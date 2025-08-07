Animalia: porsaiden kastraatiokielto säilytettävä eläinlaissa

Animalia on vuonna 1961 perustettu eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tuottaa ja julkaisee uutta tietoa eläinten oikeuksiin ja hyvinvointiin liittyen sekä vaikuttaa eläimiä koskevaan lainsäädäntöön.