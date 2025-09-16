Kela on purkanut opintotuen hakemusten ruuhkan – opiskelijat saavat päätökset tavoiteajassa
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi). Pressrelease in English (kela.fi).
Kelaan saapui kesän aikana paljon asumislisähakemuksia opiskelijoiden asumisen tuen muutoksen takia. Opiskelijat saavat nyt tukensa tavoiteajan puitteissa.
Opintotuen ja asumislisän hakemusten käsittelyajat olivat kesällä Kelassa tavanomaista pidemmät. Pidentyneiden käsittelyaikojen vuoksi osa opiskelijoista ei saanut elokuulle tai syyskuulle hakemaansa opintotukea tai asumislisää ajoissa.
Ruuhka on nyt purettu ja opiskelijat saavat päätöksensä tavoiteajassa.
Kela pahoittelee, että kaikki opiskelijat eivät saaneet ruuhkan aikana tukeaan ajoissa. Kelan Opintoetuuksien ratkaisukeskuksen päällikön Marianne Schauman-Lindbergin mukaan opiskelijat ovat toimineet asumisen tuen muutoksessa mallikkaasti ja osanneet hakea tukea oikein.
– Kiitämme opiskelijoita kärsivällisyydestä poikkeuksellisessa tilanteessa.
Kela on asettanut opintotuen hakemusten käsittelylle 14 vuorokauden tavoiteajan. Korkeakouluopiskelijoiden hakemukset saadaan käsiteltyä nyt tässä ajassa. Toisen asteen opintotukihakemukset on saatu käsiteltyä tavoiteajassa jo elokuusta lähtien.
Opiskelija voi seurata oman hakemuksensa tilannetta OmaKelassa. Opintotuen ja asumislisän päätöksen näkee myös OmaKelasta.
Lisätietoja asiakkaille
Tiedote 28.8.2025: Opintotuen hakemusten käsittelyssä on ruuhkaa: suurin osa opiskelijoista saa tukensa silti ajallaan
Tiedote 8.8.2025: Kela purkaa opintotukihakemusten ruuhkaa
Tiedote 30.7.2025: Opintotuen käsittelyssä ruuhkaa – päätöstä ja tukea voi joutua odottamaan
Yhteyshenkilöt
Marianne Schauman-Lindbergratkaisukeskuksen päällikköKelaPuh:040 570 8737etunimi.sukunimi@kela.fi
Kelan viestintäKelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.Puh:020 634 7745viestinta@kela.fi
