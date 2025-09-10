Jyväskylän Sokkarin Alkolle uusi ilme
Jyväskylän keskustan Sokkarin Alko saa lokakuussa uuden ilmeen. Myymälän laaja valikoima ja kuukausittain vaihtuvat erikoiserät tekevät myymälästä juomien ystävän aarreaitan. Sokkarin myymälässä näkyy syksyn tulo Oktoberfest-oluissa ja syyskuussa alkavassa glögikaudessa.
Jyväskylän Sokkarin Alkon myymälä remontoidaan lokakuussa. Myymälä on avoinna lauantaihin 4. lokakuuta klo 15 saakka ja uudistetun myymälän avajaisia vietetään 24. lokakuuta klo 12. Remontin aikana asiakkaat voivat asioida lähialueen Alkoissa, joiden tiedot löytyvät Alkon verkkosivuilta.
”Uudistuksen myötä Sokkarin myymälästä tulee entistäkin selkeämpi ja elämyksellisempi. Henkilökuntamme haluaa inspiroida asiakkaita erilaisissa juomavalinnoissa. Meiltä saa jatkossakin tutun, asiantuntevan palvelun ja toimivat juomasuositukset erilaisten ruokien makupareiksi”, palvelupäällikkö Anssi Varonen sanoo.
Valikoima, joka vie maailmalle ja tuo trendit lähelle
Sokkarin Alko on erikoismyymälä, jossa on laaja ja monipuolinen 1800 tuotteen valikoima, joista viinejä on noin 1000, panimotuotteita 300, väkeviä 450 ja alkoholittomia 50. Lisäksi myymälässä on kuukausittain vaihtuvia erikoiseriä, jotka tuovat myymälään harvinaisuuksia ja nousevia trendejä maailmalta ja kotimaasta.
”Esimerkiksi syyskuun erikoiserissä on Douron ja Valpolicellan viiniaarteita sekä kiinnostavia viskejä eri puolilta maailmaa. Teemoitetut erikoiserät saapuvat myyntiin aina kuun vaihteessa, ja ne ovat todellisia löytöjä juomien ystäville. Erikoiserien rinnalla myös rajallisesti saatavilla olevat pienerät jatkavat myymälässä. Meillä Sokkarilla panostetaan erityisesti myös laajaan valikoimaan pieniä pullokokoja", kertoo Varonen.
"Kuuntelemme mielellämme asiakkaiden toiveita ja vastaamme kysyntään muokkaamalla valikoimaa sesonkien mukaan.”
Prost! Syksy toi myymälään aidot Oktoberfest-oluet
Syksyn tullen Oktoberfest-oluet ovat saapuneet Alkoon. Aidot müncheniläiset festarioluet tuovat mukanaan pehmeän maltaisia makuja, jotka sopivat niin syksyisiin illanistujaisiin kuin perinteiseksi saunaolueksi.
”Oktoberfest-oluet ovat syksyn klassikko. Niiden pehmeä, karamellimainen makeus sopii täydellisesti paahdetun possun, makkaran ja juuri nyt parhaimmillaan olevien juuresten kanssa. Tule kysymään myyjiltämme olutvinkkejä – autamme mielellämme!”, Varonen vinkkaa.
Alkon glögikausi käynnistyy syyskuussa – tarjolla kaikkea perinteisistä fantasiaglögeihin
Alkoissa glögikausi alkaa 25. syyskuuta, kun runsas glögien valikoima saapuu myymälöihin. Valikoimassa on tänä vuonna niin rakastettuja klassikoita kuin uusia, rohkeita makuyhdistelmiä.
”Glögi on suomalaisille paljon enemmän kuin vain juoma – se on tunnelmaa, tuoksua ja muistoja. Moni aloittaa glögikauden jo alkusyksystä, heti kun niitä taas saa. Meille Sokkarin myymälään saadaan myyntiin 25 erilaista glögiä, alkoholilla ja ilman”, Varonen kertoo.
”Perinteiset glögityylit, kuten väkevöidyt punaviiniglögit ja vähemmän makeat glühweinit, ovat säilyttäneet suosionsa. Niistä haetaan tuttuutta ja perinteitä. Moni haluaa testailla myös erikoisempia trendimakuja – jokaiselle glöginystävälle löytyy varmasti mieluinen vaihtoehto.”
Vastuullisempi juomavalinta on nyt entistä helpompi tehdä
Alko on ottanut käyttöön uuden Sertifioitu vaihtoehto -merkinnän, jolla auttaa asiakkaita tekemään vastuullisempia juomavalintoja. Vastuullisuusmerkintöjä on kattokonseptin alla kolmenlaisia: viljely, tuotanto ja työolot. Sertifioitu vaihtoehto -merkinnän saa vain sellainen tuote, jolla on kolmannen osapuolen varmentama sertifiointi.
”Vastuullisuus on tärkeä tuotteen valintakriteeri yhä useammalle asiakkaalle. Kokonaisuus on rakennettu selkeäksi, jotta vastuullisemman valinnan tekeminen olisi asiakkaalle mahdollisimman helppoa”, korostaa Varonen.
”Myymälässä Sertifioitu vaihtoehto -tuotteet tunnistaa tuotteen hintalapun yhteydessä olevasta merkinnästä. Lisäksi hintalapussa tarkennetaan väritunnisteiden avulla, mitkä vastuullisuusmerkinnät tuote on saanut. Aina kannattaa myös kysyä meidän myyjiltämme vinkkejä ja apuja, meillä on palvelu aina lähellä!”
Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 369 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2024 Alkon liikevaihto oli 1,1 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä reilut 47 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
