Ketoasidoosi ei odota! Tunnista lapsen tai nuoren diabeteksen oireet nopeasti

Tyypin 1 diabetekseen sairastutaan yleensä lapsuus- tai nuoruusiässä. Sairaus voi kuitenkin puhjeta missä iässä tahansa. Tyypin 1 diabetekseen johtavia syitä ei tunneta, mutta taustalla on todennäköisesti perinnöllinen alttius ja jokin sairastumiselle altistava ympäristötekijä. Noin 50 000 suomalaista sairastaa tyypin 1 diabetesta.

Kun oireet ilmenevät, tilanne voi olla jo vakava. Oireet syntyvät vasta, kun haima tuottaa insuliinia enää hyvin vähän ja tilanne vaatii välitöntä hoitoa. Siksi on tärkeä tunnistaa oireet nopeasti ja hakeutua hoitoon mahdollisimman pian.

Happomyrkytys eli ketoasidoosi on seurausta insuliinin puutteesta, mikä estää sokerin pääsyn lihaksiin. Kun insuliinia ei ole käytettävissä, elimistö alkaa polttaa rasvakudosta, josta vapautuu rasvahappoja. Tämän seurauksena elimistöön kertyy happamia aineenvaihduntatuotteita eli ketoaineita.

Tyypin 1 diabetes vaatii välitöntä hoitoa

Tyypin 1 diabeteksessa oireet ovat yleensä voimakkaita. Yleisiä oireita ovat lisääntynyt virtsaaminen, jano, tahaton laihtuminen ja väsymys. Etenkin taaperoikäisen oireet voivat olla epämääräiset, ja ne on helppo tulkita flunssaksi tai vatsataudiksi. Happomyrkytyksen oireita ovat pahoinvointi, oksentelu, vatsakivut, asetonin haju hengityksessä, uneliaisuus ja lopulta tajuttomuus.

Diabetekseen sairastunut lapsi tarvitsee heti sairaalahoitoa ja diabetesepäily on aina syy viedä lapsi päivystykseen. Jos on syytä epäillä ketoasidoosia, on hoitoon pääsemisellä kiire.

Jos epäilet itsesi tai läheisesi sairastuneen tyypin 1 diabetekseen, hakeudu lähimmälle sosiaali- ja terveysaseman kiirevastaanotolle tai ota yhteyttä päivystysapuun numeroon 116117.

Lapsen diabetes muuttaa koko perheen arkea

