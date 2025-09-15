Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut

15.9.2025 14:15:00 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Vuoden 2026 talousarviossa tavoitellaan 15 miljoonan euron säästöä henkilöstökuluista. Yhteistoimintaneuvottelujen osa tästä on 4,3 miljoonaa euroa.

Hyvinvointialue jatkaa kulujen sopeuttamista valtionrahoituksen tasoon. Vuodelle 2026 se tarkoittaa henkilöstökustannusten vähentämisen lisäksi 29 miljoonan säästöä ostopalveluissa, 1 miljoonan euron säästöä palveluverkosta sekä 2 miljoonan euron muita tehostamistoimia.

Henkilöstöön kohdistuvan säästövaatimuksen voi konkretisoida tarkoittavan noin 285 vakanssia. Se tarkoittaa 30 vakanssin vähentämistä kuukausittain toukokuuhun 2026 mennessä. Tämän toteuttamiseksi otettiin keväällä käyttöön rekrytointimenettely. Vähennystavoitteeseen ei kuitenkaan päästä yksinomaan vapautuvien vakanssien täyttämättä jättämisellä, minkä vuoksi yhteistoimintaneuvotteluissa etsitään 4,3 miljoonan euron säästöä.

Vähennyksiä haetaan toimialakohtaisesti tarkastelemalla palvelurakennetta, johtamisrakennetta, suoritteiden määrää/henkilöstömäärä sekä huomioimalla toiminnan tehostaminen esim. digitalisaation ja tekoälyn avulla.

Neuvottelut saattavat johtaa irtisanomisiin ja/tai osa-aikaistamisiin, mutta vaihtoehtoisia ratkaisuja haetaan laajasti neuvotellen mm. tehtävänkuvien ja virkavelvollisuuden muutoksilla sekä työ- ja virkasuhteen ehtojen muutoksilla. ​

Tavoitteena on minimoida henkilöstölle aiheutuvat kielteiset seuraukset.

Aluehallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä kokouksessaan 25.8.2025.

