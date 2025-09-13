Tampereelle tärähti Kenosta 150 000 euron voitto
Torstaina oli Keno-onnea Tampereella, kun nettipelaaja voitti 150 000 euroa.
Voitto tuli Kenon torstain ilta-arvonnasta yhdeksän numeron täysosumalla ja kolmeen euron panoksella. Kenossa voitto määräytyy kertomalla pelatun osuman voittokerroin rivipanoksella. Ysitasolla 9 oikein -tuloksen voittokerroin on 50 000.
Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.
Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.
|Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta
|Päivä
|Paikkakunta
|Summa
|24.7.
|Vesanto
|1 400 000,00 €
|11.1.
|Seinäjoki
|1 000 000,00 €
|10.5.
|Lohja
|900 000,00 €
|12.7.
|Tampere
|700 000,00 €
|30.7.
|Helsinki
|500 000,00 €
|11.1.
|Kotka
|500 000,00 €
|23.2.
|Nokia
|500 000,00 €
|13.8.
|Lempäälä
|250 000,00 €
|20.8.
|Ylivieska
|250 000,00 €
|4.7.
|Vantaa
|250 000,00 €
