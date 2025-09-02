Maakuntahallituksen päätökset 15.9.2025
Päijät-Hämeen maakuntahallitus kokoontui kauden 2025–2029 ensimmäiseen kokoukseensa 15.9.2025 maakuntatalossa Lahdessa.
Puheenjohtaja Mika Karin mukaan hallitus aloitti työnsä hyvissä tunnelmissa ja käsittelyssä oli maakunnan kehityksen kannalta keskeisiä asioita.
– Maakuntakaava 2060 ja maakuntaohjelma 2026–2029 linjaavat alueen kehitystä pitkälle tulevaisuuteen. Molempiin voi vielä vaikuttaa, Kari muistuttaa.
Kokouksessa maakuntahallitus kiitti maakuntajohtajaa ansiokkaasta työstään. Niina Pautola-Mol siirtyy valtion palvelukseen ja virkasuhde Päijät-Hämeen liitossa päättyy ensi viikolla.
- Niina on antanut kasvot johtamiselle ja nyt meillä on isot saappaat täytettävänä, toteaa Mika Kari.
Maakuntajohtajan irtisanoutuminen ja viranhoitoon liittyvät järjestelyt
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se myöntää Niina Pautola-Molille eron maakuntajohtajan virasta. Virkasuhteen viimeinen työpäivä on 24.9.2025.
Rekrytointia varten nimettiin työryhmä: Mika Kari pj, Hannu Rahkonen vpj, Heikki Vahto, Teemu Kinnari, Sami Salminen, Satu Jaatinen. Sihteerinä toimii Jari Paakkunainen. Työryhmä vastaa rekrytointiprosessista ja tekee esityksen maakuntahallitukselle.
Lisätiedot: hallintojohtaja jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi
Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 luonnosvaiheen kuuleminen
Maakuntahallitus hyväksyi Päijät-Hämeen maakuntakaava 2060 -luonnoksen nähtäville asetettavaksi. Liiton toimistossa tehdään tarvittavat tekniset tarkennukset aineistoon, asetetaan kaava nähtäville ja pyydetään siitä lausunnot viranomaisilta ja sidosryhmiltä.
Lisätiedot: suunnittelupäällikkö kaisa.torri(a)paijat-hame.fi
Lausunto Lahden seudun liikenteen tasataksa- ja kustannustenjakoselvityksestä
Kokonaisuutena tarkasteltuna tasataksamalliin siirtymisellä on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Päijät-Hämeen liitto katsoo, että on tärkeää kuulla kuntia ja asukkaita sekä tehdä asiasta päätös, jolla on mahdollisimman vähän kielteisiä vaikutuksia maakunnallisesti.
Lue koko lausunto maakuntahallituksen esityslistasta
Lisätiedot: liikenteen erityisasiantuntija petra.isotalo(a)paijat-hame.fi
Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2026–2029 luonnos
Maakuntahallitus laittaa maakuntaohjelman luonnoksen 2026–2029 ja sen vaikutusten arvionnin nähtäville 15.9. –13.10.2025 väliseksi ajaksi.
Lisätiedot: aluekehityspäällikkö riika.kivela(a)paijat-hame.fi
Liikkuva Päijät-Häme 2030 -ohjelman ohjausryhmän jäsen
Maakuntahallitus nimesi Liikkuva Päijät-Häme -ohjelman ohjausryhmään edustajaksi Kari Hyytiän ja varaedustajaksi Hannu Rahkosen.
Lisätiedot: projektipäällikkö saila.juntunen(a)paijat-hame.fi
Maankäytön ohjausryhmän kokoonpano valtuustokaudella 2025–2029
Maakuntahallitus päätti perustaa maankäytön ohjausryhmän. Maankäytön ohjausryhmä (MOR) on tärkeä maakuntahallituksen ja toimiston välisen yhteistyön ja tiedonvälityksen kannalta maakuntakaavaprosessissa ja muissa alueiden käyttöön liittyvissä tehtävissä.
Maankäytön ohjausryhmän kokoonpano:
|
puolue
|
jäsen
|
varajäsen
|
SDP
|
Mika Kari, pj.
|
Kari Hyytiä
|
SDP
|
Ulla Vaara
|
Sami Salminen
|
SDP
|
Erika Tiainen
|
Raila Viljamaa
|
KOK
|
Teemu Kinnari
|
Mika Järvinen
|
KOK
|
Minna Lintukangas
|
Hannu Rahkonen
|
KESK
|
Heikki Vahto
|
Satu Jaatinen
|
PS
|
Veli-Pekka Lehtosaari
|
Johanna Ekman
|
SDP
|
Mika Kari
|
Kari Hyytiä
Sihteeriksi nimettiin aluesuunnittelujohtaja ja maakuntajohtaja nimeää pysyvät asiantuntijat.
Maankäytön ohjausryhmä voi kutsua kokouksiin tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita.
Lisätiedot: hallintojohtaja jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2026–2028 ja talousarvion 2026 valmistelu
Talousarvioluonnos on valmisteltu siltä pohjalta, että jäsenkuntien maksuosuuden kasvu liiton menoihin on 0 %. Vuosien 2027 ja 2028 kasvuksi on arvioitu myös 0 %. Liitto lähettää talousarvioluonnoksen jäsenkuntiin lokakuussa 2025.
Lisätiedot: hallintojohtaja jari.paakkunainen(a)paijat-hame.fi
Maakuntahallituksen kokoukset vuonna 2025
Maakuntahallitus kokoontuu maanantaina 13.10., 10.11 ja 8.12.2025 kello 8.30.
Kokouskutsut lähetetään sähköisesti maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä heille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus maakuntahallituksen kokouksissa.
Esityslista toimitetaan tiedoksi sähköisesti myös tarkastuslautakunnalle ja jäsenkunnille. Esityslista liitteineen on luettavissa liiton kotisivuilla.
Listan valmistumisesta informoidaan sähköpostitse maakuntahallituksen varajäseniä ja tiedotusvälineitä.
Pöytäkirja on nähtävänä liiton verkkosivuilla kokousviikon keskiviikkona. Pöytäkirjan kopio lähetetään sähköpostina jäsenkunnille ja tarkastuslautakunnalle.
Maakuntavaltuuston kokoukset vuonna 2025
Maakuntahallitus päätti laittaa täytäntöön maakuntavaltuuston päätökset 1.9.2025.
Maakuntavaltuuston ylimääräinen kokous pidetään 24.9.2025 ja syyskokous 3.12.2025.
Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen
- Talouden toteutuma 1.1.-30.6.2025
- Työllisyyskatsaus 7/2025
Viranhaltijapäätökset
- Päijät-Hämeen edunvalvonnan vahvistaminen ja maakunnan edunvalvontanyrkin perustaminen
- Muutospäätös AKKE-hankkeelle Suomalaisen maatilahautomomallin luominen ja pilotin rakentaminen Päijät-Hämeeseen
- Viestintäsuunnittelijan palkkaaminen
- Projektipäällikön työsuhteen jatkaminen 30.4.2029 saakka
- Lausunto keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (KAISU3)
Yhteyshenkilöt
Jari PaakkunainenHallintojohtaja / Director, AdministrationPäijät-Hämeen liitto
Maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteeri
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
