Perintöasioita suunnitellaan aiempaa huolellisemmin ja myös nuorten kannattaa olla hereillä – Omakotiliiton perintökiertue jatkaa syyskuussa

Perillisiä on jälkikäteen harmittanut esimerkiksi se, ettei vanhempien talosta ole pidetty parempaa huolta heidän vielä eläessään, eikä etukäteen ole mietitty, mitä talolle tapahtuu heidän kuoltuaan. Myös talon tunnearvon ja myyntiarvon eriparisuus on yllättänyt.

Omakotiliitto vastaa kasvavaan tiedontarpeeseen perintöasioista ja jatkaa syksyllä Perintökiertuetta, joka sai keväällä valtavasti kiinnostusta. Sen myötä 700 ihmistä haki neuvoa kiertueen yleisötilaisuuksista tai tapaamisesta asianajajan kanssa.

Syys-lokakuussa Perintökiertueen tilaisuuksia on Iisalmessa, Kuopiossa, Kuhmossa, Kajaanissa ja Kuusamossa. Myös edunvalvontavaltuutuksen laatimiseen saa kiertueella ohjeita.

”Olen omakohtaisesti huomannut, että esimerkiksi testamentin suunnitteluun kannattaa varata reilusti aikaa, jotta ehtii perehtyä ja miettiä, miten haluaisi järjestää asioitaan”, kertoo Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander.

”Haluamme vastata avun ja neuvonnan tarpeeseen paikallisten omakotiyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetyllä ja kaikille avoimella Perintökiertueella sekä jäsenille suunnatuilla perintöasioiden neuvontapalveluilla.”

Nuortenkin syytä olla hereillä

Myös nuoret halutaan osallistaa ajattelemaan etukäteen perintöä. Omakotiliiton yhteistyökumppanin, Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy:n asianajaja Pirjo Mäkelä kertoo, että nuoren kannattaa mahdollisuuksien mukaan keskustella asiasta vanhempiensa kanssa ja varautua perinnön saamiseen eri tavoin.

Tuleviin perintöveroihin voi valmistautua pitämällä oma talous kunnossa ja huolehtimalla siitä, että ennakoimattomien menojen varalle on tarvittaessa säästöjä.

”Perintöveroa lankeaa aina maksettavaksi, mikäli osakkaan perintöosuuden arvo on yli 20 000 ja ensi vuonna kaavaillun lakimuutoksen jälkeen yli 30 000 euroa”, muistuttaa Pirjo Mäkelä.

Perintöveron suuruus voi yllättää. Testamenttiin on kuitenkin mahdollista tehdä määräys, että osa perinnöstä jaetaan heti ensiksi kuolleen puolison kuoleman jälkeen, jolloin nuori saa varoja perintöveron maksuun.

”Tämä on tärkeää etenkin silloin, kun leskelle on määrätty testamentissa hallintaoikeus koko perintöön tai esimerkiksi avioparin yhteiseen asuntoon tai mökkiin. Tällöin leski voi edelleen asua yhteisessä asunnossa, mutta rintaperilliset joutuvat silti maksamaan perintöveron”, Mäkelä neuvoo.

Jäämistösuunnittelulla säästät perintöveroissa

Jäämistösuunnittelulla voi vaikuttaa verojen suuruuteen. Joskus verot voidaan välttää kokonaan tai ainakin niissä voidaan säästää tilanteesta riippuen helposti jopa tuhansia euroja, kertoo asianajaja Pirjo Mäkelä.

Jos perheessä on useampia lapsia, joiden kanssa omaisuus jaetaan, Mäkelä neuvoo olemaan realisti sen suhteen, miten yhteisomistus tulisi toimimaan ja millaisia vaihtoehtoja yhteisomistajuudelle on.

”Vanhempien kanssa kannattaa keskustella siitäkin, voisiko omaisuutta lahjoittaa, lunastaa tai myydä jo etukäteen elinaikana. Tämä mahdollistaa jäämistösuunnittelun ja pienentää perintöveroa”, Mäkelä sanoo.

Pätevän testamentin laadintaan tarvitaan usein juristi, mutta itsekin testamentin voi tehdä. Tällöin muotoseikoista pitää huolehtia, sillä pätemättömällä testamentilla ei tee mitään. Omakotiliiton jäsenet saavat testamentin ja edunvalvontavaltuutuksen tekemisestä tuntuvan alennuksen Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy:ltä marraskuun loppuun saakka. Jäsenille on myös tarjolla maksutonta lakineuvontaa puhelimitse.