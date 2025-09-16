Tutkimus haastaa vanhenemisen stereotypiat – aktiivinen ikääntyminen on yksilöllistä ja merkityksellistä

Professori Taina Rantanen korostaa, että ikääntyvät ihmiset ovat aktiivisia toimijoita, jotka tekevät päätöksiä ja ohjaavat toimintaansa hyvinvoinnin tukemiseksi ja saavuttamiseksi. Hänen mukaansa nykytilanteessa, jossa ihmiset elävät pidempään ja terveempinä, vanheneminen ei enää vastaa perinteisiä mielikuvia.

Meidän tulisi päästä eroon stereotypioista, jotka rajoittavat ikääntyvien hyvinvointia.

“Nykyään ei ole olemassa yhtä totuutta vanhenemisesta. Elinajanodotteen kasvu on synnyttänyt uuden elämänvaiheen, joka sijoittuu keski-iän ja vanhuuden väliin – suunnilleen 65–80 ikävuoden välille. Kutsun tätä myöhemmäksi keski-iäksi.”

Merkityksellisyys syntyy yksilöllisistä valinnoista

Aktiivinen ikääntyminen tarkoittaa toimintaa, joka perustuu yksilön omiin tavoitteisiin, kykyihin ja mahdollisuuksiin. Tutkimusten mukaan merkitykselliset, itse valitut toiminnot tukevat elämänlaatua myös korkeassa iässä.

Samalla Rantanen muistuttaa, että terveellisen ja aktiivisen ikääntymisen ihanne voi luoda paineita ja syyllisyyttä, jos yksilölliset lähtökohdat jäävät huomiotta.

“Vaikka tilastot osoittavat, että koulutus, tulotaso, terveellinen ruokavalio ja liikunta tukevat hyvinvointia, on myös asioita, joihin emme voi itse vaikuttaa. COVID-19-pandemia oli tästä hyvä muistutus.”

Terveellinen ikääntyminen, suurten terveysongelmien välttäminen ja poikkeuksellisen vanhaksi eläminen voivat olla mahdollisia vain osalle ihmisistä, koska sairastumisriski kasvaa iän myötä.

“Ikä ei ole vain numero. Ikä on todellisuutta, joka vähitellen johtaa toimintakyvyn heikkenemiseen ja lisää vamman ja hoivan tarpeen todennäköisyyttä.”

Keskeistä on elämäntavan sopeuttaminen muuttuviin olosuhteisiin. Se on aktiivinen prosessi, jossa säilytetään merkityksellisimmät toiminnot ja luovutaan niistä, jotka alkavat vaatia liikaa energiaa.

Tutkimus muovaa käsityksiä

Rantanen peräänkuuluttaa myös tutkimuksen uudistamista. Hän on julkaissut uuden kirjan, joka käsittelee aktiivisen ikääntymisen ja osallisuuden tutkimusta. Kirja tarjoaa kattavan katsauksen alan teorioihin, menetelmiin ja ajankohtaisiin tutkimustuloksiin.

Springer-kustantamon julkaisema teos soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja on suunnattu ikääntymisen ja terveyden tutkijoille, opiskelijoille sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alojen ammattilaisille.

“Tutkimusmenetelmät vaikuttavat siihen, millaisia löydöksiä saamme. Nämä löydökset päätyvät mediaan ja muokkaavat yleistä käsitystä ikääntymisestä. Siksi tutkijoilla on vastuu tuottaa monipuolista ja realistista tietoa, joka tukee ymmärrystä ikääntymisen erilaisista muodoista ja edistää kaikkien ikäryhmien mahdollisuuksia osallistua merkitykselliseen toimintaan.”

Kirjan julkaisutiedot:

Taina Rantanen: Advancing Research on Active Aging and Participation – A Public Health Approach. Springer Nature Switzerland AG. ISBN 978-3-031-94701-8. eBook ISBN 978-3-031-94702-5. https://doi.org/10.1007/978-3-031-94702-5

Lisätietoja:

Taina Rantanen, gerontologian ja kansanterveyden professori

Liikuntatieteellinen tiedekunta, Gerontologian tutkimuskeskus

Jyväskylän yliopisto

