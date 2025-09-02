Joka kolmas tyttö kohtaa netissä seksuaaliväkivaltaa – viestit muuttuvat seksuaalisiksi usein jo alle tunnissa

21 % kaikista kyselyyn vastanneista lapsista kertoi aikuisen tekemästä seksuaaliväkivallasta. Tytöistä 33 %, muuta sukupuolta olevista 20 % ja pojista kahdeksan prosenttia oli kokenut seksuaaliväkivaltaa. Yleisintä oli seksuaalissävytteisten viestien saaminen aikuiselta, mutta myös muita väkivallan muotoja, kuten pyyntöjä tehdä seksuaalisia tekoja videolla, raportoitiin.

Lapset kokevat seksuaaliväkivaltaa netissä aikuisten taholta jopa päivittäin, ja aikuisen viestit lapselle muuttuvat seksuaalissävytteiseksi useimmiten alle tunnissa.

“Näemme Nettivihjeessä, miten jo alakouluikäiset ja nuoremmatkin lapset joutuvat kokemaan seksuaaliväkivaltaa. Tuntemattomat aikuiset voivat lähestyä lasta, vaikka hän olisi näennäisesti oman kotinsa turvassa. Riittää, että lapsella on nettiyhteys käytössään”, Pelastakaa Lasten Nettivihjeen kehittämispäällikkö Heidi Näppi sanoo.

Pelastakaa Lapset selvitti 11–17-vuotiaiden lasten kokemuksia ikätoverien välisestä seksiviestittelystä ja seksuaaliväkivallasta sekä aikuisen lapsiin kohdistamasta seksuaaliväkivallasta kyselyllä, johon vastasi 4 106 lasta.

Aikuiset kiristävät lapsilta seksuaalista materiaalia

Selvityksen mukaan joka kolmas lapsi (31 %) oli saanut verkossa yhteydenoton aikuiselta tai vähintään viisi vuotta vanhemmalta henkilöltä. Näistä lapsista 67 prosenttia kertoi kokeneensa seksuaaliväkivaltaa netissä aikuisen tekemänä.

Joka neljännelle (25 %) aikuiselta netin kautta viestejä saaneista lapsista oli tarjottu palkkiota seksuaalista toimintaa vastaan. Vajaa kuudennes lapsista (14 %) kertoi aikuisen kiristäneen heitä saadakseen pyyntönsä läpi.

"Nettivihjeen vastaanottamasta ja analysoimasta materiaalista valtaosa on lapsen itse itsestään ottamaa esimerkiksi aikuisen kiristyksen tai manipuloinnin seurauksena", Heidi Näppi kertoo.

Seksuaaliväkivalta on lapsista sekä ahdistavaa että arkipäiväistä

Netissä aikuisen tekemää seksuaaliväkivaltaa kokeneista lapsista yli puolet (61 %) ei ollut kertonut kokemuksestaan kenellekään. Kun lapset kertovat asiasta, he jakavat sen yleensä ystävänsä kanssa.

Seksuaaliväkivallan kokemuksesta kerrottiin, koska kokemus tuntui ahdistavalta, mutta isossa osassa lasten vastauksista ilmeni myös, että tapahtunut ei tuntunut vakavalta.

“Lapset kokevat seksuaaliväkivaltaa netissä niin paljon, että heille siitä on tullut jo arkipäiväistä ja yhdentekevää. Tämän pitäisi herättää meidät aikuiset lasten todellisuuteen”, Heidi Näppi sanoo.

Ennaltaehkäisyn keinoja, kuten digiturvataitojen vahvistamista ja seksuaalikasvatusta, tulisi kohdentaa yhä nuoremmille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Vastuu seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisystä on myös verkkoalustoilla, joissa seksuaaliväkivalta tapahtuu.

“Vastuu lasten turvallisuudesta on aikuisilla, ei lasten harteilla. Yhdenkin lapsen seksuaaliväkivaltakokemus on liikaa”, Heidi Näppi sanoo.





Toimituksille tiedoksi:

Selvitys perustuu kyselyyn, jossa 11–17-vuotiailta lapsilta kerättiin tietoa verkkopohjaisella Webropol-kyselyllä helmi-maaliskuussa 2025. Kyselyyn vastasi 4 106 lasta. Suurin osa (82 %) vastasi kyselyyn koulussa oppitunnin aikana ja vajaa viidennes (18 %) muuta kautta. Hieman yli puolet kyselyyn vastanneista (51 %) oli tyttöjä. Poikia oli 41 prosenttia, muuta sukupuolta olevia 3 prosenttia ja heitä, jotka eivät halunneet kertoa sukupuoltaan, 5 prosenttia. Kyselyyn vastanneista suurin osa (61 %) oli 13–15-vuotiaita.

Selvitystä ovat rahoittaneet Euroopan unioni, Telia ja Tiukula-säätiö.

Linkki selvitykseen: https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/sita-tapahtuu-koko-ajan/

Pelastakaa Lasten Nettivihje on vuodesta 2002 tehnyt työtä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan torjumiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi erityisesti digitaalisissa ympäristöissä. Nettivihjeeseen (www.nettivihje.fi) voi kuka tahansa ilmoittaa laittomaksi epäilemästään lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista tai siihen liittyvästä toiminnasta.