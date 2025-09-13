Veikkaus Oy

Tampereelle tärähti Kenosta 150 000 euron voitto

15.9.2025 10:27:23 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Torstaina oli Keno-onnea Tampereella, kun nettipelaaja voitti 150 000 euroa.

Henkilö käyttää älypuhelinta, jossa on avoinna värikäs sovellus.

Voitto tuli Kenon torstain ilta-arvonnasta yhdeksän numeron täysosumalla ja kolmeen euron panoksella. Kenossa voitto määräytyy kertomalla pelatun osuman voittokerroin rivipanoksella. Ysitasolla 9 oikein -tuloksen voittokerroin on 50 000.

Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.

Keno on yksi Veikkauksen suosituimmista peleistä. Vuonna 2002 lanseerattu Keno oli ensimmäinen päivittäin pelattava veikkauspeli. Pelaaja voi osallistua Kenon päivä-, ilta- ja myöhäisillan arvontaan.

Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta
Päivä Paikkakunta Summa
24.7. Vesanto 1 400 000,00 €
11.1. Seinäjoki 1 000 000,00 €
10.5. Lohja 900 000,00 €
12.7. Tampere 700 000,00 €
30.7. Helsinki 500 000,00 €
11.1. Kotka 500 000,00 €
23.2. Nokia 500 000,00 €
13.8. Lempäälä 250 000,00 €
20.8. Ylivieska 250 000,00 €
4.7. Vantaa 250 000,00 € 

