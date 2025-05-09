Kierrätysteollisuus vie kuntayhtiöiden tuet EU-komission tutkittavaksi – ”Kunnalliset yhtiöt toimivat ehdoilla, joihin yksityisillä ei ole pääsyä”
Kierrätysteollisuus ry on jättänyt kaksi valtiontukikantelua Euroopan komissioon. Kantelut koskevat kahden kunnallisen jäte- ja energia-alan yhtiön saamia taloudellisia tukia, joissa on syytä epäillä EU:n valtiontukisääntöjen rikkomista. EU:n valtiontukisäännöissä kielletään valikoivat julkiset tuet, jotka vääristävät kilpailua ja vaikuttavat jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.
Kuntien tukikäytännöt vääristävät kilpailua
Kiertotalous edellyttää toteutuakseen markkinapohjaisia ratkaisuja. Sääntöjen vastaiset
valtiontuet vaikeuttavat kiertotalousmarkkinoiden muodostumista ja kehitystä sekä
jarruttavat tarvittavia investointeja.
Julkisomisteisten yhtiöiden saamat valikoivat taloudelliset tuet vääristävät kilpailua. Kun
kunnalliset yhtiöt voivat toimia markkinoilla verorahoilla tuettuna, yksityisten yritysten on
mahdotonta kilpailla samoilla ehdoilla. Tämä jarruttaa uusia investointeja, vaikka juuri niitä
Suomen talouden kasvu, ilmastonmuutoksen hillintä sekä kiertotalous kipeästi tarvitsevat.
Loppujen lopuksi veronmaksajat kantavat tukiin liittyvän taloudellisen riskin. Jos kunnalliset
yhtiöt eivät menesty markkinoilla, tappiot katetaan kuntien kassasta – toisin sanoen
kuntalaisten verovaroista. Tämä on kaukana reilusta kilpailusta ja läpinäkyvästä
taloudenpidosta. On myös kyseenalaista, onko tämänkaltainen toiminta ylipäätään
kaupunkien ja kuntien perustehtävän mukaista ja järkevää julkisten varojen käyttöä.
”Kiertotalous ei voi eikä saa rakentua epäreilulle kilpailulle. Hallitusohjelman yhtenä
tavoitteena on edistää kiertotaloutta. Se edellyttää reiluja markkinoita, joissa samat
pelisäännöt koskevat kaikkia. Nyt osa kunnallisista yhtiöistä toimii ehdoilla, joihin yksityisillä
yrityksillä ei ole pääsyä. Se syö pohjaa uusilta investoinneilta ja samalla Suomen kasvulta”,
toteaa Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores.
Kanteluiden pääkohtia
Biosairila Oy on biokaasuyhtiö, jonka omistavat Mikkelin kaupungin tytäryhtiöt Metsäsairila
Oy ja Etelä-Savon Energia Oy. Biosairila on toimintansa aikana saanut omistajiltaan useita tukia, kuten pääomasijoituksia, lainoja ja niiden anteeksiantoja. Biosairila on samalla
toiminut kilpailluilla markkinoilla yksityisten yritysten kanssa yritysjätteiden käsittelyssä sekä
biokaasun tuotannossa.
Vaikka Biosairilalle myönnetyn valtiontuen tarkkaa määrää on vaikea määrittää julkisista
lähteistä saatavien tietojen perusteella, niin pelkästään Biosairilan osakkeenomistajien
vuonna 2025 anteeksi antamien yhtiön lainojen määrä oli yli 10 miljoonaa euroa. Kantelun
kohteena olevien toimenpiteiden seurauksena Biosairilan saaman valtiontuen kokonaismäärä
on siis todennäköisesti huomattava. On vaikea nähdä, että yksityinen markkinatoimija olisi
koskaan rahoittanut yhtiötä vastaavasti kuin mitä Mikkelin kaupungin määräysvallassa
olevat yhtiöt ovat Biosairilan kohdalla tehneet. Täten asiassa on syytä epäillä EU:n
valtiontukisääntöjen rikkomista.
Riikinvoima Oy on Leppävirralla sijaitseva kahdeksan kunnallisen jäteyhtiön ja Varkauden
Aluelämpö Oy:n omistama jätteenpolttolaitos. Voimalaitos on rahoitettu osittain Riikinvoiman
omistajayhteisöjen yhtiölle myöntämillä korottomilla osakaslainoilla ja osittain ulkopuolisilla
pankkilainoilla, jotka perustuvat omistajayhteisöjen antamiin sitoumuksiin. Omistajien
Riikinvoiman hyväksi antamat sitoumukset ovat asiallisesti rinnastettavissa valtiontakauksiin.
Samalla on erittäin epätodennäköistä, että yksityinen markkinataloustoimija olisi koskaan
myöntänyt Riikinvoimalle vastaavia huomattavia pitkäaikaisia pääomalainoja käytännössä
vastikkeetta.
Kantelun kohteena olevat tukitoimenpiteet ovat koskeneet vain Riikinvoimaa, eli niitä ei ole
annettu muiden yritysten käyttöön. Tämä tekee kyseisistä toimenpiteistä luonteeltaan
valikoivia eli ne suosivat yhtä ainoaa yritystä, Riikinvoimaa, muihin kilpaileviin yrityksiin
nähden. Riikinvoima käsittelee myös kyllästettyä puujätettä, jonka markkinoilla toimii
yksityisiä yrityksiä. Kunnallisten omistajien yhtiölle myöntämä tuki voi täten vääristää
kilpailua ja rikkoa EU:n valtiontukisääntöjä.
Yhteyshenkilöt
Mia NoresToimitusjohtajaKierrätysteollisuusPuh:044 330 0928mia.nores@kierratysteollisuus.fi
Mikko AlkioPartnerGeradin PartnersPuh:050 413 5502malkio@geradinpartners.com
Tietoja julkaisijasta
Kierrätysteollisuus ry on Suomessa toimivien kierrätys- ja kiertotalousalan yritysten toimialajärjestö.
Kierrätysteollisuuden yritykset tarjoavat käytännön ratkaisuja materiaalien kierrättämiseen ja kiertotalouden vauhdittamiseen vihreässä siirtymässä.
