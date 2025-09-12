Suomen ympäristökeskus

Viikkokatsaus 22.–26.9.2025

18.9.2025

Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. 

Kuva: Kai Widell.
Tapahtuma ti 23.9. klo 12–16

Fisu 10 v-juhlatilaisuus

Resurssiviisauden edelläkävijäkuntaverkosto Fisu (Finnish Sustainable Communities) täyttää kuluvana vuonna 10 vuotta. Verkosto juhlii juhlavuottaan Jyväskylässä, verkoston synnyinkaupungissa. Juhlatilaisuus kokoaa verkoston tulokset kymmeneltä vuodelta ja julkistaa verkoston pidemmän aikavälin suunnitelman vuoteen 2040 asti.

Tervetuloa mukaan juhlistamaan resurssiviisauden juhlaa, kuulemaan kuntien vaikuttavista tuloksista ja suuntaamaan katseen myös pidemmälle. Etäosallistujaksi ilmoittautuminen viimeistään 22.9.2025. Lue lisää tapahtumasta (fisunetwork.fi)

Webinaari ke 24.9. klo 15.30

Miten tehdä biodiversiteettiä koskevasta päätöksenteosta oikeudenmukaisempaa, osallistavampaa ja vaikuttavampaa?

Miten biodiversiteettia koskevasta päätöksenteosta voidaan tehdä osallistavampaa, oikeudenmukaisempaa ja vaikuttavampaa? Mitä päättäjät voivat oppia eri puolilla Eurooppaa toteutetuista ruohonjuuritason aloitteista? Tule mukaan kansainväliseen webinaariimme kuulemaan tutkimukseen perustuvia näkemyksiä ja konkreettisia politiikkasuosituksia, jotka tukevat muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta. Webinaarissa julkaistaan myös kaksi uutta policy briefiä BIONEXT- ja BIOTraCes-projekteista.
Lue lisää tapahtumasta (bionext-project.eu)

Uutiskirje to 25.9.

Hiilineutraali-uutiskirje 3/25

Ilmastorahoituksen leikkaaminen käy kalliiksi.
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye