Jonna Tervomaa puhuu Vain elämää -ohjelmassa isänsä sairaudesta ja kuolemasta: "Oli tiedossa, että aikaa on todella vähän"

Perjantain Vain elämää -jaksossa esille nousee Jonna Tervomaan vuonna 2013 julkaistun Eläköön-albumin kappale Tikapuut, jonka VIIVI esittää. Kappale on Jonnalle hyvin henkilökohtainen.

– Isäni (Timo Tervo) sairastui todella vakavasti. Tikapuut on ehdottomasti henkilökohtainen kappale. Vaikka se ei kerro isästäni, se kertoo kaikesta siitä, mitä kävimme läpi. ALS, joka on hitaasti yleistynyt harvinainen sairaus – sen karuus, jonka läpi käy ja myötäelää – laittaa asiat perspektiiviin hyvin nopeasti, Jonna kertoo.

Jonna myöntää kappaleen soittamisen perheelleen olleen suorastaan pelottava hetki.

– Siinä oli vähän sellainen tunne, kuin kertoisin hänen tarinaansa herkässä tilanteessa. Mutta me puhuimme siitä. Kyllä meillä olohuone hiljeni, kun kappale tuli albumin seassa. Kaikki tajusivat heti. Ja oli tiedossa, että aikaa on todella vähän.

Timo Tervo menehtyi lokakuussa 2014.

Käärijä kysyy, oliko muusikkona mittavan uran tehnyt Timo Jonnalle esikuva ja henkilö, jonka polkua hän halusi jatkaa.

– Minulla oli hirveä tarve riuhtaista itseni irti siitä. Ajattelin, etten halua kulkea isäni jalanjälkiä, vaan että minulla on omat jalanjälkeni. Isäni elämän loppuvaiheessa meillä oli hetki, kun kuuntelimme Eläköön-albumin masteria hänen kotonaan, ja sen loputtua Timo sanoi minulle, että olen oikea taiteilija, Jonna sanoo.

– Hän itse oli keikkatyöläinen. Tiedän, että hänellä oli hirveä kunnianhimo. Hän teki työnsä hyvin, koska sitä riitti. Mutta hän teki kaikista raskainta soittajan ammattia. Se hetki (albumin kuuntelu) oli sellainen, että rivien välissä oli sellainen ”sinä teit sen”. Sen jälkeen tajusin, että varmasti osa minusta on täyttänyt sitä meidän tehtäväämme, hän jatkaa.

VIIVIn esitys tekee Jonnaan suuren vaikutuksen.

– Uskon, että isäni kävi tuossa puhaltamassa kynttilän sammuksiin. Kiitos paljon, Jonna sanoo.

Vain elämää Ruudussa ja Nelosella perjantaisin klo 20. Ruutu+-tilaajille jo viikkoa aikaisemmin.

Vain elämää -kauden jaksojärjestys:

5.9. Saapuminen Satulinnaan

12.9. Käärijän päivä

19.9. Jonna Tervomaan päivä

26.9. Pelle Miljoonan päivä

3.10. VIIVIn päivä

10.10. Lauri Haavin päivä

17.10. Mikki Kausteen päivä

24.10. Vestan päivä

31.10. Johannes Brotheruksen päivä

7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä

14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä

21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä

28.11. MIELI-päivä

5.12. Kaikki biisit 1/2

12.12. Kaikki biisit 2/2

19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)