Kierrätysteollisuus vie kuntayhtiöiden tuet EU-komission tutkittavaksi – ”Kunnalliset yhtiöt toimivat ehdoilla, joihin yksityisillä ei ole pääsyä”

Kierrätysteollisuus ry on 4.7.2025 jättänyt kaksi valtiontukikantelua Euroopan komissioon.

Kantelut koskevat kahden kunnallisen jäte- ja energia-alan yhtiön, Biosairila Oy:n ja

Riikinvoima Oy:n, saamaa taloudellista tukea. Kanteluiden kohteena olevat yhtiöt ovat

saaneet omistajakunnilta ja kuntakonserneilta miljoonaluokan sijoituksia, lainoja ja lainojen

anteeksiantoja. Tukien kohdistuessa valikoivasti kyseisiin julkisiin yrityksiin kyse saattaa olla

EU-sääntöjen vastaisesta valtiontuesta.



Kuntien tukikäytännöt vääristävät kilpailua

Kiertotalous edellyttää toteutuakseen markkinapohjaisia ratkaisuja. Sääntöjen vastaiset

valtiontuet vaikeuttavat kiertotalousmarkkinoiden muodostumista ja kehitystä sekä

jarruttavat tarvittavia investointeja.

Julkisomisteisten yhtiöiden saamat valikoivat taloudelliset tuet vääristävät kilpailua. Kun

kunnalliset yhtiöt voivat toimia markkinoilla verorahoilla tuettuna, yksityisten yritysten on

mahdotonta kilpailla samoilla ehdoilla. Tämä jarruttaa uusia investointeja, vaikka juuri niitä

Suomen talouden kasvu, ilmastonmuutoksen hillintä sekä kiertotalous kipeästi tarvitsevat.

Loppujen lopuksi veronmaksajat kantavat tukiin liittyvän taloudellisen riskin. Jos kunnalliset

yhtiöt eivät menesty markkinoilla, tappiot katetaan kuntien kassasta – toisin sanoen

kuntalaisten verovaroista. Tämä on kaukana reilusta kilpailusta ja läpinäkyvästä

taloudenpidosta. On myös kyseenalaista, onko tämänkaltainen toiminta ylipäätään

kaupunkien ja kuntien perustehtävän mukaista ja järkevää julkisten varojen käyttöä.

”Kiertotalous ei voi eikä saa rakentua epäreilulle kilpailulle. Hallitusohjelman yhtenä

tavoitteena on edistää kiertotaloutta. Se edellyttää reiluja markkinoita, joissa samat

pelisäännöt koskevat kaikkia. Nyt osa kunnallisista yhtiöistä toimii ehdoilla, joihin yksityisillä

yrityksillä ei ole pääsyä. Se syö pohjaa uusilta investoinneilta ja samalla Suomen kasvulta”,

toteaa Kierrätysteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mia Nores.



Kanteluiden pääkohtia

Biosairila Oy on biokaasuyhtiö, jonka omistavat Mikkelin kaupungin tytäryhtiöt Metsäsairila

Oy ja Etelä-Savon Energia Oy. Biosairila on toimintansa aikana saanut omistajiltaan useita tukia, kuten pääomasijoituksia, lainoja ja niiden anteeksiantoja. Biosairila on samalla

toiminut kilpailluilla markkinoilla yksityisten yritysten kanssa yritysjätteiden käsittelyssä sekä

biokaasun tuotannossa.

Vaikka Biosairilalle myönnetyn valtiontuen tarkkaa määrää on vaikea määrittää julkisista

lähteistä saatavien tietojen perusteella, niin pelkästään Biosairilan osakkeenomistajien

vuonna 2025 anteeksi antamien yhtiön lainojen määrä oli yli 10 miljoonaa euroa. Kantelun

kohteena olevien toimenpiteiden seurauksena Biosairilan saaman valtiontuen kokonaismäärä

on siis todennäköisesti huomattava. On vaikea nähdä, että yksityinen markkinatoimija olisi

koskaan rahoittanut yhtiötä vastaavasti kuin mitä Mikkelin kaupungin määräysvallassa

olevat yhtiöt ovat Biosairilan kohdalla tehneet. Täten asiassa on syytä epäillä EU:n

valtiontukisääntöjen rikkomista.

Riikinvoima Oy on Leppävirralla sijaitseva kahdeksan kunnallisen jäteyhtiön ja Varkauden

Aluelämpö Oy:n omistama jätteenpolttolaitos. Voimalaitos on rahoitettu osittain Riikinvoiman

omistajayhteisöjen yhtiölle myöntämillä korottomilla osakaslainoilla ja osittain ulkopuolisilla

pankkilainoilla, jotka perustuvat omistajayhteisöjen antamiin sitoumuksiin. Omistajien

Riikinvoiman hyväksi antamat sitoumukset ovat asiallisesti rinnastettavissa valtiontakauksiin.

Samalla on erittäin epätodennäköistä, että yksityinen markkinataloustoimija olisi koskaan

myöntänyt Riikinvoimalle vastaavia huomattavia pitkäaikaisia pääomalainoja käytännössä

vastikkeetta.

Kantelun kohteena olevat tukitoimenpiteet ovat koskeneet vain Riikinvoimaa, eli niitä ei ole

annettu muiden yritysten käyttöön. Tämä tekee kyseisistä toimenpiteistä luonteeltaan

valikoivia eli ne suosivat yhtä ainoaa yritystä, Riikinvoimaa, muihin kilpaileviin yrityksiin

nähden. Riikinvoima käsittelee myös kyllästettyä puujätettä, jonka markkinoilla toimii

yksityisiä yrityksiä. Kunnallisten omistajien yhtiölle myöntämä tuki voi täten vääristää

kilpailua ja rikkoa EU:n valtiontukisääntöjä.