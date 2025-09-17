Tutkijoiden yössä pääset ihmettelemään maailmankaikkeuden aikajanaa ja kokemaan tieteen yhteisöllisyyden – Tutkijoiden yön 26.9.2025 ohjelmaa tänä vuonna neljällä paikkakunnalla!

Tämän vuoden teemana Tutkijoiden yössä on yhteisöllisyys – tutkimus ei synny yksin, vaan koko tiedeyhteisön yhteistyönä. Tutkijoiden yö tekee näkyväksi sen, mikä usein jää tieteellisten tutkielmien ja artikkeleiden taakse: yhteisen työn, jaetut oivallukset ja sen, miten tiede syntyy kohtaamisista.

Tutkijoiden yö levittäytyy Jyväskylän yliopiston kaikille kolmelle kampukselle: Seminaarinmäelle, Mattilanniemeen ja Ylistönrinteelle. Yliopiston kampuksilla voit sukeltaa rikospaikkatutkimuksen maailmaan, testata puristusvoimaasi, tutkia maailmankaikkeuden aikajanaa tai ihmetellä raakun elämää. Perheen pienimpiä viihdyttää nukketeatteri, ja illan aikana selviää myös, mikä ihme on bioimpedanssi.

Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampuksella Rajakadulla pääset kokeilemaan taitojasi e-urheilussa, tutustumaan hologrammikaksoseen ja kuulemaan, mistä lohi saa värinsä. Tiedätkö, että stressaantuneet mikrolevät voivat tuottaa vetyä? Jamk tarjoaa myös mahdollisuuden testata eksoskeletoneja ja kerätä koko perheelle supervoimia.

Tutkijoiden yötä vietetään Oulun yliopistossa jo kahdeksatta kertaa. Linnanmaan kampuksen Tiede-esityksissä kuullaan kansalaistieteen projekteista, Kysy Tutkijalta -pisteellä voit tavata tutkijoita ja jutella heidän kanssaan kasvotusten. Illan hämärtyessä tiede kohtaa taikuuden, kun taikuri Olli Minkkinen astuu Tutkijoiden yön esiintymislavalle.

Helsingin yliopistolla pääset tutustumaan tieteeseen eri puolilla kaupunkia: Observatoriolla voit sukeltaa hiukkasfysiikkaan, kokeilla metallipallokiihdytintä, paeta suurenergiafysiikan pakohuoneesta, mallintaa universumia galakseista mustiin aukkoihin sekä oppia maanjäristyksistä ja seismologiasta. Tiedekulmassa voit pelata ilmastopalapeliä, tutustua virtuaalitodellisuuden käyttöön sosiaalipsykologian tutkimuksessa, perehtyä matematiikkaan kuvien takana, selvittää geomediataitojasi, perehtyä muinaisiin ilmastoihin sekä selvittää, miten metsät ja hyönteiset paljastavat luonnon salaisuuksia.

Hämeen ammattikorkeakoulussa vietetään Tutkijoiden yötä jo neljättä kertaa. Hämeenlinnassa pääset esimerkiksi tutustumaan kotona asumista helpottaviin teknologioihin, opit oluen valmistuksesta ja siitä, miten elintarviketeollisuuden sivuvirtoja voidaan hyödyntää oluen valmistuksessa. Pääset myös selvittämään, missä syntyy eniten hukkalämpöä ja mikä on kiinteistösi energiainvestoinnin kannattavuus.

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Tervetuloa mukaan!

“Tutkijoiden yössä on tavoitteena herättää kiinnostusta tutkimusta kohtaan ja tuoda esille tutkimuksen moninaisuutta. Toivottavasti kävijät oppivat jotain uutta ja saavat positiivisen kokemuksen tutkijoista ja tutkimuksesta. Kävijöissä on varmasti myös potentiaalisia tulevia tutkijoita, joita haluamme innostaa ihmettelemään enemmän”, sanovat Porrastesti-hankkeen vetäjä, apulaisprofessori Laura Karavirta ja projektitutkija Niina Kajan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tutkimuksesta.

Tutustu lähimmän paikkakuntasi ohjelmaan ja tule kokemaan tieteen kiehtova maailma!

Tarkemmat tiedot ohjelmasta, aikataulusta ja tapahtumapaikoista: https://tutkijoidenyo.fi/

Lisätietoja:

Niko Ekman

Viestinnän harjoittelija

niko.2.ekman@jyu.fi