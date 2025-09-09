Solita Suomen TOP6 -työnantajien joukkoon
Tekoäly- ja dataosaamiseen keskittynyt teknologiayhtiö Solita on valittu Suomen kuudenneksi parhaaksi työntekijäksi Universumin 2025 ammattilaistutkimuksessa. Solita paransi sijoitustaan viime vuodesta neljällä sijalla.
Tänä vuonna tutkimukseen vastasi yli 6 300 suomalaista asiantuntijaa, jotka kertoivat näkemyksiään työnantajista ja työelämästä. Universumin ammattilaistutkimus on vuosittainen työnantajia koskeva tutkimus, jossa arvioidaan työnantajien tunnettuutta, houkuttelevuutta ja mainetta eri alojen ammattilaisten keskuudessa.
Menestyksen salaisuus: Kunnioitus, hyvinvointi ja työ- ja vapaa-ajan tasapaino
IT-alan asiantuntijoiden mielestä ihanteellisin työnantaja oli Microsoft, Googlen sijoittuessa tänä vuonna toiseksi. Kolmannen sijan piti viime vuoden tapaan Puolustusvoimat. Solita oli yksi eniten sijoitustaan parantaneista työnantajista (+4). Solitan lisäksi suurimmat nousijat IT-alan Top 20:n joukossa olivat Tietoevry, Patria, sekä Digia.
Tärkeimmät ja houkuttelevimmat työnantajan ominaisuudet liittyivät tänä vuonna kunnioitukseen, hyvinvointiin, sekä työn -ja vapaa-ajan tasapainoon.
”Olemme todella iloisia, että Solitan pitkäjänteistä panostusta yrityskulttuuriin, johtamiseen ja jatkuvaan kehittymiseen arvostetaan näin korkealle. On sekä työnantajan että työntekijöiden etu tehdä järjestelmällisesti yhteistyötä työelämän parantamiseksi kaikille. Työ jatkuu", kommentoi Timo Honko, Solitan Suomen maajohtaja.
Solita jatkaa kasvuaan
Solita on jatkanut kasvuaan ja kansainvälistymistään IT-markkinan alavireisyydestä huolimatta. Tällä hetkellä 10 maassa toimiva ja yli 2 100 työntekijää työllistävä Solita on vastaanottanut useita tunnustuksia hyvästä työnantajuudesta, yhtiö on muun muassa valittu maailman kolmanneksi parhaaksi työpaikaksi naisille teknologia-alalla Women in Tech Global Awards -kilpailussa. Solita jatkaa rekrytointeja myös Suomessa. Viime vuonna Solita vastaanotti yli 30 000 työhakemusta.
"Tunnustus näin laajalta asiantuntijayhteisöltä on meille suuri kunnia. Jatkamme kasvua muun muassa tekoälyn, datan, julkipilven ja ohjelmistokehityksen alueilla, ja olemme erityisen iloisia siitä, että he pitävät meitä houkuttelevana työpaikkana", kertoo Solitan rekrytoinneista Suomessa vastaava Johanna Lintunen.
Lisätietoja:
Universum Finland, Mika Sallinen, maajohtaja
mika.sallinen@universum.fi, +358 40 5279 149
Solita Oy, Timo Honko, EVP, Finland,
timo.honko@solita.fi, +358 40 545 4878
Solita Oy, Johanna Lintunen, Talent Acquisition Lead,
johanna.lintunen@solita.fi, +358 40 520 4663
Solita lyhyesti
Vuonna 1996 perustettu Solita on suomalainen tekoäly- ja dataosaamiseen keskittyvä teknologiayhtiö. Solita auttaa yrityksiä ja yhteiskuntia uudistumaan hyödyntämällä uusimpia teknologioita, dataa ja strategista ymmärrystä. Yrityksen palvelutarjoomaan kuuluvat strateginen konsultointi, palvelumuotoilu, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut, ohjelmistokehitys sekä pilven ylläpito- ja hallintapalvelut. Solita työllistää yli 2100 hengen yhteisön Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Virossa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. www.solita.fi
