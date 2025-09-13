Kokoomuksen Väyrynen: Suomi vahvistaa rooliaan kansainvälisten urheilutapahtumien järjestäjänä
Kokoomuksen kansanedustaja Ville Väyrynen on tyytyväinen budjettiriihen päätökseen vahvistaa Suomen asemaa kansainvälisen liikunnan ja urheilun suurten tapahtumien järjestäjämaana. ”Urheilun suurtapahtumat tarjoavat mahdollisuuden edistää liikuntaa, kasvattaa yhteisöllisyyttä ja lisätä Suomen kansainvälistä näkyvyyttä positiivisella tavalla”, Väyrynen toteaa.
Suomi tavoittelee yhä vahvempaa asemaa kansainvälisen liikunnan ja urheilun suurten tapahtumien järjestäjämaana. Väyrysen mukaan kansainvälisten urheilutapahtumien houkutteleminen Suomeen edellyttää pitkäjänteistä ja koordinoitua toimintaa.
”Hallitusohjelman mukaisesti panostamme jatkossakin systemaattiseen vaikuttamistyöhön ja kehitämme rahoitusmalleja, joilla voidaan tukea merkittävien urheilutapahtumien toteuttamista Suomessa”, Väyrynen sanoo.
”Tavoitteena on vahvistaa Suomen vetovoimaa ja tarjota puitteet, joissa urheilijat, yleisö ja järjestäjät voivat kokea korkeatasoisia tapahtumia. Samalla voisimme palauttaa urheilun ja urheilijat tapahtumien valokeilaan ja pitää huolen siitä, että suurtapahtumat eivät rakennu ihmisoikeusloukkausten tai korruption varaan”, Väyrynen lisää.
Yksi keskeisistä tavoitteista on yleisurheilun vuoden 2030 EM-kisojen hakeminen ja järjestäminen Helsingissä. Hallitus on sitoutunut tukemaan hanketta, joka toisi Suomeen laajaa kansainvälistä näkyvyyttä sekä merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.
”Yleisurheilun EM-kisat kokoavat yhteen laajan urheiluväen ja yleisön eri puolilta Eurooppaa. Tapahtuman myötä Suomi voi vahvistaa mainettaan osaavana ja luotettavana järjestäjämaana, jolla on pitkät perinteet yleisurheilussa sekä modernit valmiudet toteuttaa suurtapahtumia”, Väyrynen sanoo.
Suomi on aiemminkin onnistunut houkuttelemaan merkittäviä kansainvälisiä urheilutapahtumia, ja tavoitteena on jatkaa tätä työtä entistä määrätietoisemmin.
”Urheilun suurtapahtumat tarjoavat mahdollisuuden edistää liikuntaa, kasvattaa yhteisöllisyyttä ja lisätä Suomen kansainvälistä näkyvyyttä positiivisella tavalla”, Väyrynen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville VäyrynenKansanedustaja
Keski-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kunta- ja alueministeri Ikonen: Kuntien haasteet vaativat rohkeaa ajattelua ja laajempaa yhteistyötä – tärkeintä ovat ihmisten arki ja palvelut13.9.2025 12:27:55 EEST | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen pitää tärkeänä ja tervetulleena keskustelua kuntarakenteesta, kuntayhteistyöstä ja niiden uudistustarpeista.
Kokoomuksen eduskuntaryhmä valitsi uusia asiantuntijoita ryhmäkanslian joukkueeseen11.9.2025 14:42:41 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmä valitsi kokouksessaan 11.9. kolme uutta poliittista asiantuntijaa.
Kokoomuksen Partanen: Talous kääntyy kasvuun, halusi oppositio sitä tai ei11.9.2025 11:20:04 EEST | Tiedote
”Tänään julkaistut tiedot pk-yrittäjien parantuneista näkymistä ja palkansaajien ostovoiman kasvusta tukevat pääministerin ja hallituksen viestiä talouden käänteestä. On surullista, että oppositiopuolueet pelkäävät talouskasvua”, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen sanoo.
Kokoomuksen Kiuru: Urheilijoiden sosioekonomista asemaa vahvistetaan, vihdoin.11.9.2025 07:50:00 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru on tyytyväinen hallituksen budjettiriihen päätökseen käynnistää laaja selvitystyö urheilijoiden sosioekonomisen aseman parantamiseksi. ”Tämä ei ainoastaan tue yksittäisiä urheilijoita, vaan vahvistaa koko suomalaista urheilukenttää ja sen kansainvälistä kilpailukykyä”, Kiuru toteaa.
Kokoomuksen Vikman: ”Venäjän toimet vaativat päättäväisen vastauksen”10.9.2025 15:56:13 EEST | Tiedote
Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman tuomitsee jyrkästi Venäjän viimeöiset Puolan ilmatilan loukkaukset. Hän korostaa lännen yhtenäisen ja päättäväisen vastauksen tärkeyttä Venäjän horjuttaessa Euroopan turvallisuutta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme