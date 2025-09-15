MTV:n lokakuun kärkitärpit: Kämppikset, Solsidan, menestyselokuva Ei koskaan yksin, La Ligassa El Clasico, Keski-Euroopan MM-ralli

MTV vauhdittaa strategian toteuttamista, parantaa kustannustehokkuutta ja käynnistää muutosneuvottelut 8.9.2025 10:45:00 EEST | Tiedote

Muuttunut markkinatilanne ja liiketoiminnan kannattavaksi saattaminen edellyttää MTV:ltä strategian toteutumisen vauhdittamista, uudistumista, digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen keskittymistä ja kustannustehokkuuden parantamista. Tappiollinen liiketoiminta on käännettävä voitolliseksi, kun tavoitteena on tehdä MTV:stä pitkäjänteisesti kestävä ja kannattava mediatalo. MTV käynnistää muutosneuvottelut, jotka koskevat koko MTV Oy:tä eli n. 390 henkilöä. MTV:n alustavissa suunnitelmissa on rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia. Muutosneuvottelut käydään taloudellisista, tuotannollisista sekä toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä. Muutokset voisivat aiheuttaa työtehtävien muuttumista, yhdistämistä, lakkaamista, ulkoistamista, työsuhteen ehtojen olennaista muuttumista, osa-aikaistamisia ja/tai irtisanomisia. Alustava arvio henkilöstön vähennystarpeesta on kokonaisuudessaan noin 45. Vähennystarve voi kasvaa, mikäli suunniteltuja uusia työtehtäviä ei oteta va