Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa koko henkilöstöä koskevat YT-neuvottelut
Vuoden 2026 talousarviossa tavoitellaan 15 miljoonan euron säästöä henkilöstökuluista. Yhteistoimintaneuvottelujen osa tästä on 4,3 miljoonaa euroa.
Hyvinvointialue jatkaa kulujen sopeuttamista valtionrahoituksen tasoon. Vuodelle 2026 se tarkoittaa henkilöstökustannusten vähentämisen lisäksi 29 miljoonan säästöä ostopalveluissa, 1 miljoonan euron säästöä palveluverkosta sekä 2 miljoonan euron muita tehostamistoimia.
Henkilöstöön kohdistuvan säästövaatimuksen voi konkretisoida tarkoittavan noin 285 vakanssia. Se tarkoittaa 30 vakanssin vähentämistä kuukausittain toukokuuhun 2026 mennessä. Tämän toteuttamiseksi otettiin keväällä käyttöön rekrytointimenettely. Vähennystavoitteeseen ei kuitenkaan päästä yksinomaan vapautuvien vakanssien täyttämättä jättämisellä, minkä vuoksi yhteistoimintaneuvotteluissa etsitään 4,3 miljoonan euron säästöä.
Vähennyksiä haetaan toimialakohtaisesti tarkastelemalla palvelurakennetta, johtamisrakennetta, suoritteiden määrää/henkilöstömäärä sekä huomioimalla toiminnan tehostaminen esim. digitalisaation ja tekoälyn avulla.
Neuvottelut saattavat johtaa irtisanomisiin ja/tai osa-aikaistamisiin, mutta vaihtoehtoisia ratkaisuja haetaan laajasti neuvotellen mm. tehtävänkuvien ja virkavelvollisuuden muutoksilla sekä työ- ja virkasuhteen ehtojen muutoksilla.
Tavoitteena on minimoida henkilöstölle aiheutuvat kielteiset seuraukset.
Aluehallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä kokouksessaan 25.8.2025.
Yhteyshenkilöt
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Juha SuikkanenHr-johtajaPuh:040 183 5803juha.suikkanen@ovph.fi
Marina Kinnunenhyvinvointialueen johtajaPuh:044 323 1808marina.kinnunen@ovph.fi
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
