ELY-keskus tyytyväinen Huuhtimäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin

Etelä-Savon ELY-keskus on 12.09.2025 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Huuhtimäen tuulivoimahankkeen arviointiselostuksesta. Noin 823 hehtaaria kattava hankealue sijoittuu 11 kilometriä Kangasniemen kirkonkylältä pohjoiseen. Huuhtimäen tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä tarkasteltiin viiden voimalan kokonaisuutta. Hankkeen vaikutuksia verrattiin tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta.

Hankeen keskeisimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat rakentamisen aikana Tuomikonpuruun (pintavesivaikutukset). Toiminnan aikaisista vaikutuksista merkittävimmiksi on katsottu maisemalliset vaikutukset, välkevaikutukset sekä arkeologiset vaikutukset. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset todettiin kohtalaisen kielteisiksi. ELY-keskus pitää hankkeesta vastaavan arvioita hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista oikean suuntaisina ja yhtyy näkemykseen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kulku

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) käynnistyi 26.04.2024 Järvi-Suomen Tuuli Oy:n lähetettyä ELY-keskukselle hankkeen arviointiohjelman eli suunnitelman arviointimenettelyn järjestämisestä sekä siinä tarvittavista selvityksistä. Arviointiohjelma oli julkisesti nähtävillä keväällä 2024, jonka jälkeen ELY-keskus antoi siitä lausuntonsa.

Ohjelmavaiheessa hankesuunnitelma koostui seitsemästä voimalasta, mutta tehtyjen selvitysten perusteella hankkeesta vastaava supisti hankesuunnitelmaa viiteen voimalaa.

YVA-menettely eteni toiseen vaiheeseen keväällä 2025, jolloin Järvi-Suomen Tuuli Oy lähetti ELY-keskukselle hankkeen arviointiselostuksen liitteineen. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima yhtenäinen esitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista.

Arviointiselostus oli julkisesti nähtävillä 15.05. – 14.07.2025, jolloin siitä oli mahdollista antaa palautetta ELY-keskukselle. Arviointiselostuksesta pyydettiin lausunnot vaikutusalueen kunnilta sekä muilta osallisiksi katsottavilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja tahoilta. Hankkeesta järjestettyyn yleisötilaisuuteen osallistui paikan päällä ja etänä yhteensä noin 110 henkilöä. Selostuksesta saatiin 24 lausuntoa ja 26 mielipidettä.

ELY-keskuksen näkemys hankkeen merkittävistä vaikutuksista

ELY-keskus katsoo Huuhtimäen tuulivoimahankkeen aiheuttavan YVA-laissa tarkoitettuja todennäköisesti merkittäviä maisemavaikutuksia maakunnallisesti arvokkaaseen Oralan maisema-alueeseen, lähiasutukseen sekä vesistöille. Paikoitellen hyvinkin avoimissa maisematiloissa voimalat muodostavat ympäristöä hallitsevat elementin eikä vaikutuksia juurikaan voi lieventää.

Muiden vaikutustyyppien osalta ELY-keskus ei pidä vaikutuksia niin merkittävinä ja katsoo, että hyvällä suunnittelulla haitallisten vaikutusten lieventäminen on mahdollista useimpien vaikutustyyppien osalta. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia tulee pyrkiä lieventämään jatkosuunnittelussa niin voimaloiden sijaintipaikkoja optimoimalla, teknisillä ratkaisuilla kuin huomioimalla asumiskyselyn tuloksia. Myös hankkeen rakennusaikaisen liikenteen vaikutusten arviointia tulee täydentää sitä mukaa, kun mm. maa-ainesten ottoalue ja kuljetusreitit varmistuvat.

Fingridin suunnitteilla olevan Harjulinjan edellyttämä nykyisen johtokäytävän leventäminen aiheuttaa siinä määrin epävarmuutta arviointiin, että asiaa tulee tarkastella yksityiskohtaisemmin ennen hankkeen jatkosuunnittelua. Niin jatkosuunnittelussa kuin toteutuksessa tulee myös huolehtia siitä, että pienvesikohteiden ympärille jätetään riittävä suojavyöhyke eikä niiden ominaispiirteitä heikennetä.

Hankkeen eteneminen perustellun päätelmän antamisen jälkeen

Alueelle laaditaan YVA-menettelyn rinnalla yleiskaavaa, jonka perusteella voimaloille voidaan myöntää rakennusluvat. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tuloksien perusteella Kangasniemen kunta tehnee syksyllä päätöksensä kaavoituksen jatkamisesta luonnosvaiheeseen. Mikäli kunta jatkaa kaavaprosessia ja kaava saa lainvoiman, hanke voi edetä lupamenettelyvaiheeseen. Sen yhteydessä lupaviranomaisen tulee varmistaa perustellun päätelmän ajantasaisuus sekä huomioida arviointiselostus ja perusteltu päätelmä luparatkaisussaan.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettely on lakisääteinen ympäristövaikutusten tunnistus- ja arviointiprosessi, jota sovelletaan hankkeisiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Menettelyssä selvitetään ja arvioidaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvia vaikutuksia sekä pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyä edellytetään ennen hankkeen varsinaisia lupaprosesseja.