Ketoasidoosi ei odota! Tunnista lapsen tai nuoren diabeteksen oireet nopeasti
Tyypin 1 diabetes puhkeaa yleensä yllättäen. Oireet on tärkeä tunnistaa nopeasti, jotta hoito voidaan aloittaa mahdollisimman pian. Jos tyypin 1 diabetesta ei huomata ajoissa, voi seurauksena olla hengenvaarallinen happomyrkytys eli ketoasidoosi.
Tyypin 1 diabetekseen sairastutaan yleensä lapsuus- tai nuoruusiässä. Sairaus voi kuitenkin puhjeta missä iässä tahansa. Tyypin 1 diabetekseen johtavia syitä ei tunneta, mutta taustalla on todennäköisesti perinnöllinen alttius ja jokin sairastumiselle altistava ympäristötekijä. Noin 50 000 suomalaista sairastaa tyypin 1 diabetesta.
Kun oireet ilmenevät, tilanne voi olla jo vakava. Oireet syntyvät vasta, kun haima tuottaa insuliinia enää hyvin vähän ja tilanne vaatii välitöntä hoitoa. Siksi on tärkeä tunnistaa oireet nopeasti ja hakeutua hoitoon mahdollisimman pian.
Happomyrkytys eli ketoasidoosi on seurausta insuliinin puutteesta, mikä estää sokerin pääsyn lihaksiin. Kun insuliinia ei ole käytettävissä, elimistö alkaa polttaa rasvakudosta, josta vapautuu rasvahappoja. Tämän seurauksena elimistöön kertyy happamia aineenvaihduntatuotteita eli ketoaineita.
Tyypin 1 diabetes vaatii välitöntä hoitoa
Tyypin 1 diabeteksessa oireet ovat yleensä voimakkaita. Yleisiä oireita ovat lisääntynyt virtsaaminen, jano, tahaton laihtuminen ja väsymys. Etenkin taaperoikäisen oireet voivat olla epämääräiset, ja ne on helppo tulkita flunssaksi tai vatsataudiksi. Happomyrkytyksen oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, vatsakivut, asetonin haju hengityksessä, uneliaisuus ja lopulta tajuttomuus.
Diabetekseen sairastunut lapsi tarvitsee heti sairaalahoitoa ja diabetesepäily on aina syy viedä lapsi päivystykseen. Jos on syytä epäillä ketoasidoosia, on hoitoon pääsemisellä kiire.
Jos epäilet itsesi tai läheisesi sairastuneen tyypin 1 diabetekseen, hakeudu lähimmälle sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotolle tai ota yhteyttä päivystysapuun numeroon 116117.
Tietoa Pirkanmaan kiireellisestä hoidosta ja päivystyksestä löydät pirha.fi-verkkosivulta: Kiireellinen hoito ja päivystys.
Lapsen diabetes muuttaa koko perheen arkea
Miten havaita diabeteksen oireet, jos lapsi tai nuori ei itse tunnista oireita tai ei osaa kertoa niistä? Verkkosivuillamme on julkaistu artikkeli kahden perheen kokemuksista. Perheet kertovat ensioireiden ilmenemisestä, hoitoon hakeutumisesta ja sairaalajaksosta sekä sen jälkeisestä arjesta diabeteksen kanssa: Ketoasidoosi ei odota! Tunnista lapsen tai nuoren diabeteksen oireet nopeasti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harjuntausta TeroApulaisylilääkäri, vastaanottopalvelutPuh:040 806 3761tero.harjuntausta@pirha.fi
Kuvat
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Psykiatrian uuden T-rakennuksen osastot saivat eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen raportissa kehuja ja kehitysehdotuksia11.9.2025 13:24:04 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen aikuispsykiatrian T-rakennukseen tehdyn apulaisoikeusasiamiehen määräämän tarkastuksen raportti on valmistunut. Tarkastuskäynti tehtiin maaliskuussa ennalta ilmoittamatta. Raportissa psykiatrian tilat ja toiminta saavat sekä kehuja että kehitysehdotuksia.
Pirkanmaan hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi -teemalähetys keskiviikkona 17.9. klo 16 - aiheena omais- ja perhehoito11.9.2025 10:25:10 EEST | Tiedote
Mitä omais- ja perhehoitajat tekevät? Kuka voi ryhtyä perhehoitajaksi? Entä sopimukselliseksi omaishoitajaksi? Minkälaista tukea omais- ja perhehoitajat voivat saada? Tule kuulolle syyskuun Palvelut tutuiksi -teemalähetykseen!
OmaPirhan terveyspalvelujen ajanvaraus uudistuu – käyttökatko 11.9. alkaen10.9.2025 17:34:19 EEST | Tiedote
Käyttökatko kestää noin kaksi viikkoa. Se koskee lastenneuvolan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon, sairaanhoitajan, diabeteshoitajan, ehkäisyneuvolan, työttömien terveystarkastusten ja seksitautien poliklinikan digitaalista aikojen varaamista ja perumista.
Aluevaltuuston kokous 15.9. – katso suoraa lähetystä verkossa10.9.2025 13:59:35 EEST | Tiedote
Aluevaltuusto käsittelee muun muassa osavuosikatsausta, vammaispoliittista ohjelmaa ja arviointikertomukseen laadittua vastausta kokouksessaan 15.9.2025 klo 17 alkaen. Kokous järjestetään etäyhteydellä, ja sitä voi seurata verkossa hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.
Hatanpään sairaalaan avattiin Pirkanmaan kolmas kampuskuntoutusyksikkö9.9.2025 14:49:23 EEST | Tiedote
Uudistuneen V3-osaston avajaisia vietetään 4. syyskuuta. Kampuskuntoutusyksikkö on yleislääketieteen kuntoutusosasto, jossa hoidetaan jatkokuntoutusta vaativia neurologisia ja ortopedisiä potilaita.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme