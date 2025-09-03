HSY tarkasti lähes 1000 kompostoria kesän aikana – tulokset ilahduttavia
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY teki kesällä 2025 kompostitarkastuksia asuinkiinteistöille Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Vantaalla. Tarkastusten tulokset ovat pääosin positiivisia: yhdeksän kymmenestä kompostorista hyväksyttiin ilman huomautuksia.
HSY:n kaksi kompostitarkastajaa kiersi touko–heinäkuun aikana lähes 1000 asuinkiinteistöä, joilla oli ilmoitettu käytettävän kompostoria biojätteen lajitteluun. Tehtävänä oli tarkistaa, että kompostoreita käytettiin oikein, ne olivat ilmoitetun mukaisia ja käyttötarkoitukseltaan oikeanlaisia. Elintarvikkeiden kompostointiin käytettävien kompostoreiden tulee olla haittaeläimiltä suojattuja sekä ilmastoituja.
- Käytön osalta tarkistimme, että kompostorit sisältävät ruokajätettä, eivät aiheuta hajuhaittoja ja että niistä ei valu vuotovesiä ympäristöön. Enimmäkseen saimme olla tyytyväisiä: asukkaat lajittelevat biojätteensä hyvin ja ovat opetelleet kompostorin käytön, käyttöpäällikkö Juho Nuutinen toteaa.
Kompostointitarkastusten taustalla on jätelain muutos, jossa biojätteen erilliskeräys tuli pakolliseksi kaikenkokoisille asuinkiinteistöille. HSY aloitti biojätteen keräyksen 1–4 asunnon kiinteistöiltä vuosien 2023–2024 aikana. Vaihtoehtona tyhjennettävälle jäteastialle on kompostointi kiinteistöllä, jolloin siitä pitää tehdä kompostointi-ilmoitus HSY:lle.
Noin 10 prosentilla korjattavaa kompostoinnin suhteen
Asuinkiinteistöistä 98:lle annettiin korjauspyyntö. Vaikka suurin osa kompostoreista oli hyväksyttäviä, itse kompostoinnissa tai kompostorin löytymisessä oli puutteita. Yleisimmät hylkäämisen aiheuttaneet syyt olivat:
- Kompostoria ei löytynyt kiinteistöltä
- Kompostori ei ollut riittävästi haittaeläinsuojattu
- Kompostori ei ollut riittävästi ilmastoitu ja haisi
- Kompostorissa ei ollut biojätettä.
Eniten hylkäyksiä (66 %) aiheutti se, että kompostoria ei löytynyt. Tähän ryhmään laskettiin mukaan myös kompostorit, jotka olivat soveltumattomia elintarvikejätteelle. Muutama kompostori oli sijoitettu sisälle ulkorakennukseen eikä löytynyt sen takia, mutta paljon kompostoreita oli jäänyt myös hankkimatta.
- Tarkastuksessa hylkäävän lausunnon saaneet kiinteistöt saivat aikaa tehdä korjaavat toimenpiteet elokuun loppuun mennessä. Käymme nyt selvityksiä läpi parhaillaan ja tarvittaessa olemme vielä yhteydessä asiakkaaseen. Jos kompostointia ei saada toimivaksi, toimitamme kiinteistölle HSY:n tyhjennettävän biojäteastia lajittelua varten, Nuutinen kertoo.
Tarkastukset antoivat oppia jatkoon
Kompostoinnin tarkoitus jätehuollon näkökulmasta oli joillekin jäänyt hieman epäselväksi. Biojätteen erilliskeräyksen tavoitteena on saada biojäte pois sekajätteestä raaka-ainekäyttöön: HSY valmistaa siitä biokaasua ja luomulannoitetta, jotka kummatkin ovat tärkeitä Suomen omavaraisuuden näkökulmasta. Kotikompostoinnissa biojätteen ravinteet siirtyvät takaisin maaperään ja luonnon kiertokulkuun.
- Osalla asukkaista oli kompostorissa ainoastaan puutarhajätettä ja ruokajäte meni edelleen sekajätteen sekaan, mikä ei suinkaan ole tarkoitus. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista meille ei myöskään tarvitse tehdä ilmoitusta. Näistä meidän pitää viestiä selkeämmin, Juho Nuutinen toteaa.
Kompostoituminen on biologinen prosessi, joka vaatii toimiakseen happea, kosteutta, ravinteita ja riittävän lämpötilan. Seosaine, kuten kaupan kuivikkeet tai puuhake, varmistaa ilman kiertämisen ja sillä voi hallita kosteutta. Lisäksi komposti tarvitsee ajoittaista möyhintää.
- Muutokset ja uusien tapojen oppiminen vaativat aina panostusta viestintään ja neuvontaan. Kompostitarkastajamme opastivat paikan päällä muun muassa, miten kompostoinnissa syntyy mahdollisimman vähän hajuja ja suotovesiä. HSY tarjoaa myös maksuttomia kompostointikursseja.
Asukkaat saivat aina etukäteen ilmoituksen tulevasta tarkastuksesta kirjeellä ja ajankohdan lähestyessä myös tekstiviestin. Suurin osa tarkastettujen kiinteistöjen asukkaista suhtautui käynteihin myönteisesti ja HSY sai myös etukäteen ilmoittautumisia vapaaehtoisiin tarkastuksiin. Kompostitarkastukset jatkuvat ensi kesänä kehitettynä jo saaduilla kokemuksilla.
Nuutinen JuhoKäyttöpäällikköHSY / jätehuoltoPuh:045 657 9310juho.nuutinen@hsy.fi
