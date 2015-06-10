Keskustelutilaisuus avaa näkökulmia ekologiseen ruoantuotantoon ja viherpesuun

Ruoantuotannossa on viime vuosina alettu puhua luomun lisäksi uudistavasta viljelystä. Samaan aikaan Euroopan komissio on yhä useammin maininnut agroekologiset menetelmät keinoina lisätä eurooppalaisen maatalouden kestävyyttä.

Maanantaina 22.9.2025 kello 13–15 järjestetään Helsingin yliopiston Tiedekulmassa keskustelutilaisuus: Ekologista ruoantuotantoa vai viherpesua?

Tilaisuuden järjestävät luomututkimusta edistävä Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteinen Luomuinstituutti sekä uudistavaa viljelyä Suomessa edistävä Baltic Sea Action Group (BSAG).

Tapahtuma pohjustaa 23.9. vietettävää Euroopan luomutuotannon päivää ja aloittaa Kestävän kehityksen viikon Tiedekulmassa.

Ekologisia tuotantomenetelmiä tutkimuksen näkökulmasta

Luomu, agroekologia ja uudistava viljely tarjoavat erilaisia lähestymistapoja, joilla ruoantuotantoa voidaan kehittää pois maaperää kuluttavasta ja ympäristöä kuormittavasta maataloudesta. Näillä menetelmillä pyritään muun muassa vahvistamaan maaperän kasvukuntoa, lisäämään luonnon monimuotoisuutta ja parantamaan ruoantuotannon sopeutumiskykyä ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Tilaisuudessa keskustellaan tutkimukseen perustuen, mitä uudistavalla viljelyllä ja agroekologisilla menetelmillä tarkoitetaan. Ovatko ne eri asia kuin luomutuotanto vai erilaisia polkuja samaan tavoitteeseen? Miksi luomun rinnalle tuodaan uusia ekologisesta kestävyydestä viestiviä tuotantomuotoja ja merkintöjä? Ovatko ne markkinointipuhetta vai aitoa yritystä kehittää kestävää tuotantoa? Entä kuinka sääntelyllä vaikutetaan tuotteiden markkinoinnissa käytettäviin viherväitteisiin ja niiden todentamiseen?

– Suomalaiselle luomutuotannolle on asetettu osin ristiriitaisiakin odotuksia. Samalla kun luomussa tulee huolehtia tuotannon ekologisuudesta ja eettisyydestä, sen pitää olla mahdollisimman kannattavaa ja kasvuhakuista. Lisäksi suomalainen ja kansainvälinen luomukeskustelu usein sekoittuu, vaikka luomutuotannon lähtökohtana on paikallisuus, Luomuinstituutin johtaja Sari Iivonen sanoo.

– Parhaimmillaan termit ja määritelmät auttavat ymmärtämään, millaisia tekoja tarvitaan ruokajärjestelmän muuttamiseksi reilusti ja kestävästi. Tiedekulman keskustelutilaisuudessa haluamme selventää, mitä luomulla, uudistavalla viljelyllä ja agroekologialla on annettavaa muutokseen, BSAG:n strategiajohtaja Pieta Jarva tiivistää tilaisuuden tavoitteen.

OHJELMA

13.00–13.05 Tervetulosanat ja johdatus tilaisuuden ohjelmaan

johtaja Sari Iivonen, Luomuinstituutti

13.05–13.20 Alustuspuheenvuoro: Agroekologia ja luomu tutuiksi

apulaisprofessori Johan Ekroos, Helsingin yliopisto

13.20–13.55 Parikeskustelu: Mitä uudistavalla viljelyllä tarkoitetaan ja mitä siinä uudistetaan?

Keskustelijoina akatemiatutkija Galina Kallio Helsingin yliopistosta ja johtava tutkija Tuomas Mattila Suomen ympäristökeskuksesta

13.55–14.10 Alustuspuheenvuoro: Ruokatuotteisiin liittyvät ympäristöväittämät ja kehittyvä lainsäädäntö

tutkija Marita Kettunen, Luke

14.10–14.50 Paneelikeskustelu: Kestävän viljelyn kehittämistä vai mielikuvilla markkinointia?

Keskustelijoina mukana:

Pieta Jarva, strategiajohtaja, BSAG

Aura Lamminparras, toiminnanjohtaja, ProLuomu

Kyösti Pennanen, tutkimusjohtaja, Vaasan yliopisto

Juha-Matti Katajajuuri, ryhmäpäällikkö, Luke

Paneelikeskustelun juontaa Sari Iivonen.

14.50–15.00 Yhteenveto ja eväät kotimatkalle

Maanviljelijä Juuso Joona

Pyydämme ilmoittautumaan paikan päälle Tiedekulmaan tai striimiin perjantaihin 19.9.25 kello 12 mennessä:

https://maaseutuverkosto.fi/tapahtumat/ekologista-ruoantuotantoa-vai-viherpesua/