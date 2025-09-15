Luen itse on juuri lukemaan oppineiden värikäs tietokirjasarja

Kariston kesäviihteessä puutarhaterapiaa ja elokuussa uutuus Emily Henryltä 23.6.2025 12:26:46 EEST | Tiedote

Åsa Liabäck: Siirtolapuutarhaunelmia Ilmestyy 4.7. Uudessa suloisessa hyvän mielen sarjassa kukoistavat pienet puutarhat ja suuret tunteet. Toipuakseen sydänsuruista 35-vuotias Anna ostaa pienen mökin puutarhoineen kauniista siirtolapuutarhasta Etelä-Ruotsissa. Annan mökkinaapuri on terävä, iäkäs leskimies Ragnar. Tämä ottaa Annan avosylin osaksi yhteisöä ja tutustuttaa hänet muihin persoonallisiin asukkaisiin. Kesää saapuu viettämään myös Ragnarin aikuinen poika, joka saa Annan sydämen levottomaksi. Olisiko syytä kitkeä uudet tunteet ennen kuin ne alkavat rehottaa valtoimenaan? "Varoitus: herättää voimakkaita keväisiä tunteita ja halun päästä työntämään sormet multaan." Göteborgs Posten​ Åsa Liabäck on kirjailija, perheterapeutti ja intohimoinen harrastelijapuutarhuri. Hän asuu perheensä kanssa Linköpingissä. Siirtolapuutarhaunelmia käynnistää samannimisen uuden viihdesarjan. Kääntänyt Tuulia Vihanto. Ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Anni Tani. Emily Henry: