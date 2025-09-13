Kokoomuksen eduskuntaryhmä

Kokoomuksen Väyrynen: Suomi vahvistaa rooliaan kansainvälisten urheilutapahtumien järjestäjänä

15.9.2025 10:06:06 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote

Kokoomuksen kansanedustaja Ville Väyrynen on tyytyväinen budjettiriihen päätökseen vahvistaa Suomen asemaa kansainvälisen liikunnan ja urheilun suurten tapahtumien järjestäjämaana. ”Urheilun suurtapahtumat tarjoavat mahdollisuuden edistää liikuntaa, kasvattaa yhteisöllisyyttä ja lisätä Suomen kansainvälistä näkyvyyttä positiivisella tavalla”, Väyrynen toteaa.

Ville Väyrynen. Kuvaaja: Kimmo Falck.
Suomi tavoittelee yhä vahvempaa asemaa kansainvälisen liikunnan ja urheilun suurten tapahtumien järjestäjämaana. Väyrysen mukaan kansainvälisten urheilutapahtumien houkutteleminen Suomeen edellyttää pitkäjänteistä ja koordinoitua toimintaa.

”Hallitusohjelman mukaisesti panostamme jatkossakin systemaattiseen vaikuttamistyöhön ja kehitämme rahoitusmalleja, joilla voidaan tukea merkittävien urheilutapahtumien toteuttamista Suomessa”, Väyrynen sanoo.

”Tavoitteena on vahvistaa Suomen vetovoimaa ja tarjota puitteet, joissa urheilijat, yleisö ja järjestäjät voivat kokea korkeatasoisia tapahtumia. Samalla voisimme palauttaa urheilun ja urheilijat tapahtumien valokeilaan ja pitää huolen siitä, että suurtapahtumat eivät rakennu ihmisoikeusloukkausten tai korruption varaan, Väyrynen lisää.

Yksi keskeisistä tavoitteista on yleisurheilun vuoden 2030 EM-kisojen hakeminen ja järjestäminen Helsingissä. Hallitus on sitoutunut tukemaan hanketta, joka toisi Suomeen laajaa kansainvälistä näkyvyyttä sekä merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia.

”Yleisurheilun EM-kisat kokoavat yhteen laajan urheiluväen ja yleisön eri puolilta Eurooppaa. Tapahtuman myötä Suomi voi vahvistaa mainettaan osaavana ja luotettavana järjestäjämaana, jolla on pitkät perinteet yleisurheilussa sekä modernit valmiudet toteuttaa suurtapahtumia”, Väyrynen sanoo.

Suomi on aiemminkin onnistunut houkuttelemaan merkittäviä kansainvälisiä urheilutapahtumia, ja tavoitteena on jatkaa tätä työtä entistä määrätietoisemmin.

Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.

