Syksy on saapunut – sää on koko viikon sateista ja tuulista
Suomen yli liikkuu alkaneella viikolla matalapaine toisensa perään. Päivälämpötilat ovat viidentoista asteen molemmin puolin, yöt ovat ajankohtaan nähden tavanomaista lämpimämpiä.
Ilmatieteen laitoksen 15. syyskuuta tekemän ennusteen mukaan Suomen yli liikkuu kuluvan viikon aikana useita matalapaineita. Sää on tuulista, ja myös sateita saadaan yleisesti.
"Varsinkin alkuviikko keskiviikkoon saakka on laajalti sateinen. Sateita tulee useista sadealueista sekä paikoin myös sade- ja ukkoskuuroista, ja ne leviävät koko maahan", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Mikko Laine. Loppuviikolla sateet ovat jo paikallisempia eivätkä ne yllä enää koko maahan, ajoittain on poutaakin.
Koko viikon aikana vettä sataa yhteensä 20–50 millimetriä. Suurimmat kertymät tulevat maan etelä- ja länsiosaan ja toisaalta Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. Koko syyskuun keskimääräinen sademäärä on 40–70 millimetriä.
Syyskuun alku on ollut tähän saakka sateiden osalta hyvin vaihteleva, mutta pääosin sadetta on tullut keskimääräistä vähemmän. Keskimääräistä enemmän on satanut lähinnä vain Jyväskylä-Kuopio-Koli-akselilla sekä Oulun ja Kainuun seuduilla.
Päivälämpötilat lähellä syyskuun tyypillisiä lukemia
Koko viikko on melko tuulinen: merellä tuulet ovat kovia, ja maa-alueillakin tuuli on useana päivänä hyvin puuskaista. Eteläiset ja läntiset tuulet ovat vallitsevia. Tuuliennusteissa on lähipäivien osalta kuitenkin yhä varsin paljon vaihtelua ja epävarmuuksia.
Päivälämpötilat ovat tällä viikolla yleisesti 13‒17 astetta; nämä ovat ajankohtaan nähden melko tyypillisiä lukemia. Runsaan pilvisyyden ja tuulisuuden takia lämpötila ei pääse öisin laskemaan kovin matalaksi, vaan yölämpötilat pysyttelevät yleisesti 8 ja 12 asteen välillä. Yölämpötilat ovat noin kolme astetta korkeampia kuin tyypillisesti tähän aikaan.
