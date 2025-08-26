Antti Ronkainen aloittaa Kalevi Sorsa -säätiön oikeudenmukaisen siirtymän asiantuntijana.

Ronkainen on perehtynyt työssään finanssi- ja rahapolitiikkaan sekä EU:n taloudelliseen integraatioon. Hän viimeistelee Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa väitöskirjaa keskuspankkien rahapolitiikan muutoksista finanssikriisin jälkeen. Asiantuntijana hän on ollut säännöllisesti kuultavana muun muassa eduskunnan valiokunnissa. Lisäksi Ronkainen tunnetaan tietokirjailijana ja aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana.

– Siirryn ympäristökysymysten pariin innoissani. Ilmastonmuutos ja luontokato ovat aikamme tärkeimpiä kysymyksiä. Siitä huolimatta välttämättömistä ympäristötoimista lipsutaan. Esimerkiksi kasvavat puolustusmenot uhkaavat syrjäyttää välttämättömät ympäristöinvestoinnit ja kärjistää yhteiskunnallista eriarvoisuutta entisestään. Säätiön tutkimustyössä pyrinkin edistämään oikeudenmukaista ekologista siirtymää. Se vaatii kokonaisvaltaista ajattelutavan muutosta, Ronkainen kertoo.

Määräaikainen tehtävä on kahden vuoden pituinen. Sen aikana Ronkainen muun muassa toimittaa järjestyksessään toisen Oikeudenmukainen siirtymä Suomessa -kirjan, joka on tarkoitus julkaista vuonna 2027. Lisäksi hän toteuttaa säätiölle ympäristöaiheisia julkaisuja ja politiikkasuosituksia sekä osallistuu oikeudenmukaista siirtymää koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Kalevi Sorsa -säätiön toiminnanjohtaja Lauri Finér iloitsee Ronkaisen valinnasta.

– Ronkainen sopii säätiön kaltaiseen ajatuspajaan kuin hanska käteen. Hänet tunnetaan kyvystään kiteyttää monimutkaisista aiheita helposti ymmärrettäviksi. Tutkijana hänellä on poikkeukselliset verkostot yhteiskunnan eri sektoreilla, ja hän pystyy ottamaan nopeasti haltuun uusia kokonaisuuksia, Finér toteaa.

Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattiselta arvopohjalta toimiva ajatuspaja, jonka yhteiskuntatutkimuksen kattoteema on oikeudenmukainen ekologinen siirtymä. Säätiön julkaisussa ja tapahtumissa nostetaan esiin yhteiskunnallisia ongelmia ja esitetään niihin ratkaisuja.