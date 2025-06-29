Tuska 2026 ensimmäiset artistit julkaistu: Bring Me The Horizon, Bad Omens ja 13 muuta raskassarjalaista

Tästä se alkaa – Helsingin Suvilahdessa 26.–28.6.2026 järjestettävä Tuska-festivaali on julkaissut ensimmäiset ensi kesän esiintyjät. Pääesiintyjiä julkaistaan heti kättelyssä kaksin kappalein:

Englannin Sheffieldistä tuleva Bring Me The Horizon lunastaa itseoikeutetusti yhden Tuska 2026 -pääesiintyjän paikoista. Deathcoren parista vuonna 2004 aloittanut BMTH taipuu nykyään pikemminkin vaihtoehtometallin lipun alle elektronisine ja pop-vaikutteineen.

Bring Me The Horizon on luonut oman kaistansa modernin metallin polulla ja on yksi lajityyppinsä merkittävimpiä vaikuttajia ja suunnannäyttäjiä. Vuonna 2024 ilmestynyt “POST HUMAN: NeX GEn” -albumi nosti BMTH:n ennestäänkin huiman kansainvälisen suosion vieläkin rajumpiin sfääreihin ja yhtyeen fanipohja jatkaa kasvamistaan, yksi mannerlaattoja vavisuttava keikka kerrallaan.

Bring Me The Horizonin toissakesäinen Tuska-veto oli aikamoinen tajunnanräjäyttäjä ja bändin ollessa tällä hetkellä kenties kovemmassa vedossa kuin koskaan, kannattaa vertauskuvallisista ja ihan oikeistakin hatuista pitää kiinni!

Tätä tilasitte ja täältä pesee; Bad Omens on yksi Tuska 2026 -pääesiintyjistä. Bändi joutui perumaan toissakesäisen Euroopan kiertueensa ja siinä samalla hartaasti odotetun Tuska-keikan, joten tätä on odotettu!

Yhdysvaltalainen metalcore-sensaatio Bad Omens on ehdottomasti tämän hetken kuumimpia nimiä modernin raskaan musiikin saralla. Vuonna 2015 perustettu yhtye sekoittaa raskaan ilmaisun, riipaisevat melodiat ja pistämättömän tyylikkään tummanpuhuvan estetiikan. Se on yhdistelmä, joka osuu moneen.

Vuoden 2022 läpimurtolevyllä “The Death of Peace of Mind”, Bad Omens esitteli uudenlaista elektronista syvyyttä ja synkkyyttä, ja sen nimikkokappale nousi viraalihitiksi sosiaalisessa mediassa, ja se näkyy yhtyeen fanikunnan räjähdysmäisenä kasvuna maailmanlaajuisesti. Keulahahmo Noah Sebastianin moniulotteinen ääni on Bad Omensin musiikillinen ydin. Yhtyeen taide on samanaikaisesti äärimmäisen visuaalista, vangitsevaa ja häkellyttävän henkilökohtaista.

Muita nyt julkaistuja Tuska 2026 -esiintyjiä ovat amerikkalainen metalcore-yhtye The Plot In You, kokeellista ja psykedeelistä death metallia toimittava jenkki-ryhmä Blood Incantation, proge-metallin kanta-isiin lukeutuva amerikkalainen Queensrÿche, Teksasista tuleva, 90-luvun metallisen hardcoren perinteeseen nojaava ja äärimmäisen raskaasti vyöryvä Kublai Khan TX, englantilainen, perinteistä metalcorea jyräävä Malevolence, Göteborgista kantautuvan melodisen death metallin uranuurtajiin kuuluva Soilwork, yltiöteknistä death metallia esittävä amerikkalainen Rivers of Nihil, folk metal -vaikutteilla melodista death metalliaan maustava kotimainen Ensiferum, kotimaisen metallin eturivissä takova moderni mikkeliläinen Bloodred Hourglass, ruotsalainen sinfonisen power metalin sanansaattaja Majestica, australialainen metalcore-ilmiö Melrose Avenue, genrerajat rikkovan yhdistelmän mathcorea, nu metallia ja kaoottista emoilua tarjoileva Atlantasta tuleva The Callous Daoboys sekä vanhan liiton death metallia modernilla tatsilla veistelevä tanskalainen Neckbreakker.



Vahvistuneet Tuska 2026 -esiintyjät:

Bring Me The Horizon, Bad Omens

The Plot In You, Blood Incantation, Queensrÿche

Kublai Khan TX, Malevolence, Soilwork

Rivers of Nihil, Ensiferum, Bloodred Hourglass, Majestica

Melrose Avenue, The Callous Daoboys, Neckbreakker

Artistien esiintymispäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Lisää ohjelmaa julkaistaan loppuvuoden aikana.

Liput:

Tuska 2026 3pv-liput, sekä VIP 3pv-liput ovat nyt saatavilla Tuskan virallisten lipunmyyntikumppaneiden, Tiketin ja Lippu.fi:n kautta.

Muut lippukategoriat tulevat myyntiin myöhemmin.

Kolmen päivän liput alk. 239,00€

VIP kolmen päivän liput alk. 379,00€

Tuskan ikäraja on 18 vuotta.

TUSKA 26.–28.6.2026

Helsinki, Suvilahti

