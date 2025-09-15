Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen perustellun päätelmän Kauhajoen ja Karijoen Kankalonselän tuulivoimahankkeen ja sähkönsiirron YVA-selostuksesta (Etelä-Pohjanmaa)

Arvioinnissa tarkastellaan kokonaiskorkeudeltaan 350 metrin tuulivoimaloita, joiden yksikköteho on enintään 10 MW. Sähkönsiirto tuulivoima-alueelta on suunniteltu toteutettavan hankealueen länsipuolelta Teuvan, Kristiinankaupungin tai Isojoen sähköasemalle. Sähkönsiirtovaihtoehtoja on kolme.

Kuulemisessa saatiin 20 lausuntoa ja 8 mielipidettä. Kannanotoissa esiin nousivat muun muassa vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen, pohjavesiin, linnustoon, maisemaan sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.

Yhteysviranomainen katsoo hankkeen merkittävimpien vaikutusten kohdistuvan ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, linnustoon, maisemaan, kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin, pintavesiin ja kalastoon sekä maankäyttöön. Hankkeen sähkönsiirron merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat kasvillisuuteen ja luontotyyppeihin sekä vaihtoehtojen VEA ja VEB osalta eläimistöön. Vaikutuksissa ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen korostuvat tuulivoimaloiden melu- ja välkehaitat sekä muutokset maisemassa ja alueen virkistyskäytössä. Vaikutuksissa maisemaan korostuvat myös alueelle sijoittuvien tuulivoima- ja sähkönsiirtohankkeiden yhteisvaikutukset. Linnustovaikutusarviointiin liittyy epävarmuuksia, minkä vuoksi vaikutukset linnustoon voivat olla arvioitua suurempia. Luontovaikutuksia aiheutuu muun muassa Ranta-Tarkan luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeälle alueelle. Kumpikaan tarkastelluista hankevaihtoehdoista ei sijoitu kokonaisuudessaan voimassa olevan Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan 2050 mukaiselle tuulivoima-alueelle, joten hankkeen vaikutukset maankäyttöön saattavat olla arvioitua merkittävämpiä.

ELY-keskus katsoo, että hankkeen vaikutukset läheiseen Lutakkonevan Natura 2000-alueeseen eivät ole merkittäviä.

Arviointiselostus ja ELY-keskuksen perusteltu päätelmä kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/kankalonselka-tuulivoima-YVA

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.