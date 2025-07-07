Adapteo Finland Oy

Tutkimus: Kuntien asukkaat ovat huolissaan tyhjilleen jäävien sote-kiinteistöjen aiheuttamista kustannuksista

16.9.2025 09:16:00 EEST | Adapteo Finland Oy | Tiedote

Jaa

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan hyvinvointialueiden ja kuntien päättäjät uskovat alueensa palveluverkoston supistuvan, mikä johtaa sote-kiinteistöjen irtisanomisiin. Tyhjien kiinteistöjen aiheuttamat kulut huolestuttavat myös kuntien asukkaita. Enemmistö heistä (58 %) pitää muunneltavia ja siirrettäviä tiloja hyvänä keinona vähentää kuntien taloudellisia riskejä.

Modulaarinen rakennus, joka toimii väistötilana Suutarilan monitoimitalolle ja Siltamäen ala-asteelle. Etualalla on leikkikenttä ja kiipeilyverkko.
Adapteo toteutti Helsingin kaupungille yli 6 000 neliömetrin moduulirakenteiset väistötilat palvelemaan Suutarilan monitoimitalon ja Siltamäen ala-asteen käyttäjiä. Kuva: Adapteo Finland.

Lähes neljä viidestä alue- ja kuntapäättäjästä (79 %) arvioi oman alueensa palveluverkon supistuvan nykyisestä ainakin jonkin verran. Kuntapäättäjistä 57 prosenttia ja hyvinvointialueiden päättäjistä peräti 81 prosenttia pitääkin joko varmana tai hyvin todennäköisenä, että sote-kiinteistöjä irtisanotaan kahden seuraavan vuoden aikana. 

Kiinteistöjen tilanne mietityttää myös kuntien asukkaita: 82 prosenttia heistä sanoo olevansa vähintään jossain määrin huolestunut niistä kustannuksista, joita tyhjilleen jäävistä kiinteistöistä voi aiheutua.

Tulokset käyvät ilmi Prior Konsultoinnin touko–kesäkuussa 2025 Adapteolle toteuttamasta kyselytutkimuksesta, jossa selvitettiin, mihin suuntaan alueiden ja kuntien toimitiloja halutaan kehittää. Tutkimukseen vastasi 354 kuntien ja hyvinvointialueiden päättäjää sekä 1049 asukasta.

“Vastausten perusteella on selvää, että tyhjilleen jäävät kiinteistöt huolestuttavat suurta osaa kuntalaisista. Noin neljännes kuntien asukkaista pitää niiden aiheuttamia kustannuksia erittäin vakavana ongelmana”, kertoo johtava konsultti Jouni Kivikoski Prior Konsultoinnista.

Valtaosa suhtautuu myönteisesti muunneltavien, vuokrattavien rakennusten yleistymiseen

Tutkimuksessa kysyttiin vastaajilta myös muunneltavien ja vuokrattavien tilojen roolista kunnissa ja hyvinvointialueilla. Tulosten mukaan suurin osa sekä kunta- ja aluepäättäjistä (61 %) että kuntien asukkaista (58 %) pitää muunneltavia ja siirrettäviä tiloja hyvänä keinona minimoida kuntien taloudellisia riskejä.

“Yli kolme neljästä kyselyä varten haastatellusta kunta- ja aluepäättäjästä arvioi, että tilojen joustavuuteen ja muunneltavuuteen tullaan jatkossa kiinnittämään selvästi enemmän huomiota. Vastausten perusteella on lupa olettaa, että muuntojoustavat, vuokrattavat tilat ovat jatkossa yhä tärkeämpi osa kuntien ja hyvinvointialueiden strategista tilajohtamista”, toteaa Adapteo Finlandin toimitusjohtaja Tuomas Vaalto.

Valtaosa alue- ja kuntapäättäjistä (69 %) sekä asukkaista (56 %) ilmoittaakin suhtautuvansa myönteisesti muunneltavien, vuokrattavien rakennusten yleistymiseen julkisessa käytössä. Kielteisesti niiden yleistymiseen suhtautui vain 14 prosenttia päättäjistä ja 10 prosenttia asukkaista.

Kaikkein vahvimmin muunneltavien vuokratilojen käytön lisääntymiseen uskovat tulosten mukaan ne päättäjät, jotka toimivat hyvinvointialueilla ja suurimmissa kasvukeskuksissa. He ovat myös niitä, joilla on todennäköisimmin aiempaa kokemusta muunneltavien tilojen käytöstä.

Avainsanat

sote-kiinteistötmuunneltavuuskyselytutkimushyvinvointialueetmoduulirakentaminenmodulaarisuus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Modulaarinen rakennus, joka toimii väistötilana Suutarilan monitoimitalolle ja Siltamäen ala-asteelle. Etualalla on leikkikenttä ja kiipeilyverkko.
Adapteo toteutti Helsingin kaupungille yli 6 000 neliömetrin moduulirakenteiset väistötilat palvelemaan Suutarilan monitoimitalon ja Siltamäen ala-asteen käyttäjiä. Kuva: Adapteo Finland.
Lataa

Linkit

Tietoa julkaisijasta

Adapteo on Pohjois-Euroopan johtava muunneltavien tilojen toimittaja. Kehitämme, rakennamme, vuokraamme ja myymme muunneltavia rakennuksia, joita voidaan käyttää uudelleen ja suurentaa tai pienentää asiakkaidemme muuttuvien tarpeiden mukaan. Innovoimme kestävää kehitystä varten, kehitämme ilmastoälykkäitä rakennuksia ja kannamme vastuuta arvoketjusta. Tarjoamalla tiloja välttämättömiin toimintoihin, kuten kouluille, päiväkodeille, palveluasumiseen, toimistoiksi ja majoitustiloiksi, luomme arvoa yhteiskunnalle. Adapteon rakennuskanta on 1,4 miljoonaa neliömetriä ja toiminta-alueita ovat Ruotsi, Suomi, Norja, Tanska, Saksa, Belgia, Alankomaat ja Liettua. Valtaosa Adapteon liikevaihdosta tulee julkisen sektorin vuokrasopimuksista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Adapteo Finland Oy

”Moduulirakennus ei sovi yrityskäyttöön” – ja neljä muuta harhaluuloa moduulirakentamisesta30.1.2025 10:10:00 EET | Artikkeli

Yritysten kasvu- ja kehityshaaveet voivat tyssätä siihen, ettei niillä ole edellytyksiä kiinteiden tilaratkaisujen vaatimiin mittaviin investointeihin. Modulaariset tilat ovat yrityksille joustava vaihtoehto, kun ne haluavat skaalata toimintaansa nopeasti. Moduulirakennuksiin liittyy kuitenkin monia uskomuksia, jotka voivat jarruttaa niiden käyttöä. Tarkastellaan niistä muutamaa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye