Aluevaltuusto päivittää hallintosääntöä: Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala yhdistetään muihin toimialoihin
Syksyn ensimmäisessä aluevaltuuston kokouksessa käsiteltiin muun muassa toimialojen yhdistämistä ja hyvinvointialueen uudistusohjelman edistymistä.
Aluevaltuusto päätti kokouksessaan useiden puheenvuorojen jälkeen päivittää hallintosääntöä 1.1.2026 lukien siten, että aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimiala yhdistetään osaksi lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialaa sekä vanhusten palvelujen toimialaa.
Asiaa koskevat tarkemmat hallintosääntömuutokset tullaan käsittelemään aluehallituksen kokouksessa 25.11.2025 ja tulevat edelleen aluevaltuuston 9.12.2025 päätettäväksi. 1.1.2026 lukien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toimialat ovat:
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimiala
- Vanhusten palvelujen toimiala
- Terveydenhuollon palvelujen toimiala
- Keski-Uudenmaan pelastuslaitos
- Konsernipalvelujen toimiala.
Toimialojen nimet 1.1.2026 lukien linjataan osana marras-joulukuun hallintosääntökäsittelyä.
”Uskomme, että tänään käsittelyssä ollut toimialojen yhdistäminen näkyy pitkässä juoksussa alueemme asukkaille entistäkin parempina palveluina”, aluevaltuuston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho sanoi.
Valtuusto käsitteli myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelman 2023–2030 toteutumisen väliraporttia.
”Uudistusohjelma etenee monelta osin suunnitellusti ja olemme muun muassa saaneet hyvin katettua meille kertynyttä alijäämää. Henkilöstömme on tehnyt loistavaa työtä palveluiden kehittämisessä. On selvää, että vielä vaaditaan paljon tekemistä tavoitteidemme saavuttamiseksi, mutta olemme erittäin hyvässä vauhdissa tällä hetkellä”, Raja-Aho totesi.
Lisäksi aluevaltuustossa käsiteltiin vastaukset valtuustoaloitteisiin, jotka koskivat muun muassa asunnottomien palveluiden kehittämistä asiakasosallisuus huomioiden sekä erikoissairaanhoidon (HUS) ja perusterveydenhoidon (VAKE) yhteistyön ja tiedonkulun parantamista.
Aluevaltuuston kokouksen esityslista liitteineen on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla.
