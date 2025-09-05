Virkkalassa lapset pääsevät pian retkille kestävästi sähköpyörän kyydissä

Sähköpyörät Virkkalan päiväkoteihin

Tänä syksynä Virkkalan alueen päiväkoteihin hankitaan ilmastobudjetista myönnetyillä varoilla kaksi vaunullista sähköpyörää, joilla voi kullakin kyyditä kahdeksan lasta retkille lähiympäristöön. Sähköpyörien avulla retket voidaan toteuttaa ilman bussia tai taksia, mikä vähentää päästöjä ja säästää varoja.

Lähiretkeily ja kestävä elämäntapa

Sähköpyörät tarjoavat lapsille konkreettisen kokemuksen lähiretkeilystä ja kestävästä liikkumisesta. Pyöräillen lapset oppivat luonnon merkityksestä ja saavat käsityksen siitä, miten pienet valinnat arjessa vaikuttavat ilmastoon.

Päiväkodinjohtaja Lea Mattila toteaa, että jatkossa pyörien käyttö on tarkoitus laajentaa koko Lohjan varhaiskasvatukseen. ”Kotikuntaan ja sen tarjoamiin liikunta-, kulttuuri- ja luontopaikkoihin päästään pyörien avulla tutustumaan vähän etäämmällekin. Sähköinen lastenkuljetuspyörä tarjoaa retkille hauskan, turvallisen ja ilmastoviisaan kulkutavan, ja toivonkin niiden tuovan riemua ja uusia elämyksiä päiväkotien retkille!”

Euroopan liikkujan viikko ja sähköpyörien kokeileminen päiväkodeissa ovat osa kaupunkistrategian mukaisia tavoitteita: tukea kestävää liikkumista ja kasvattaa lapsia ympäristötietoisiksi kuntalaisiksi pienestä pitäen.