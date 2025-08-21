MAX 108 Pro ehdolla Euroopan parhaaksi veneeksi
Suomalainen alumiinikatamaraani MAX 108 Pro on valittu Best of Boats Award 2025 -kilpailun finaaliin sarjassa Best for Adventure. Eurooppalaisista venealan toimittajista koostuva 16-henkinen tuomaristo testasi finaalia varten yli 250 venettä eri puolilla Eurooppaa.
Best of Boats on yksi Euroopan arvostetuimmista kilpailuista moottorivenealalla. Valinta finaaliin on merkittävä tunnustus suunnittelu- ja valmistustiimin pitkäjänteiselle työlle tavoittaa, mitä veneily voi parhaimmillaan olla. MAX veneitä valmistaa raumalainen Alpo Pro Boats Oy.
– MAX 108 Pro on yksi viidestä finalistista seikkailu- ja aktiivikäyttöön suunnattujen veneiden sarjassa – juuri siinä kategoriassa, johon veneemme on intohimolla ja osaamisella suunniteltu, kertoo MAX veneiden kehittämisestä ja kaupallistamisesta vastaava osakas Marius Saikku.
– Tämä on meille erittäin tärkeä virstanpylväs. Olemme luottaneet katamaraanirunkoisen veneen suosion kasvuun myös Suomessa muun Euroopan tapaan. Nyt näkemyksemme veneilystä alkaa todella kantaa hedelmää, ja on hienoa nähdä MAX 108 Pron menestyvän näin kovassa seurassa, Saikku jatkaa.
MAX 108 Pro -veneen toimitukset viranomaiskäyttöön alkavat
Luottamuksesta MAX veneiden suorituskykyyn ja suunnittelufilosofiaan kertoo myös tuore sopimus ensimmäisen veneen toimittamisesta Vaasan pelastuslaitokselle. Sen valmistus on jo aloitettu. Sopimukseen sisältyy optio kahdesta seuraavasta veneestä.
– Pelastuslaitokset ovat testanneet ja koeajaneet MAX venettä huolellisesti vaihtelevissa sääolosuhteissa. Katamaraanirunkoinen MAX erottuu edukseen, sillä se tarjoaa vakautta, suuren kantavuuden ja tasaista kulkua aallokossa. Ne ovat juuri niitä ominaisuuksia, joita vaativassa pelastustehtävissä tarvitaan, toimitusjohtaja Tomi Arvo toteaa.
Suomessa valmistettu katamaraani on suunniteltu vaativaan käyttöön
Vuonna 2019 ensiesitelty MAX on suomalainen innovaatio, joka yhdistää katamaraanirungon vakauden, alumiinirakenteen kestävyyden ja modulaarisen malliston muunneltavuuden. MAX veneitä kehittää kokenut tiimi, jonka tavoitteena on nostaa suomalainen katamaraaniveneiden suunnittelu kansainväliseen kärkeen.
– MAX katamaraaniveneissä yhdistyy usean vuosikymmenen kokemus suomalaisesta venesuunnittelusta ja venevalmistuksen tietotaidosta. Suunnittelussa on painotettu erityisesti monikäyttöisyyttä – veneiden tulee sopia yhteysveneilyyn, huviveneilyyn, erilaisiin kuljetustarpeisiin ja ennen kaikkea vaativiin meriolosuhteisiin, Marius Saikku kertoo.
– MAX on suunniteltu kestämään ja kuljettamaan kelissä kuin kelissä. Osaamisemme juuret ovat katamaraanirunkoisissa Alpo-työveneissä ja -lautoissa, jotka ovat syntyneet käsissämme ensimmäisestä kynänvedosta lähtien Raumalla vuodesta 2009 lähtien, sanoo Tomi Arvo.
– Kasvu, malliston kehittäminen ja asiakastyytyväisyys ohjaavat toimintaamme – laatu ja luovuus ovat reittipisteinämme, Saikku ja Arvo tiivistävät.
Lisätietoja:
Marius Saikku, 0400 431288, marius@maxveneet.fi
Tomi Arvo, 040 5180072, tomi@maxveneet.fi
Kuvat
MAX veneet valmistaa Alpo Pro Boats Oy
Alpo Pro Boats Oy on suomalainen alumiinisten monikäyttöveneiden valmistaja. Niiden katamaraanirunko perustuu alumiiniponttooniin, josta yrityksen nimikin tulee. Suunnittelun lähtökohtana on soveltuvuus vaativaan ammattikäyttöön, mutta ne sopivat myös monipuoliseen vapaa-ajan käyttöön. Kaksirunkoisuutensa ansiosta veneet ovat vakaita sekä erittäin merikelpoisia ja niillä on paljon tasaista kansitilaa. Tämä tekee veneessä liikkumisesta helppoa ja mahdollistaa erinomaiset tilat erilaisiin kuljetuksiin sekä helpon lastaamisen vaikeammissakin olosuhteissa. Perusmallisto sisältää kahdeksan eri kokoluokan venettä, jotka ovat räätälöitävissä asiakkaan toiveiden mukaan. Myös mittatilaustoimituksia tehdään.
