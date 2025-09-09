ELY-keskus tyytyväinen Huuhtimäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiin
Etelä-Savon ELY-keskus katsoo, että Huuhtimäen tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus täyttää sille asetetut sisältövaatimukset. ELY-keskus yhtyy hankkeesta vastaavan arvioon siitä, että hankkeesta todennäköisesti aiheutuu joitakin merkittäviä vaikutuksia.
Etelä-Savon ELY-keskus on 12.09.2025 antanut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA-laki) mukaisen yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Huuhtimäen tuulivoimahankkeen arviointiselostuksesta. Noin 823 hehtaaria kattava hankealue sijoittuu 11 kilometriä Kangasniemen kirkonkylältä pohjoiseen. Huuhtimäen tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä tarkasteltiin viiden voimalan kokonaisuutta. Hankkeen vaikutuksia verrattiin tilanteeseen, jossa hanketta ei toteuteta.
Hankeen keskeisimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat rakentamisen aikana Tuomikonpuruun (pintavesivaikutukset). Toiminnan aikaisista vaikutuksista merkittävimmiksi on katsottu maisemalliset vaikutukset, välkevaikutukset sekä arkeologiset vaikutukset. Ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvat vaikutukset todettiin kohtalaisen kielteisiksi. ELY-keskus pitää hankkeesta vastaavan arvioita hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista oikean suuntaisina ja yhtyy näkemykseen.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn kulku
Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) käynnistyi 26.04.2024 Järvi-Suomen Tuuli Oy:n lähetettyä ELY-keskukselle hankkeen arviointiohjelman eli suunnitelman arviointimenettelyn järjestämisestä sekä siinä tarvittavista selvityksistä. Arviointiohjelma oli julkisesti nähtävillä keväällä 2024, jonka jälkeen ELY-keskus antoi siitä lausuntonsa.
Ohjelmavaiheessa hankesuunnitelma koostui seitsemästä voimalasta, mutta tehtyjen selvitysten perusteella hankkeesta vastaava supisti hankesuunnitelmaa viiteen voimalaa.
YVA-menettely eteni toiseen vaiheeseen keväällä 2025, jolloin Järvi-Suomen Tuuli Oy lähetti ELY-keskukselle hankkeen arviointiselostuksen liitteineen. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima yhtenäinen esitys hankkeen ja sen vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista.
Arviointiselostus oli julkisesti nähtävillä 15.05. – 14.07.2025, jolloin siitä oli mahdollista antaa palautetta ELY-keskukselle. Arviointiselostuksesta pyydettiin lausunnot vaikutusalueen kunnilta sekä muilta osallisiksi katsottavilta viranomaisilta, yhteisöiltä ja tahoilta. Hankkeesta järjestettyyn yleisötilaisuuteen osallistui paikan päällä ja etänä yhteensä noin 110 henkilöä. Selostuksesta saatiin 24 lausuntoa ja 26 mielipidettä.
ELY-keskuksen näkemys hankkeen merkittävistä vaikutuksista
ELY-keskus katsoo Huuhtimäen tuulivoimahankkeen aiheuttavan YVA-laissa tarkoitettuja todennäköisesti merkittäviä maisemavaikutuksia maakunnallisesti arvokkaaseen Oralan maisema-alueeseen, lähiasutukseen sekä vesistöille. Paikoitellen hyvinkin avoimissa maisematiloissa voimalat muodostavat ympäristöä hallitsevat elementin eikä vaikutuksia juurikaan voi lieventää.
Muiden vaikutustyyppien osalta ELY-keskus ei pidä vaikutuksia niin merkittävinä ja katsoo, että hyvällä suunnittelulla haitallisten vaikutusten lieventäminen on mahdollista useimpien vaikutustyyppien osalta. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia tulee pyrkiä lieventämään jatkosuunnittelussa niin voimaloiden sijaintipaikkoja optimoimalla, teknisillä ratkaisuilla kuin huomioimalla asumiskyselyn tuloksia. Myös hankkeen rakennusaikaisen liikenteen vaikutusten arviointia tulee täydentää sitä mukaa, kun mm. maa-ainesten ottoalue ja kuljetusreitit varmistuvat.
Fingridin suunnitteilla olevan Harjulinjan edellyttämä nykyisen johtokäytävän leventäminen aiheuttaa siinä määrin epävarmuutta arviointiin, että asiaa tulee tarkastella yksityiskohtaisemmin ennen hankkeen jatkosuunnittelua. Niin jatkosuunnittelussa kuin toteutuksessa tulee myös huolehtia siitä, että pienvesikohteiden ympärille jätetään riittävä suojavyöhyke eikä niiden ominaispiirteitä heikennetä.
Hankkeen eteneminen perustellun päätelmän antamisen jälkeen
Alueelle laaditaan YVA-menettelyn rinnalla yleiskaavaa, jonka perusteella voimaloille voidaan myöntää rakennusluvat. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tuloksien perusteella Kangasniemen kunta tehnee syksyllä päätöksensä kaavoituksen jatkamisesta luonnosvaiheeseen. Mikäli kunta jatkaa kaavaprosessia ja kaava saa lainvoiman, hanke voi edetä lupamenettelyvaiheeseen. Sen yhteydessä lupaviranomaisen tulee varmistaa perustellun päätelmän ajantasaisuus sekä huomioida arviointiselostus ja perusteltu päätelmä luparatkaisussaan.
Ympäristövaikutusten arviointimenettely
Ympäristövaikutusten arviointimenettely on lakisääteinen ympäristövaikutusten tunnistus- ja arviointiprosessi, jota sovelletaan hankkeisiin, joilla todennäköisesti on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Menettelyssä selvitetään ja arvioidaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen kohdistuvia vaikutuksia sekä pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA-menettelyä edellytetään ennen hankkeen varsinaisia lupaprosesseja.
Yhteyshenkilöt
Satu KarjalainenmaankäyttöasiantuntijaPuh:0295 024 024satu.maarit.karjalainen@ely-keskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Etelä-Savon ELY-keskus tuottaa valtion aluehallinnon palveluja ja osallistuu maakunnan kehittämiseen Etelä-Savon maakunnan alueella. Palvelumme kohdistuvat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen, maaseutuun sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin. Omaa toimialuetta laajemmin hoidamme rakennerahastotehtäviä Itä-Suomen alueella ja koordinoimme vesienhoitoa Vuoksen vesistöalueella. Viraston toimipaikka sijaitsee Mikkelissä.
Etelä-Savon ELY-keskus
Jääkärinkatu 14, PL 164
50101 Mikkeli
puh. 0295 024 000
https://www.ely-keskus.fi/ely-etela-savo
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Savon ELY-keskus
Järvi-Suomen luonnon monimuotoisuutta tuetaan 2,3 miljoonalla eurolla9.9.2025 08:53:40 EEST | Tiedote
Järvi-Suomen maaseudun luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen on myönnetty 2,3 miljoonaa euroa EU:n maaseuturahoitusta tänä vuonna ns. JÄSMY-teemahaun kautta.
Sadat yritykset Etelä-Savossa hyötyneet EU:n maaseuturahoituksesta5.9.2025 09:16:41 EEST | Tiedote
EU:n maaseuturahoitus lisää yritysten kasvupotentiaalia, luo uusia työpaikkoja ja tukee yrityksissä tapahtuvia omistajanvaihdoksia. EU:n maaseuturahoituksen ja yrittäjän päivän vuoden 2025 teema nuoret ja kasvu tukevat toisiaan.
Vedet viilenevät ja sinilevätilanne jatkuu rauhallisena Etelä-Savossa28.8.2025 14:21:47 EEST | Tiedote
Kuluvalla viikolla viranomaisten havainnointipaikoilla on havaittu sinilevää hieman Pieksämäen Heiniöllä ja Juvan Murtosella. Edellisellä viikolla kansalaishavaintoja sinilevästä tuli Heiniöltä sekä Saimaan Naistenvedeltä ja Muikunselältä.
ELY-keskus on tukenut Etelä-Savon elinvoimaa alkuvuoden aikana 27 miljoonalla eurolla26.8.2025 13:00:57 EEST | Tiedote
Kesäkuun loppuun mennessä ELY-keskus on sijoittanut Etelä-Savon yritysten kehittämiseen ja toimintaan 27 miljoonaa euroa, käy ilmi rahoituskatsauksesta ajalta 1.1.-30.6.2025.
Työttömiä Etelä-Savossa edelleen noin 6 40026.8.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Etelä-Savon kuntien työllisyyspalveluissa oli heinäkuun lopussa vajaa 6 400 työtöntä eli lähes 400 enemmän kuin vuosi sitten. Lomautettuja heistä oli 365, missä oli laskua vuodentakaisesta 10 %. Työttömien naisten määrä nousi vuodentakaisesta 7 % ja miesten 5 %.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme