Raportti: Antaa saa, mutta ei pyytää
Suomessa kansalaisyhteiskunnan vapauksia on rajoitettu muista länsimaista poikkeavalla tavalla. Vapauksia lisäisivät rahankeräyksen luvanvaraisuudesta luopuminen ja lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentaminen koskemaan kaikkia yleishyödyllisiä toimijoita.
Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite “kehittää kansalaisjärjestöjen omaa varainhankintaa”. Ensi viikolla Eduskunnan käsittelyyn tuleekin hallituksen esitys lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentamisesta. Esitys ei kuitenkaan kohtele järjestöjä tasapuolisesti, kuten tänään julkaistava raporttimme osoittaa.
Liberan sisältöjohtaja Tero Lundstedt ja toimitusjohtaja Riikka Kämppi kuvaavat raportissa rahankeräyslain ongelmia ja perustelevat laajaa verovähennysoikeutta, Jamk:n lehtori Hanna Laitinen pohtii julkisen rahoituksen ohjausvaikutuksia ja Keskustan kansanedustaja Markus Lohi muistuttaa rahankeräyslain uudistamisen olevan edelleen aivan kesken.
Suomessa kolmas sektori on periaatteessa vahva ja aktiivinen, mutta sen rahoitus poikkeaa muista Pohjoismaista. Meillä on paljon yhdistyksiä ja vapaaehtoistyötä, mutta rahaa lahjoitetaan muita maita vähemmän - ja varainkeruuta säädellään enemmän. Yli kolmannes kansalaisjärjestöjen rahoituksesta tulee julkiselta sektorilta, yksityislahjoitusten jäädessä selvästi alle verrokkimaiden tason.
Yksityistä varainhankintaa vaikeutetaan yhdellä maailman tiukimmista rahankeräyslaeista. Sääntely on ainutlaatuinen poikkeama länsimaissa - rahankeräykseen ei ole yleistä oikeutta, vaan lupaa pitää anoa.
Hallitus suunnittelee tukevansa yksityistä varainhankintaa lahjoitusten verovähennysoikeuden laajentamisella - mutta vain osalle toimijoista. Uudistus asettaa järjestöt perusteetta eriarvoiseen asemaan. Se myös kasvattaa byrokratiaa edellyttämällä kaikilta verovähennyksen kohteena olevilta järjestöiltä rahankeräyslupaa, silloinkin kun järjestö ei kerää varoja vetoamalla yleisöön julkisesti.
Lahjoitusten verovähennysoikeus olisi luontevaa rajata toimijoiden yleishyödyllisyyden vaatimukseen. Verottajalla on jo vakiintunut käytäntö arvioida yleishyödyllisyyttä, joten muutos on hallinnollisesti kevyt ja luotettava.
Raportissa käydään läpi valtionapujen leikkausten kohdentamista, varainkeruuseen liittyviä rikostilastoja ja riskiarvioita, rahankeräysluvan kustannuksia sekä esimerkkejä rahankeräyslain aiheuttamista ongelmista.
Riikka Kämppi
Riikka Kämppi vastaa Liberan taloudesta ja vaikuttavuudesta.
Tero Lundstedt
OTT Tero Lundstedt johtaa Liberan kaikkea sisällöntuotantoa.
Libera säätiö
Ajatuspaja Libera edistää yksilönvapautta, vapaata markkinataloutta ja vapaata kansalaisyhteiskuntaa.
