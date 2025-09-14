Kruunusillat-raitiotien käyttöönottovaiheen valmistelut on aloitettu

Juuri nyt Kaupunkiliikenne on mukana Kruunusillat-hankkeen toteuttamissa teknisissä koeajoissa. Koeajot alkavat ensin Laajasalossa ja myöhemmin Hakaniemessä, Nihdissä ja Korkeasaaressa ja lopulta ensi vuonna yli Kruunuvuoren sillan koko uudella ratayhteydellä. Kaupunkiliikenne on toimittanut Laajasaloon kaksi koeajoissa tarvittavaa raitiovaunua, ja kuljettajamme ajavat teknisiä koeajoja hankkeen määrittelemällä osuudella.

HSL ja Kaupunkiliikenne tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta liikennöinnin aloittamiseen ollaan valmiita vuoden 2027 alkupuolella. HSL:n Liikenne-tulosalueen johtaja Johanna Wallin kertoo, että Kruunusiltojen liikenteen valmistelu näkyy jo HSL:ssä.

- Kruunusiltojen liikenteen aloitus häämöttää jo yllättävän lähellä, kun huomioidaan, että kyseessä on mittava hanke. Me HSL:ssä valmistelemme jo liikenteen aloitusta saumattomassa yhteistyössä Kaupunkiliikenteen käyttöönottotiimin kanssa. Tulevan liikenteen tilaamisesta sovitaan kaupunkiraitioliikennesopimuksella, jonka laajennusneuvottelut HSL:n ja Kaupunkiliikenteen välillä ovat hyvässä vauhdissa.

Kun silta- ja ratahanke aikanaan valmistuu, se luovutetaan Kaupunkiliikenteen hallintaan. Hallinnan luovutuksen jälkeen Kaupunkiliikenne huolehtii radan käyttämisestä ja kunnossapidosta.

- Pääsemme käynnistämään kuljettajien perehdytykset uuteen rataosuuteen heti, kun rata on kokonaisuudessaan Kaupunkiliikenteen käytettävissä. Kuljettajakoulutusten lisäksi valmistelemme ja harjoittelemme erilaisia erityis- ja poikkeustilanteita ja varmistamme kaikkien teknisten järjestelmien toimivuuden, kertoo Liikennöintiyksikön johtaja Johan Nykvist Kaupunkiliikenteeltä.

Laajasalon raitiotieyhteyttä varten Kaupunkiliikenne tulee palkkaamaan ja kouluttamaan kokonaan uusia kuljettajia noin 80.

Kruunusiltojen uudelle raitiotielinjalle on tilattu 23 kahteen suuntaan ajettavaa ArticX54-raitiovaunua. Kalustotoimitukset etenevät hyvin ja vaunuja on hyväksytty matkustajaliikenteeseen jo sen verran riittävästi, että yhdessä kantakaupungissa tällä hetkellä liikennöivien vaunujen kanssa vaunumäärä ei aseta rajoitusta Kruunusiltojen liikenteen käynnistämiselle.

Kun Kaupunkiliikenteen valmius raitiolinjan operointiin on varmistettu, tekee HSL päätöksen liikenteen käynnistämisestä. Tavoitteena kaikilla osapuolilla on päästä käynnistämään säännöllinen raitioliikenne Laajasaloon heti alkuvuodesta 2027.