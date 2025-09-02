Joka kolmas tyttö kohtaa netissä seksuaaliväkivaltaa – viestit muuttuvat seksuaalisiksi usein jo alle tunnissa
Pelastakaa Lasten tekemän selvityksen mukaan viidennes lapsista – tytöistä jopa kolmannes – on kokenut verkossa seksuaaliväkivaltaa. Lapset kertovat harvoin kokemuksistaan kenellekään, sillä toisaalta ilmiö ahdistaa, mutta toisaalta näyttäytyy heille jopa liian arkipäiväisenä.
21 % kaikista kyselyyn vastanneista lapsista kertoi aikuisen tekemästä seksuaaliväkivallasta. Tytöistä 33 %, muuta sukupuolta olevista 20 % ja pojista kahdeksan prosenttia oli kokenut seksuaaliväkivaltaa. Yleisintä oli seksuaalissävytteisten viestien saaminen aikuiselta, mutta myös muita väkivallan muotoja, kuten pyyntöjä tehdä seksuaalisia tekoja videolla, raportoitiin.
Lapset kokevat seksuaaliväkivaltaa netissä aikuisten taholta jopa päivittäin, ja aikuisen viestit lapselle muuttuvat seksuaalissävytteiseksi useimmiten alle tunnissa.
“Näemme Nettivihjeessä, miten jo alakouluikäiset ja nuoremmatkin lapset joutuvat kokemaan seksuaaliväkivaltaa. Tuntemattomat aikuiset voivat lähestyä lasta, vaikka hän olisi näennäisesti oman kotinsa turvassa. Riittää, että lapsella on nettiyhteys käytössään”, Pelastakaa Lasten Nettivihjeen kehittämispäällikkö Heidi Näppi sanoo.
Pelastakaa Lapset selvitti 11–17-vuotiaiden lasten kokemuksia ikätoverien välisestä seksiviestittelystä ja seksuaaliväkivallasta sekä aikuisen lapsiin kohdistamasta seksuaaliväkivallasta kyselyllä, johon vastasi 4 106 lasta.
Aikuiset kiristävät lapsilta seksuaalista materiaalia
Selvityksen mukaan joka kolmas lapsi (31 %) oli saanut verkossa yhteydenoton aikuiselta tai vähintään viisi vuotta vanhemmalta henkilöltä. Näistä lapsista 67 prosenttia kertoi kokeneensa seksuaaliväkivaltaa netissä aikuisen tekemänä.
Joka neljännelle (25 %) aikuiselta netin kautta viestejä saaneista lapsista oli tarjottu palkkiota seksuaalista toimintaa vastaan. Vajaa kuudennes lapsista (14 %) kertoi aikuisen kiristäneen heitä saadakseen pyyntönsä läpi.
"Nettivihjeen vastaanottamasta ja analysoimasta materiaalista valtaosa on lapsen itse itsestään ottamaa esimerkiksi aikuisen kiristyksen tai manipuloinnin seurauksena", Heidi Näppi kertoo.
Seksuaaliväkivalta on lapsista sekä ahdistavaa että arkipäiväistä
Netissä aikuisen tekemää seksuaaliväkivaltaa kokeneista lapsista yli puolet (61 %) ei ollut kertonut kokemuksestaan kenellekään. Kun lapset kertovat asiasta, he jakavat sen yleensä ystävänsä kanssa.
Seksuaaliväkivallan kokemuksesta kerrottiin, koska kokemus tuntui ahdistavalta, mutta isossa osassa lasten vastauksista ilmeni myös, että tapahtunut ei tuntunut vakavalta.
“Lapset kokevat seksuaaliväkivaltaa netissä niin paljon, että heille siitä on tullut jo arkipäiväistä ja yhdentekevää. Tämän pitäisi herättää meidät aikuiset lasten todellisuuteen”, Heidi Näppi sanoo.
Ennaltaehkäisyn keinoja, kuten digiturvataitojen vahvistamista ja seksuaalikasvatusta, tulisi kohdentaa yhä nuoremmille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Vastuu seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisystä on myös verkkoalustoilla, joissa seksuaaliväkivalta tapahtuu.
“Vastuu lasten turvallisuudesta on aikuisilla, ei lasten harteilla. Yhdenkin lapsen seksuaaliväkivaltakokemus on liikaa”, Heidi Näppi sanoo.
Toimituksille tiedoksi:
Selvitys perustuu kyselyyn, jossa 11–17-vuotiailta lapsilta kerättiin tietoa verkkopohjaisella Webropol-kyselyllä helmi-maaliskuussa 2025. Kyselyyn vastasi 4 106 lasta. Suurin osa (82 %) vastasi kyselyyn koulussa oppitunnin aikana ja vajaa viidennes (18 %) muuta kautta. Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista (51 %) oli tyttöjä. Poikia oli 41 prosenttia, muuta sukupuolta olevia 3 prosenttia ja heitä, jotka eivät halunneet kertoa sukupuoltaan, 5 prosenttia. Kyselyyn vastanneista suurin osa (61 %) oli 13–15-vuotiaita.
Selvitystä ovat rahoittaneet Euroopan unioni, Telia ja Tiukula-säätiö.
Linkki selvitykseen: https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/sita-tapahtuu-koko-ajan/
Pelastakaa Lasten Nettivihje on vuodesta 2002 tehnyt työtä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Nettivihjeeseen (www.nettivihje.fi) voi kuka tahansa ilmoittaa laittomaksi epäilemästään lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista tai siihen liittyvästä toiminnasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heidi Näppi, kehittämispäällikkö, Nettivihje, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 472 4831, heidi.nappi@pelastakaalapset.fi
Elina Pitkäranta, viestinnän asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 349 4918, elina.pitkaranta@pelastakaalapset.fi
Liitteet
Linkit
Pelastakaa Lapset ry
Pelastakaa Lapset on maailman johtava sitoutumaton lapsijärjestö ja lastensuojelun ammattilainen. Turvaamme jokaisen lapsen oikeuden elämään, suojeluun, oppimiseen ja osallisuuteen Suomessa ja maailmalla. Meillä on yli sadan vuoden kokemus lapsen oikeuksien edistämisestä. Tuomme lapset ja aikuiset yhteen rakentamaan pysyvästi parempaa tulevaisuutta. Koska lasten tulevaisuus alkaa nyt.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pelastakaa Lapset ry
Afganistanin maanjäristyksen jälkeen tuhannet lapset hädässä2.9.2025 16:58:07 EEST | Tiedote
Tuhannet lapset tarvitsevat kipeästi ruokaa, vettä ja suojaa Itä-Afganistanissa. Avustusryhmät kamppailevat aikaa vastaan pelastaakseen loukkaantuneita ihmisiä maanjäristyksen tuhoamista syrjäisistä kylistä, kertoo Pelastakaa Lapset.
Ukrainan etulinjassa elävien lasten koulunkäynnissä jatkuvia keskeytyksiä jo neljättä vuotta1.9.2025 17:00:00 EEST | Tiedote
Sota on vienyt Ukrainan etulinjassa eläviltä lapsilta jo 25 % enemmän koulupäiviä kuin koronapandemian aikainen maailman pisin koulujen sulku. Pommisuojien puuttumisen takia lasten on edelleen liian vaarallista käydä koulua, kertoo Pelastakaa Lapset.
Afganistanissa satoja kuolonuhreja vaatinut maanjäristys – Avustusryhmät matkalla tuhoalueille1.9.2025 13:09:16 EEST | Tiedote
Afganistania ravistellut maanjäristys on vaatinut yli 800 ihmisen hengen. Pelastakaa Lapset on käynnistänyt toimet katastrofista kärsivien lasten ja perheiden auttamiseksi.
Gazaan on julistettu nälänhätä – lapset nääntyvät silmiemme edessä22.8.2025 15:27:30 EEST | Tiedote
Ainakin 132 000 alle viisivuotiasta lasta Gazassa on vaarassa kuolla akuuttiin aliravitsemukseen. Uudet tiedot vahvistavat nälänhädän Gazan kaupungissa ja varoittavat sen todennäköisestä leviämisestä tulevien viikkojen aikana, kertoo Pelastakaa Lapset.
Avustustyö yhä vaarallisempaa – vuosi 2025 matkalla synkimmäksi19.8.2025 02:01:00 EEST | Tiedote
Keskimäärin yksi humanitaarisen avun työntekijä on kuollut, loukkaantunut, siepattu tai pidätetty joka päivä vuodesta 2000 lähtien. Kuluvasta vuodesta on tulossa seurantahistorian pahin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme