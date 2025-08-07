Animalia: porsaiden kastraatiokielto säilytettävä eläinlaissa
Porsaiden kirurginen kastraatio aiheuttaa porsaille useita päiviä kestävää kipua. Hallitus haluaa nyt poistaa kiellon uudesta eläinlaista eläinteollisuuden vaatimuksesta.
Karjuporsaat kastroidaan, jotta lihaan ei muodostuisi niin kutsuttua karjun hajua, jonka osa kokee epämiellyttävänä.
Animalia luovutti tänään maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Ritva Elomaalle vetoomuksen, jossa vaaditaan kiellon säilyttämistä eläinlaissa. Vetoomuksen allekirjoitti 23 441 henkilöä.
”Tällä hetkellä eläinteollisuus sanelee sen, mitä lakiin kirjoitetaan eläinten hyvinvoinnista. Tätä ei voi hyväksyä. Eläinten hyvinvointilain ei tule palvella eläinteollisuuden voitontavoittelua, Animalian toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs sanoo.
Uudessa eläinten hyvinvointilaissa toimenpide kiellettiin 12 vuoden siirtymäajalla. Kieltoa vastustaa vain eläinteollisuus, joka sanoo sen maksavan liikaa. Kiellon koetaan myös vaikeuttavan vientiä, vaikka se astuisi voimaan vasta vuonna 2035.
Kastroimattomien karjujen kasvatus on kuitenkin yleistä useissa Euroopan maissa, kuten Alankomaissa, Espanjassa, Isossa-Britanniassa ja Kreikassa.
EFSA:n mukaan kirurgista kastraatiota ei pitäisi tehdä
Kirurginen kastraatio aiheuttaa porsaille kipua sekä stressiä, eikä pelkkä kipulääkitys juuri auta haittoihin. Varsinaisen toimenpiteen jälkeinen kipu jatkuu useita päiviä.
“Uusi eläinlaki lopettaisi tämän tarpeettoman ja tuskallisen toimenpiteen 10 vuoden päästä. Se on enemmän kuin riittävä aika eläinteollisuudelle valmistautua muutoksiin. Kastraatiokielto on vähintä, mitä voimme porsaiden eteen tehdä”, Kivekäs sanoo.
Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA ei suosittele porsaiden kirurgista kastraatiota, sillä se aiheuttaa vakavia haittoja porsaille. Sen sijaan kastraatio tulisi tehdä ensisijaisesti rokottamalla.
Lakimuutosta sai kommentoida elokuun loppuun saakka. Animalian lisäksi kiellon kumoamista vastustivat muun muassa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta, Suomen Eläinlääkäriliitto, Tuotantoeläinlääkäriyhdistys, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastot, Luonnonvarakeskuksen alainen Eläinten hyvinvointikeskus sekä useat eläinjärjestöt.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Laura UotilaeläinsuojeluasiantuntijaAnimalia
Animalian asiantuntija:
• turkiseläimet
• koe-eläimet
• vaalit ja eläinpolitiikka
Heidi KivekästoiminnanjohtajaAnimaliaPuh:050 384 5072heidi.kivekas@animalia.fi
Kuvat
Linkit
Animalia ry
Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.
