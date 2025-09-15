Luen itse on juuri lukemaan oppineiden värikäs tietokirjasarja
Uudessa Luen itse -sarjassa ilmestyy tänä syksynä neljä kirjaa: Vaarallisia eläimiä, Pandat, Meren alla sekä Aurinko, Kuu ja tähdet. Värikkään tietokirjasarjan kirjat on helppo lukea. Ensimmäisten osien aiheet ovat lapsiraadin valitsemat.
Ilmestyvät 25.9.
Karisto lanseeraa syyskuun lopussa odotetun uuden tietokirjasarjan lapsille. Luen itse -sarjan kirjat sopivat juuri lukemaan oppineille.
Runsaasti kuvitetuissa teoksissa on hienoja valokuvia ja piirroksia, helppolukuista tekstiä ja linkkejä kiinnostaviin videoihin.
Lapset ovat saaneet päättää äänestämällä sarjan neljän ensimmäiseksi suomennetun kirjan aiheet, jotka ulottuvat meren pinnan alta avaruuteen asti.
Fiona Patchett: Luen itse – Meren alla
Minkälaisia otuksia asuu merenpohjalla? Mitä hait oikeasti syövät? Kuinka merihevonen ui? Tästä kirjasta löydät vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin merenpinnan alla asuvista kiehtovista eläimistä.
Rebecca Gilpin: Luen itse – Vaarallisia eläimiä
Jotkin eläimet ovat vaarallisempia kuin toiset. Gepardi voi juosta kolme kertaa nopeammin kuin ihminen. Kobra sokaisee hyökkääjän ampumalla myrkkyä sen silmiin. Virtahepouros käy uhkaajan kimppuun suurten hampaidensa avulla.
Stephanie Turnbull: Luen itse – Aurinko, Kuu ja tähdet
Mistä aurinko on tehty? Mitä astronautit löysivät kuusta? Entä mitä ovat tähdenlennot? Tästä kirjasta löydät vastaukset näihin ja moniin muihin kiinnostaviin kysymyksiin avaruudesta.
James MacLaine: Luen itse – Pandat
Pandat rakastavat leikkimistä. Ne kierivät maassa ja lumessa ja kiipeilevät puihin. Mitä pandat syövät? Kuinka pandat peseytyvät? Opi lisää näistä bambumetsien ihanista asukeista!
Sarjan kirjat on suomentanut Mika Siimes.
