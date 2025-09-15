Jonna Tervomaa puhuu Vain elämää -ohjelmassa isänsä sairaudesta ja kuolemasta: "Oli tiedossa, että aikaa on todella vähän"
Perjantain Vain elämää -jaksossa vietetään Jonna Tervomaan päivää. Jakson aikana kuullaan tarinoita hänen uransa ja elämänsä varrelta.
Perjantain Vain elämää -jaksossa esille nousee Jonna Tervomaan vuonna 2013 julkaistun Eläköön-albumin kappale Tikapuut, jonka VIIVI esittää. Kappale on Jonnalle hyvin henkilökohtainen.
– Isäni (Timo Tervo) sairastui todella vakavasti. Tikapuut on ehdottomasti henkilökohtainen kappale. Vaikka se ei kerro isästäni, se kertoo kaikesta siitä, mitä kävimme läpi. ALS, joka on hitaasti yleistynyt harvinainen sairaus – sen karuus, jonka läpi käy ja myötäelää – laittaa asiat perspektiiviin hyvin nopeasti, Jonna kertoo.
Jonna myöntää kappaleen soittamisen perheelleen olleen suorastaan pelottava hetki.
– Siinä oli vähän sellainen tunne, kuin kertoisin hänen tarinaansa herkässä tilanteessa. Mutta me puhuimme siitä. Kyllä meillä olohuone hiljeni, kun kappale tuli albumin seassa. Kaikki tajusivat heti. Ja oli tiedossa, että aikaa on todella vähän.
Timo Tervo menehtyi lokakuussa 2014.
Käärijä kysyy, oliko muusikkona mittavan uran tehnyt Timo Jonnalle esikuva ja henkilö, jonka polkua hän halusi jatkaa.
– Minulla oli hirveä tarve riuhtaista itseni irti siitä. Ajattelin, etten halua kulkea isäni jalanjälkiä, vaan että minulla on omat jalanjälkeni. Isäni elämän loppuvaiheessa meillä oli hetki, kun kuuntelimme Eläköön-albumin masteria hänen kotonaan, ja sen loputtua Timo sanoi minulle, että olen oikea taiteilija, Jonna sanoo.
– Hän itse oli keikkatyöläinen. Tiedän, että hänellä oli hirveä kunnianhimo. Hän teki työnsä hyvin, koska sitä riitti. Mutta hän teki kaikista raskainta soittajan ammattia. Se hetki (albumin kuuntelu) oli sellainen, että rivien välissä oli sellainen ”sinä teit sen”. Sen jälkeen tajusin, että varmasti osa minusta on täyttänyt sitä meidän tehtäväämme, hän jatkaa.
VIIVIn esitys tekee Jonnaan suuren vaikutuksen.
– Uskon, että isäni kävi tuossa puhaltamassa kynttilän sammuksiin. Kiitos paljon, Jonna sanoo.
Vain elämää Ruudussa ja Nelosella perjantaisin klo 20. Ruutu+-tilaajille jo viikkoa aikaisemmin.
Ohjelman kuvia voit ladata täältä.
Vain elämää -kauden jaksojärjestys:
5.9. Saapuminen Satulinnaan
12.9. Käärijän päivä
19.9. Jonna Tervomaan päivä
26.9. Pelle Miljoonan päivä
3.10. VIIVIn päivä
10.10. Lauri Haavin päivä
17.10. Mikki Kausteen päivä
24.10. Vestan päivä
31.10. Johannes Brotheruksen päivä
7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä
14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä
21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä
28.11. MIELI-päivä
5.12. Kaikki biisit 1/2
12.12. Kaikki biisit 2/2
19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antero AlhonenViestinnän asiantuntija, Nelonen MediaPuh:0503231014antero.alhonen@nelonenmedia.fi
Kuvat
Linkit
Nelonen Media
Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka portfoliosta löytyvät suoratoistopalvelu Ruutu sekä televisiokanavat Nelonen, Jim, Liv ja Hero. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, GrooveFM ja Kantriradio sekä monipuolinen audiopalvelu Supla.
Nelonen Media levittää kotimaisia elokuvia ja osana Nelonen Mediaa toimii musiikkiyhtiö Kaiku Entertainment, joka julkaisee ja kustantaa kotimaista musiikkia.
Nelonen Media Live on yksi Suomen suurimmista festivaali- ja tapahtumajärjestäjistä, joka tuottaa vuosittain yli 20 suurtapahtumaa, konsertteja ja risteilyjä eri puolilla maata. Suurimpiin tapahtumiin kuuluvat mm. Rockfest, Tammerfest, Suomipop-festivaalit, Tikkurila Festivaali ja RMJ.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Nelonen Media
KUTSU: Kyllä isä osaa Lapissa -elokuvan kriitikko- ja lehdistönäytökset Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Joensuussa, Kokkolassa ja Oulussa – lehdistötilaisuudet Helsingissä 25.9. ja Tampereella 6.10.15.9.2025 12:57:51 EEST | Kutsu
Kyllä isä osaa Lapissa -elokuvan kriitikko- ja lehdistöennakot järjestetään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Joensuussa, Kokkolassa ja Oulussa viikoilla 38-41.
KUTSU: Tervetuloa Jään vangit -sarjan pressitilaisuuteen Finnkino Tennispalatsiin ke 24.9. klo 14.3015.9.2025 10:00:00 EEST | Kutsu
Elisa Viihteen alkuperäissarja Jään vangit alkaa Ruudussa 3. lokakuuta. Pete Riskin ohjaamassa, huipputeknologialla toteutetussa sarjassa, näyttelevät mm. Jessica Grabowsky, Seidi Haarla, Johannes Holopainen, Roderick Kabanga, Karim Rapatti, Riitta Havukainen, Mona Kortelampi, Mikko Leppilampi ja Eero Milonoff.
Petollisten valinta saa ennennäkemättömän käänteen: "En nähnyt ketään muuta"11.9.2025 10:06:38 EEST | Tiedote
Pyöreä pöytä on katettu ja Petollisten viekas peli alkaa jälleen Ruudussa ja Nelosella lauantaina 13.9. kello 19:30.
JULKISTUS: Tässä ovat Temptation Island Suomen ihanat viettelijäsinkut: "Mulla on tilillä ja housuissa 23 senttii"10.9.2025 08:58:17 EEST | Tiedote
Suorastaan ikoninen parisuhdereality Temptation Island Suomi starttaa keskiviikkona 1.10. Ruudussa. Tänä syksynä sinkut saavat kokonaan oman ohjelman!
Vain elämää -ohjelma aiheutti Käärijälle ja Behmille välirikon: ”Unohda vuosien ystävyys”9.9.2025 10:30:00 EEST | Tiedote
Vain elämää -ohjelmassa nähdään perjantaina Käärijän päivä. Jaksossa Johannes Bortheruksen esittämässä kappaleessa vierailee artisti, jota Käärijä ei odottanut näkevän Satulinnassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme