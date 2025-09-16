Turvallinen alku elämälle – asiakas- ja potilasturvallisuuspäivää vietetään 17.9.
Maailman terveysjärjestö WHO on nimennyt 17. syyskuuta maailman potilasturvallisuuden päiväksi. Suomessa päivää vietetään asiakas- ja potilasturvallisuuden päivänä. Tänä vuonna päivän teemana on Turvallista hoitoa ja palvelua jokaiselle vastasyntyneelle ja lapselle.
Tämän vuoden asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän tavoitteena on vahvistaa jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen ja laadukkaaseen hoitoon. Päivällä halutaan lisätä tietoisuutta lasten ja vastasyntyneiden hoidon turvallisuudesta ja tuoda esille niin lasten, perheiden kuin ammattilaistenkin erityistarpeet. Tavoitteena on myös kannustaa organisaatioita ja päättäjiä kehittämään kestäviä käytäntöjä, tukea vanhempien ja ammattilaisten osallistumista turvallisuuden ylläpitämiseen sekä vahvistaa tutkimusta, joka edistää lasten ja vastasyntyneiden hoidon turvallisuutta.
Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän teemaväri on oranssi. Väri symboloi potilasturvallisuuden merkitystä. Suomessa oranssi muistuttaa siitä, että turvalliset ja yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat kaikille.
Pohde mukana viettämässä tärkeää päivää
Maailman terveysjärjestö on kannustanut kaikkia terveydenhuollon toimijoita osallistumaan päivän viettoon esimerkiksi kampanjoilla, tapahtumilla, valaistuksilla tai muilla tempauksilla. Pohteen toimipaikoissa päivän tärkeyttä ja merkitystä tuodaan esille monin tavoin. Oulun yliopistollisen sairaalan uusien A- ja B-talojen edessä oleva Pieni auttaja -patsas valaistaan 17.9. oranssilla värillä. Myös eri toimipisteiden vastaanottoaulojen info-tv-näytöillä sekä Pohteen sosiaalisen median kanavilla jaetaan tietoiskuja, jotka nostavat esiin lasten ja vastasyntyneiden hoidon ja palvelun turvallisuutta eri näkökulmista. Voit myös lukea verkkosivuiltamme aiheeseen liittyviä blogitekstejä.
”Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään vuosittain, ja jokaisena vuonna nostetaan esiin ajankohtainen ja tärkeä teema. Tänä vuonna keskitymme lasten turvallisuuteen, mutta yhtä lailla kaikki aiemmat ja tulevat teemat ovat merkityksellisiä. Potilasturvallisuus kuuluu kaikille, sillä jokainen lapsi, nuori ja aikuinen ansaitsee turvallisen ja laadukkaan hoidon. Päivä kannustaa meitä kehittämään toimintatapojamme ja vahvistamaan yhteistyötä, jotta voimme varmistaa turvallisen hoidon ja palvelun kaikille”, toteaa Pohteen asiantuntijaylihoitaja Sami Sneck.
Teemapäivän ohjelmaa perheille
Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän teemaan liittyen OYSin lasten päiväsairaalassa vietettiin Nallesairaala tapahtumaa jo lauantaina 13.9. Paikalle saapui runsaasti lapsiperheitä ja tunnelma oli sekä utelias että innostunut. Tapahtumassa terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat tutkivat ja hoitivat nalleja leikillisesti. Samalla he kertoivat lapsille hoitotoimenpiteistä ja tutustuttivat sairaalaympäristöön. Tapahtuman tavoitteena oli vähentää lasten pelkoja terveydenhuollosta, lisätä ymmärrystä ja tehdä sairaalakokemuksesta turvallisempi ja tutumpi.
Pohteen suun terveydenhuollon yksiköt ovat mukana teemapäivän vietossa järjestämällä avoimen oven tapahtumia. Useat hammashoitolat ovat mukana tempauksessa, ja tapahtumia järjestetään seuraavasti:
- Kiimingin hammashoitola ke 17.9. kello 9–11
- Kontinkankaan hammashoitola Dentopolis ke 17.9. kello 9–11
- Limingan hammashoitola ke 17.9. kello 10.15–11
- Kuusamon hammashoitola pe 19.9. kello 9–11
- Kalajoen hammashoitola pe 19.9. kello 12–14
Lapset voivat ottaa mukaansa oman pehmolelun, jonka hampaat tarkistetaan yhdessä ammattilaisen kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sami SneckAsiantuntijaylihoitajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 508 6197sami.sneck@pohde.fi
Mari SipiläPalvelupäällikköPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, OYS Naisten ja lasten osaamiskeskusPuh:040 507 2449mari.sipila@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen.
