Digi- ja väestötietoviraston viestintäjohtajaksi on nimitetty Susanna Niinivaara
Susanna Niinivaara on nimitetty Digi- ja väestötietoviraston (DVV) viestintäjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässä 1.10.2025.
Viestintäjohtaja on osa viraston johtoryhmää ja osallistuu viestinnän strategisen suunnittelun lisäksi koko viraston päätöksentekoon ja kehittämistyöhön.
Viestintäjohtaja johtaa DVV:n viestintä ja markkinointi -yksikköä, joka vastaa viraston sekä sen palveluiden viestinnästä ja markkinoinnista.
– Aloitan iloisin mielin viestintäjohtajana Digi- ja väestötietovirastossa. Viranomaisviestinnän aina vaan tarpeellisempi tehtävä on luottamuksen lujittaminen alati muuttuvassa maailmassa. Hienoa päästä osaavaan porukkaan tätä tehtävää toteuttamaan, Susanna Niinivaara kertoo.
Yhteiskuntatieteiden maisteri Susanna Niinivaara siirtyy Digi- ja väestötietovirastoon Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista, missä hänen tehtävänään on ollut tekoälyn hyödyntämisen edistäminen virastossa. Niinivaara on työskennellyt aiemmin liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtajana, Suomen Pietarin-pääkonsulaatin lehdistövirkamiehenä ja toimittajana ja Moskovan-kirjeenvaihtajana Helsingin Sanomissa.
Yhteyshenkilöt
Janne ViskariPääjohtajaPuh:0295 536 000janne.viskari@dvv.fi
Kuvat
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta. Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Susanna Niinivaara har utnämnts till kommunikationsdirektör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata15.9.2025 10:32:44 EEST | Pressmeddelande
Susanna Niinivaara har utnämnts till kommunikationsdirektör vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Hon tillträder tjänsten den 1 oktober 2025.
The Tax Administration and the Digital and Population Data Services Agency are developing digital services for deceased persons’ estates: Easier services for estates starting 202722.8.2025 08:10:00 EEST | Press release
The Tax Administration and the Digital and Population Data Services Agency are working together to develop digital services that will make handling things easier for deceased persons’ estates. The Digital and Population Data Services Agency will create a shareholder register for deceased persons’ estates, and the Tax Administration will implement MyTax e-services for estates.
Skatteförvaltningen och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar e-tjänster för dödsbon: Det blir lättare att sköta dödsboärenden från och med år 202722.8.2025 08:08:00 EEST | Pressmeddelande
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Skatteförvaltningen samarbetar med att utveckla sådana e-tjänster som gör det lättare att sköta dödsboärenden. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata förverkligar ett delägarregister för dödsbon och Skatteförvaltningen förverkligar e-tjänster för dödsbon i MinSkatt.
Verohallinto ja Digi- ja väestötietovirasto kehittävät digitaalisia palveluita kuolinpesille: Kuolinpesien asiointi helpottuu vuodesta 2027 alkaen22.8.2025 08:08:00 EEST | Tiedote
Digi- ja väestötietovirasto ja Verohallinto kehittävät yhteistyössä digitaalisia palveluita helpottamaan kuolinpesien asiointia. Digi- ja väestötietovirasto tuottaa kuolinpesän osakasrekisterin ja Verohallinto toteuttaa OmaVeroon sähköisen asioinnin kuolinpesille.
Samarbetsförhandlingarna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har avslutats12.6.2025 15:13:43 EEST | Pressmeddelande
Samarbetsförhandlingarna vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har avslutats i samförstånd mellan arbetstagarorganisationerna och arbetsgivaren. Förhandlingarna gällde konsekvenser för personalen i och med ändringen av nätverket av service- och verksamhetsställen. Tjänsteställena för ämbetsverkets nuvarande personal finns i fortsättningen på 12 orter. Ändringen medför inget behov av nedskärningar i personalen.
