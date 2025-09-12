Turvallinen alku elämälle – hyvinvointialue nostaa asiakas- ja potilasturvallisuusteemaa esiin tällä viikolla

Suomessa päivää vietetään asiakas- ja potilasturvallisuuden päivänä. Keski-Suomen hyvinvointialueella asiakas- ja potilasturvallisuutta ja teemaa nostetaan esiin koko viikon ajan 15.–21.9.2025 muun muassa seuraavin tavoin.

Järjestämme 17.9 kello 10–12 Sairaala Novan lastenosaston ja -hoitokeskuksen aulaan sekä 1. kerroksen lasten leikkipihalla pisteet, joissa keskustelemme asiakkaiden kanssa potilasturvallisuuteen liittyvistä tekijöistä ja jaamme tietoa. Lapsille on jaossa Lasten tuki ry:n lahjoittamia ”turvanalleja”.

Nostamme teemaa esiin yksiköiden infonäytöillä.

Julkaisemme teeman mukaisia blogikirjoituksia verkkosivuillamme.

Viestimme aiheesta sosiaalisessa mediassa aihetunnisteilla

#WorldPatientSafetyDay, #AsiakasJaPotilasturvallisuuspäivä, #TurvallinenAlkuElämälle Sairaala Nova valaistaan oranssilla teemavärillä keskiviikkona 17.9.

Yksiköiden henkilökuntaa pukeutuu oranssiin teemaväriin.





Maailman potilasturvallisuuspäivän 2025 tavoitteena on vahvistaa jokaisen lapsen oikeutta turvalliseen ja laadukkaaseen hoitoon. Tavoitteena on muun muassa lisätä yleistä tietoisuutta lasten ja vastasyntyneiden hoitoon ja palveluihin liittyvistä turvallisuusriskeistä kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä sekä korostaa lasten, perheiden ja huoltajien erityistarpeita. Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän toteutuksesta kansallisesti vastaa STM ja päivän toimintaa koordinoi Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän 17.9. päätapahtumana sosiaali- ja terveysministeriö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus ja HUS järjestävät seminaarin ”Turvallinen alku elämälle – Lasten oikeus turvalliseen hoitoon ja palveluun / No Harm -webinaari”. Seminaari on avoin ja maksuton. Se on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Seminaarissa huomion kohteena on vastasyntyneiden ja pienten lasten hoidon ja palvelujen turvallisuus: lapsen mahdollisuus syntyä turvallisesti, perheiden tukeminen ja lasten yhdenvertainen hoidon ja palveluiden saanti. Seminaarissa keskitytään alle kouluikäisten lasten ja perheiden hoitoon ja palveluihin.

Lue lisää asiakas- ja potilasturvallisuuspäivästä sekä seminaarista: https://asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/tapahtumia-ja-koulutuksia/asiakas-ja-potilasturvallisuuspaivat/maailman-potilasturvallisuuspaiva-17-9-2025/