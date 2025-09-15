MTV:n lokakuun kärkitärpit: Kämppikset, Solsidan, menestyselokuva Ei koskaan yksin, La Ligassa El Clasico, Keski-Euroopan MM-ralli
MTV:n hulvaton sukupolvikomedia Kämppikset jatkuu toisen kauden jaksoilla. Lisää hersyvää komediaa tarjoilee ruotsalaisen Solsidanin odotettu uusi kausi. Syksyn elokuvailloissa katsotaan Klaus Härön menestyselokuvaa Ei koskaan yksin, musadokkaria Becoming Led Zeppelin ja tuoretta ranskalaisleffaa Kaikki alkoi äidistäni. Täydessä vauhdissa oleva urheilusyksy tarjoilee mm. Liigassa Tampereen paikalliskamppailun, jalkapallossa El Clasicon ja Mestarien liigaa, kauden kolmanneksi viimeisen MM-rallin sekä MTV:n NHL-kauden avauksen.
MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta.
Syyskuun tärppeihin pääset tästä.
KOTIMAISET OHJELMAT
Kämppikset, kausi 2
to 2.10. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Hulvaton sukupolvikomedia Kämppikset jatkuu uusilla toisen kauden jaksoilla. Kommuuniin syntyy uusi kämppis, ja arki muuttuu kertaheitolla.
- Ensimmäisellä kaudella valkoinen valhe yhdisti porukan senioreita ja junioreita asumaan saman katon alle kämppiksinä. Toisella tuotantokaudella he jatkavat vauhdikasta ja tapahtumarikasta yhteisasumistaan tutuksi tulleessa, hieman rapistuneessa kartanossa. Arkea sekoittaa entisestään vauvan tulo ja menneisyyden salainen ex-rakkaus.
- Kämppiksissä jatkaa tuttu näyttelijäkaarti Pertti Sveholm, Eeva Litmanen, Jukka-Pekka Palo, Sinikka Sokka, Kiti Kokkonen, Thelma Siberg, Carlos Orjuela, Pyry Rautiainen, Adela Ogunbor ja Onerva Järvenpää. Uutena hahmona nähdään Antti Virmavirran näyttelemä Henkka.
- Sarjaa julkaistaan kaksi jaksoa viikossa. Yhteensä jaksoja on kymmenen.
KANSAINVÄLISET OHJELMAT
Below Deck: Mediterranean, kausi 10
ma 30.9. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Kapteeni Sandy Yawn miehistöineen navigoi Espanjan rannikolla. Joka viikko luksusjahdin kyytiin nousee uusia vaativia matkustajia ja samalla huvijahdin miehistö kamppailee lähekkäin asumisen aiheuttaman väistämättömän draaman kanssa.
- Sarjaa seurataan jenkkitahtiin maanantaisin.
Solsidan, kausi 9
ke 1.10. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Ruotsalaisen suosikkikomediasarjan toiseksi viimeinen kausi alkaa MTV Katsomossa!
- Putkiremontti tuo Annan takaisin Alexin katon alle, ja yhtäkkiä Löfströmin perhe on jälleen yhdessä. Mickan kokee tyhjyyttä lasten muutettua pois, kun taas Fredde saa harmaita hiuksia työpaikalle saapuvasta pojastaan Viktorista. Ove ja Anette jatkavat sinnikkäästi yrityksiään saada jalansijan Löfströmin ja Schillerin perheiden elämässä. Lopulta Fredde ja Mickan järjestävät koko porukalle juhlat, joissa rakkaus saa uuden alun.
- Sarjaa julkaistaan ensimmäisellä viikolla kaksi jaksoa, sen jälkeen yksi jakso viikossa. Yhteensä jaksoja on kymmenen.
The Real Housewives of Potomac, kausi 10
ma 6.10. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Potomacin täydelliset naiset palaavat! Vanhojen tuttujen Gizelle Bryantin, Ashley Darbyn, Wendy Osefon, Stacey Ruschin ja Keiarna Stewartin rinnalle liittyvät uudet tulokkaat: brittiläis-nigerialainen luksuskiinteistöneuvoja Tia Glover ja Angel Massie, joka tuo perheensä takaisin Potomaciin bisnes mielessään.
- Draamaa ei puutu, kun Monique Samuels tekee odotetun paluunsa – eikä aikaakaan, kun padat alkavat kiehua. Myös Jassi Rideaux piipahtaa maisemissa tuomassa tuttua säihkettä.
- Sarjaa seurataan jenkkitahtiin maanantaisin.
Hudson & Rex, kausi 7
ti 7.10. klo 20 alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Suosikkisarja Poliisikoira Rexiin perustuvassa kanadalaisessa poliisisarjassa rikostutkija Charlie Hudson jahtaa roistoja St. John'sissa Newfoundlandissa, Pohjois-Amerikan itäisimmällä rannikolla.
- Uuden kauden ensimmäisessä jaksossa Charlie ja Sarah pääsevät tositoimiin loman jälkeen, kun kuntosalin personal trainer löytyy tapettuna. Uhrin tyttöystävä on varma tekijästä, ja kun tyttöystävä siepataan, jäljet johtavat läheiselle saarelle.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahdissa.
The Teacher, kausi 2
to 9.10. klo 20 alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Brittiläisessä jännityssarjassa kuvaamataidonopettaja Dani Oxleyn elämä mullistuu, kun yksi hänen oppilaistaan katoaa luokkaretkellä ja poliisitutkinta uhkaa paljastaa hänen salaisuutensa.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahdissa.
The Hunting Party, kausi 1
ma 13.10. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Joukko agentteja jäljittää Yhdysvaltain vaarallisimpia rikollisia, jotka pakenivat huippusalaisesta vankilasta, jota ei virallisesti ole olemassa. Entinen FBI:n profiloija Rebecca Henderson (Melissa Roxburgh) kutsutaan jäljittämään tuttua sarjamurhaajaa ja lopulta kasassa on pieni joukko viranomaisia, joiden salaisena tehtävänä on saada karkurit kiinni, yksi kerrallaan.
- Koko kausi julkaistaan kerralla.
Suurmestari Australia, kausi 2
ke 15.10. klo 19 alkaen
MTV Katsomo ja MTV Sub
- Suurmestarin australialaisversion toisen kauden kilpailijoina ovat Anne Edmonds, Josh Thomas, Jenny Tian, Lloyd Langford ja Wil Anderson. Ensimmäisessä jaksossa selviää, kuka rakentaa pelottavimman variksenpelättimen, ja kuka keksii, miten shakista tehdään mahdollisimman coolia.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahdissa.
Sissi, kausi 4
to 16.10. alkaen
Maksutta MTV Katsomossa ja MTV Katsomo+ -tilauksella
- Saksalais-itävaltalaisen draamasarjan neljännen kauden alussa Sissi putoaa hevosen selästä. Ei tiedetä, käveleekö hän enää. Järkyttävällä uutisella on kohtalokkaat seuraukset myös Sissin isälle. Kaiken huolen ja murheen keskellä perhe on myös vaarassa menettää Possenhofenin linnan.
- MTV Katsomo+ -tilaajille julkaistaan koko kausi kerralla. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa julkaistaan yksi jakso viikossa.
Kartanoiden kunnostajat, kausi 5
pe 24.10. alkaen
MTV Katsomo ja MTV Ava
- Ranskaan muuttaneet britit toteuttavat unelmaansa hylättyjen kartanoiden kunnostajina. Tehtävä ei ole helppo, ja pulmia riittää ratkaistavaksi. Viidennen kauden avausjaksossa Matt ja Helen rakentavat englantilaistyylisen soittolavan kartanonsa maille, Jayne ja Steve uudistavat sviittinsä ja Ben ja Billie raivaavat tilaa juhlasalin ja portaikon remonttia varten.
- Koko kausi julkaistaan kerralla MTV Katsomo+ -tilaajille. Maksutta MTV Katsomossa sarjaa seurataan tv:n tahdissa.
ELOKUVAT
Becoming Led Zeppelin
to 2.10. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Kiitetty dokumentti Led Zeppelinin alkuvuosista ja läpimurrosta. Dokumentissa paneudutaan yhtyeen jäsenten kasvuvuosiin sodanjälkeisessä Englannissa päättyen vuoteen 1970, jolloin Led Zeppelin nousi maailman suurimmaksi rock-yhtyeeksi.
- Ensimmäistä kertaa Jimmy Page, Robert Plant ja John Paul Jones osallistuvat bändistä kertovaan elokuvaan. Mukana on myös harvinaista live-materiaalia ja edesmenneen rumpalin John Bonhamin haastatteluita. Yhdysvallat 2025.
Who Killed the KLF?
to 2.10. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Brittidokumentti epäsovinnaisesta duosta The KLF, joka täytti tanssilattiat 1990-luvulla. Duon tuotantoa ovat mm. hittibiisit 3 A.M. Eternal, Last Train to Transcentral ja Justified and Ancient. The KLF menestyi ympäri maailmaa mutta romahti legendaarisella tavalla. Iso-Britannia 2021.
Butcher’s Crossing
su 5.10. klo 21
MTV Katsomo ja MTV Sub
- 1800-luvun lopulle sijoittuvassa elokuvassa nuori Will Andrews (Fred Hechinger, Nickel Boys) jättää yliopisto-opinnot ja lähtee etsimään syvempää tarkoitusta elämälleen. Hän törmää karskiin biisoninmetsästäjä Milleriin (Nicolas Cage, Leaving Las Vegas, National Treasure), joka haaveilee kaikkien aikojen saaliista, ja Will pääsee tämän porukassa Coloradon erämaisemiin. Kiehtova seikkailu muuttuu vähitellen selviytymistaisteluksi, jossa henki ja mielenterveys ovat uhattuna. Yhdysvallat 2022.
2073
to 9.10. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Dystooppisessa tulevaisuudessa, vuonna 2073, nainen yrittää ymmärtää maapallon kohtaamaa tuhoa. Dokumentaariset takaumat käsittelevät ilmastonmuutosta, suuryritysten voimaa, demokratian murenemista ja fasismin paluuta. Ohjaaja Asif Kapadia tunnetaan mm. palkituista dokumenteistaan Amy (2015) Diego Maradona (2019) ja Senna (2010). Iso-Britannia 2024.
Blind Ambition
to 9.10. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Lämminhenkinen dokumentti neljästä Zimbabwesta Etelä-Afrikkaan paenneesta ystävyksestä, jotka ovat nyt menestyneitä viinimestareita. He päättävät osallistua maailman suurimpaan viinin sokkomaistantakilpailuun Zimbabwen ensimmäisenä maajoukkueena. Iso-Britannia 2021.
Kaikki alkoi äidistäni
(Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan)
pe 10.10. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Pariisi, 1963. Suurperheen kuopus Roland on syntynyt kampurajalkaisena eikä pysty seisomaan. Lääkärit uskovat, ettei hän koskaan opi kävelemään, mutta sitä hänen itsepäinen äitinsä ei hyväksy. Esther lupaa pojalleen, että tämä kävelee vielä kuten muut ja saa upean elämän. Lämmin draamakomedia perustuu ranskalaisen asianajajan Roland Perezin omaelämäkertaan. Ranska 2025.
Lapua 1976
ke 15.10. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Tositapahtumiin pohjautuva rakkaustarina vuonna 1976 tapahtuneen Lapuan patruunatehtaan tuhoisan räjähdyksen vaikutuksesta tiiviiseen yhteisöön. Menestyselokuvan pääosissa ovat Linnea Leino ja Konsta Laakso. Suomi 2023.
- Elokuva tullaan näkemään myös tv-ensi-illassa MTV3-kanavalla myöhemmin syksyllä.
Ei koskaan yksin
pe 17.10. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella
- Klaus Härön elokuva Ei koskaan yksin saapuu nyt suoratoistoon!
- Palkittu elokuva kertoo toisen maailmansodan aatosta, jolloin Euroopassa eletään pimeää aikaa ja Suomi ottaa vastaan pakolaisia Saksasta ja Itävallasta. Pakolaisten auttamisen keskiössä on suomalainen liikemies ja hyväntekijä Abraham Stiller. Hän tekee kaikkensa auttaakseen Suomeen tulleita juutalaispakolaisia, joista kuitenkin kahdeksan summittain valittua luovutetaan Suomesta keskitysleirille Auschwitziin. Elokuva kertoo heidän tarinansa. Päärooleissa nähdään Ville Virtanen ja Nina Hukkinen.
- Suomi 2024.
URHEILU
JÄÄKIEKKO
Liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Hockey Night Perjantai MTV3-kanavalla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Lokakuussa mennään täyttä vauhtia ja Liigaa on luvassa kaikkiaan 84 huippuottelua.
- Perjantaina 24.10. on vuorossa kauden ensimmäinen Tampereen paikallispeli, jossa Ilves aloittaa isäntävuorossa Tapparaa vastaan.
- Lauantaina 18.10. penkkiurheilijan pakaralihakset joutuvat todelliseen testiin, kun Liiga-kiekkoa on luvassa porrastetusti peräti neljään eri kellonaikaan: Kärpät ja HPK avaavat kattauksen klo 16, neljä paria jatkaa klo 17, Ässät ja HIFK iskevät yhteen klo 18 ja illan kruunuksi vielä KalPa–KooKoo ja TPS–Ilves klo 18.30 alkaen.
- Kaikki kauden ottelut ovat katsottavissa suorina lähetyksinä MTV Katsomosta. Hockey Night Perjantai sytyttää viikonloppuihin MTV3-kanavalla.
Lokakuun studiolliset lähetykset:
Pe 3.10. Hockey Night Perjantai: Ilves–Kärpät (myös MTV3)
La 4.10. Hockey Night Lauantai: KooKoo–Pelicans
Pe 10.10. Hockey Night Perjantai: Ässät–Tappara (myös MTV3)
La 11.10. Hockey Night Lauantai: SaiPa–Kärpät
Pe 17.10. Hockey Night Perjantai: HIFK–KalPa (myös MTV3)
La 18.10. Hockey Night Live: Tappara–K-Espoo
Pe 24.10. Hockey Night Perjantai: KalPa–Kärpät (myös MTV3)
La 25.10. Hockey Night Live: Ässät–Lukko
Pe 31.10. Hockey Night Perjantai: SaiPa–Ilves (myös MTV3)
Mestis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella ja MTV Subilla
Myös MTV:n maksukanavilla
- MTV Subin kuukauden otteluna nähdään K-Vantaan ja Ketterän välinen kamppailu sarjapisteistä. Suora lähetys Vantaalta alkaa tiistaina 14.10. klo 18.15.
- Kaikkiaan Mestis tarjoilee lokakuussa 41 jännitysnäytelmää – kaikki ottelut nähdään suorana MTV Katsomossa.
- Lokakuussa on luvassa myös 3.10. pelattava kauden ensimmäinen paikallistaistelu pääkaupunkiseudun herruudesta, jossa K-Vantaa vierailee Jokereiden luona.
NHL
la 11.10. alkaen
MTV Katsomo+ -tilauksella ja MTV Subilla
Myös MTV:n maksukanavilla
- Kyllä, tarunhohtoinen NHL on täällä taas! MTV:n kauden ensimmäisessä NHL- lähetyksessä la 11.10. ovat vastakkain Winnipeg Jets ja Los Angeles Kings. Studiollinen ottelulähetys alkaa klo 20.
- MTV Subilla ja MTV Katsomossa esitetään 7.10. alkavaa NHL:n runkosarjaa noin yksi ottelu viikossa läpi runkosarjan. Kokonaisuuteen kuuluvat myös totta kai ensi kesän Stanley Cup -finaalien ratkaisumatsit.
Lokakuun NHL-lähetykset:
La 11.10. klo 20 Winnipeg–Los Angeles
La 18.10. klo 20 Buffalo–Florida
Su 26.10. klo 19 New Jersey–Colorado
SHL
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Ruotsin pääsarja SHL jatkuu MTV Katsomossa kiihkeänä läpi kauden. MTV Katsomossa nähdään viikoittain suorana 2–3 huippuottelua, joista yksi selostetaan suomeksi. Ja suomalaisjännitettähän näissä peleissä riittää – sen takaavat sarjan 36 suomalaistähteä!
Lokakuun suomeksi selostettavat ottelut:
To 2.10. klo 19.55 HV71–Färjestad
To 9.10. klo 19.55 Luulaja–HV71
To 16.10. klo 19.55 Malmö–Rögle
To 23.10. klo 19.55 Djurgården–Örebro
Sveitsin liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- MTV Katsomossa nähdään kaksi suoraa Sveitsin liigan ottelulähetystä viikossa, joista vähintään toinen aina suomeksi selostettuna. Osa otteluista välitetään englanninkielisen selostuksen kera. Lokakuussa tarjolla on kaikkiaan yhdeksän huipputason ottelua.
Lokakuun suomeksi selostettavat Sveitsin liigan ottelut:
Pe 10.10. klo 20.40 Lugano–SCL Tigers
To 16.10. klo 20.55 Lugano–Davos
Pe 17.10. klo 20.40 Bern–Lausanne
Pe 24.10. klo 20.40 SCL Tigers–Lausanne
Ti 28.10. klo 20.40 Ambri-Piotta–Lugano
Pe 31.10. klo 20.40 Biel–Bern
JALKAPALLO
Mestarien liiga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Mestarien liigassa maailman parhaimmat pelaajat on päästetty irti ja liigataulukossa järjestystä haetaan lokakuussa kahdella otteluviikolla. Pitkät illat tarjoavat toinen toistaan kiinnostavampia kohtaamisia, ja MTV:n Mestarien liiga -studio avaa ovensa analyysien ja puheenaiheiden viihdyttävään maailmaan jokaisena peli-iltana klo 19 alkaen.
- Real Madrid joutuu pitkälle vierasreissulle Kairat Almatyn kotipyhättöön Kazakstaniin, aivan Kiinan rajan tuntumaan. Ottelu pelataan 30.9.
- Barcelonan tähtikatras puolestaan isännöi hallitsevan mestarin, PSG:n pelaajaloistoa 1.10. Odotettavissa on pelillisesti jättikiinnostava kohtaaminen, jossa henkilökohtaista taitoa ja nopeutta riittää! Lamine Yamal, Pedri, Dembélé ja Desire Doué mahtuisivat kaikki monen Fantasy-joukkueeseen, nyt nuoret supertähdet taistelevat arvokkaista pisteistä vastakkain.
- 22.10. nähdään yksi eurojalkapallon klassikko, kun Real Madrid isännöi kotikentällään Juventusta. Xabi Alonson suojatit tarjoavat kauden kovimman haasteen Igor Tudorin valmentamalle Vanhalle Rouvalle, jossa Dusan Vlahovic on aloittanut kauden tehokkaasti.
- Kaikki Mestarien liigan ottelut ovat katsottavissa MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella.
30.9.–1.10. Ottelupäivä 2
21.–22.10. Ottelupäivä 3
La Liga
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Espanjan pääsarjassa lokakuu tarjoilee kauden odotetuimman kohtaamisen, kun Real Madrid isännöi Barcelonaa kauden ensimmäisessä El Clasiossa (viikonvaihteessa 26.10.). Samalla uusi Real Madrid -käskijä Xabi Alonso saa tulikasteensa ikonisessa ottelussa. Santiago Bernabeun nurmella käytävä kamppailu paljastaa suurseurojen tämänhetkisen tason ja on Alonsolle ensimmäinen jättimäinen haaste hallitsevaa mestaria vastaan. Myös ottelun pelaajakattaus hakee vertaistaan: Barcelonasta saapuvat Laminen Yamal, Pedri, Robert Lewandowski ja Raphinha asettavat haasteen korkealle, kun uudistuneen Real Madridin on lunastettava kotiyleisönsä odotukset El Clasico -kasteensa saavien Dean Huijsenin ja Trent Alexander-Arnoldin kanssa.
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
Serie A
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Italian pääsarja tuo mukanaan jälleen tukun huippuotteluita. Lokakuun kiinnostavia kohtaamisia ovat mm.: Juventus–AC Milan 5.10., Roma–Inter 18.10. ja Napoli–Inter 25.10.
- MTV Katsomossa nähdään pääsääntöisesti kauden kaikki ottelut, joista kiinnostavimmat jokaiselta kierrokselta suomeksi selostettuna.
MOOTTORIURHEILU
MM-ralli
to 16.10. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV3- ja MTV Max -kanavilla
- MM-rallin kautta on jäljellä vielä kolme tiukkaa kilpailua, joissa Kalle Rovanperän on onnistuttava pysyäkseen mukana mestaruustaistossa. Lokakuussa on usean sorakisan jälkeen vuorossa jälleen asfalttia, kun Keski-Euroopan MM-ralli ajetaan 16.–19.10.
- Kaikki erikoiskokeet nähdään suomeksi selostettuna MTV Katsomossa ja MTV Max -kanavalla.
- Ralliviikonlopun huipentava Power Stage nähdään rallistudion kera MTV3-kanavalla.
EM-ralli
pe 3.10. alkaen
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV Max -kanavalla
- Rallin EM-sarjan kausi huipentuu Kroatian asfalttiteille!
- MTV Katsomossa nähdään 3.–4.10. ajettavan rallin kaikki erikoiskokeet suorana ja englanniksi selostettuna. Erikoiskokeet esitetään muusta urheilutarjonnasta riippuen myös MTV Max -kanavalla.
Motocrossin MM-sarja
su 5.10.
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Motocross-kauden viimeistelee Motocross of Nations, kansojen kilpailu, joka käydään tänä vuonna su 5.10. Yhdysvalloissa. MTV Katsomossa nähdään viikonlopun MXGP:n viimeinen kilpailu englanniksi selostettuna.
MUU URHEILU
ATP-tennis
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Luvassa on seitsemän turnausta, kun kiertueella siirrytään Aasiasta kohti Eurooppaa. Lokakuun käynnistää Shanghain Masters-turnaus, minkä lisäksi maailman parhaat iskevät ATP1000-luokan turnauksessa yhteen myös kuun lopulla. Kauden viimeinen Masters-turnaus pelataan Pariisissa.
- MTV Katsomon tennistarjonta sisältää ATP-kiertueen kaksinpelejä suorana. Lisäksi seurataan mahdollisuuksien mukaan suomalaisten otteita myös nelinpeleissä.
Lokakuun turnaukset:
1.–12.10. ATP1000: Shanghai
13.–19.10. ATP 250: Almaty
13.–19.10. ATP250: Tukholma
13.–19.10. ATP250: Bryssel
20.–26.10. ATP 500: Wien
20.–26.10. ATP 500: Basel
27.10.–2.11. ATP 1000: Pariisi
Ravit
MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella
Myös MTV:n maksukanavilla
- Raveja seurataan vuoden ympäri ja lähes päivittäin. Lähetykset ovat katsottavissa MTV Katsomosta sekä muusta urheilutarjonnasta riippuen myös MTV:n maksukanavilla.
HUOM. Muutokset ohjelmistossa ovat mahdollisia. Varmista lähetysajat aina pressisivuston ohjelmaoppaasta tai hakemalla ohjelman nimellä.
