta kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin, mihin suuntaan alueiden ja kuntien toimitiloja halutaan kehittää. Tutkimukseen vastasi 354 kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjää sekä 1049 asukasta.
“Vastausten perusteella on selvää, että tyhjilleen jäävät kiinteistöt huolestuttavat suurta osaa kuntalaisista. Noin neljännes kuntien asukkaista pitää niiden aiheuttamia kustannuksia erittäin vakavana ongelmana”, kertoo johtava konsultti Jouni Kivikoski Prior Konsultoinnista.
Valtaosa suhtautuu myönteisesti muunneltavien, vuokrattavien rakennusten yleistymiseen
Tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta myös muunneltavien ja vuokrattavien tilojen roolista kunnissa ja hyvinvointialueilla. Tulosten mukaan suurin osa sekä kunta- ja aluepäättäjistä (61 %) että kuntien asukkaista (58 %) pitää muunneltavia ja siirrettäviä tiloja hyvänä keinona minimoida kuntien taloudellisia riskejä.
“Yli kolme neljästä kyselyä varten haastatellusta kunta- ja aluepäättäjästä arvioi, että tilojen joustavuuteen ja muunneltavuuteen tullaan jatkossa kiinnittämään selvästi enemmän huomiota. Vastausten perusteella on lupa olettaa, että muuntojoustavat, vuokrattavat tilat ovat jatkossa yhä tärkeämpi osa kuntien ja hyvinvointialueiden strategista tilajohtamista”, toteaa Adapteo Finlandin toimitusjohtaja Tuomas Vaalto.
Valtaosa alue- ja kuntapäättäjistä (69 %) sekä asukkaista (56 %) ilmoittaakin suhtautuvansa myönteisesti muunneltavien, vuokrattavien rakennusten yleistymiseen julkisessa käytössä. Kielteisesti niiden yleistymiseen suhtautui vain 14 prosenttia päättäjistä ja 10 prosenttia asukkaista.
Kaikkein vahvimmin muunneltavien vuokratilojen käytön lisääntymiseen uskovat tulosten mukaan ne päättäjät, jotka toimivat hyvinvointialueilla ja suurimmissa kasvukeskuksissa. He ovat myös niitä, joilla on todennäköisimmin aiempaa kokemusta muunneltavien tilojen käytöstä.
