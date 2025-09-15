Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Kauhajoen ja Karijoen Kankalonselän tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron YVA-selostuksesta (Etelä-Pohjanmaa)
Elements Suomi Oy suunnittelee tuulivoiman ja sähkönsiirron hanketta Kauhajoen kaupungin ja Karijoen kunnan alueelle. Hankkeessa rakennetaan enintään 35 tuulivoimalaa pinta-alaltaan noin 3600 hehtaarin alueelle.
Arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan 350 metrin tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan hankealueen länsipuolelta Teuvan, Kristiinankaupungin tai Isojoen sähköasemalle. Sähkönsiirtovaihtoehtoja on kolme.
Kuulemisessa saatiin 20 lausuntoa ja 8 mielipidettä. Kannanotoissa esiin nousivat muun muassa vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, pohjavesiin, linnustoon, maisemaan sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.
Yhteysviranomainen katsoo hankkeen merkittävimpien vaikutusten kohdistuvan ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, linnustoon, maisemaan, kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin, pintavesiin ja kalastoon sekä maankäyttöön. Hankkeen sähkönsiirron merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin sekä vaihtoehtojen VEA ja VEB osalta eläimistöön. Vaikutuksissa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen korostuvat tuulivoimaloiden melu- ja välkehaitat sekä muutokset maisemassa ja alueen virkistyskäytössä. Vaikutuksissa maisemaan korostuvat myös alueelle sijoittuvien tuulivoima- ja sähkönsiirtohankkeiden yhteisvaikutukset. Linnustovaikutusarviointiin liittyy epävarmuuksia, minkä vuoksi vaikutukset linnustoon voivat olla arvioitua suurempia. Luontovaikutuksia aiheutuu muun muassa Ranta-Tarkan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeälle alueelle. Kumpikaan tarkastelluista hankevaihtoehdoista ei sijoitu kokonaisuudessaan voimassa olevan Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 mukaiselle tuulivoima-alueelle, joten hankkeen vaikutukset maankäyttöön saattavat olla arvioitua merkittävämpiä.
ELY-keskus katsoo, että hankkeen vaikutukset läheiseen Lutakkonevan Natura 2000-alueeseen eivät ole merkittäviä.
Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/kankalonselka-tuulivoima-YVA
Yhteyshenkilöt
Ylitarkastaja Miia Lae, p. 0295 027 049
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
