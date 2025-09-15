Digi- ja väestötietoviraston viestintäjohtajaksi on nimitetty Susanna Niinivaara

Viestintäjohtaja on osa viraston johtoryhmää ja osallistuu viestinnän strategisen suunnittelun lisäksi koko viraston päätöksentekoon ja kehittämistyöhön.

Viestintäjohtaja johtaa DVV:n viestintä ja markkinointi -yksikköä, joka vastaa viraston sekä sen palveluiden viestinnästä ja markkinoinnista.

– Aloitan iloisin mielin viestintäjohtajana Digi- ja väestötietovirastossa. Viranomaisviestinnän aina vaan tarpeellisempi tehtävä on luottamuksen lujittaminen alati muuttuvassa maailmassa. Hienoa päästä osaavaan porukkaan tätä tehtävää toteuttamaan, Susanna Niinivaara kertoo.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Niinivaara siirtyy Digi- ja väestötietovirastoon Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, missä hänen tehtävänään on ollut tekoälyn hyödyntämisen edistäminen virastossa. Niinivaara on työskennellyt aiemmin liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtajana, Suomen Pietarin-pääkonsulaatin lehdistövirkamiehenä ja toimittajana ja Moskovan-kirjeenvaihtajana Helsingin Sanomissa.