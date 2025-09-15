Hyppää ilmaiseksi Liftin kyytiin 22.9. – näin Vaasassa vietetään Liikkujan viikkoa
Vaasan kaupunki tarjoaa kaikille ilmaiset bussimatkat auton vapaapäivänä maanantaina 22.9. Tarjous koskee kaikkia Liftin linjoja palvelubusseja lukuun ottamatta.
Auton vapaapäivänä Lifti-bussit ovat veloituksetta asukkaiden käytössä aamusta iltaan. Päivä tarjoaa hyvän mahdollisuuden kokeilla bussin käyttöä sekä tutustua aikatauluihin ja reitteihin maksutta.
– Haluamme kannustaa kaikkia kestävään liikkumiseen ja käyttämään Liftiä pienellä kynnyksellä. Bussilla matkustaminen on ekoteko, joten toivottavasti yhä useammat kokevat bussin varteenotettavaksi vaihtoehdoksi omalle autolle, Vaasan kaupungin liikennepäällikkö Pertti Hällilä kertoo.
Auton vapaapäivä on osa Euroopan Liikkujan viikkoa, jota vietetään vuosittain 16.–22.9. Viikolla kannustetaan ihmisiä pohtimaan arkisia liikkumisvalintojaan ja niiden vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja terveyteen. Viikon aikana eurooppalaiset kaupungit ja kunnat järjestävät tapahtumia ja nostavat esiin toimia, joilla ne edistävät kestävää liikkumista.
Liikenne on suuri päästölähde
EU:n arvostetun Green Leaf 2026 -ympäristöpalkinnon voittanut Vaasa haluaa olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on Vaasassa suuri päästölähde, jota vähennetään muun muassa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä: parhaillaan on käynnissä esimerkiksi senioreille suunnattu kävelyyn innostava kampanja, ja kesällä asukkaita kannustettiin nauttimaan kotikaupungistaan pyöräilemällä.
Pienilläkin liikkumistapojen muutoksilla voi tehdä isoja säästöjä. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat ympäristölle ja ilmastolle ystävällisiä, sillä niitä suosimalla polttoaineen kulutus vähenee. Lisäksi ne ovat autoilua edullisempia vaihtoehtoja.
Ohjelmassa myös luontoliikuntareitistön avajaiset
Liikkujan viikolla Vaasassa juhlistetaan myös noin 70 kilometriä pitkän luontoliikuntareitistön valmistumista. Avajaisia vietetään ulkoillen lauantaina 20.9. klo 11–14 Metsäkallion kuntoradan parkkipaikalla.
Tapahtumassa on ohjelmaa koko perheelle, ja Vaasan kaupunki tarjoaa 400 ensimmäiselle osallistujalle lettuja, kahvia, mehua ja teetä. Tutustu ohjelmaan tästä.
Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pertti HälliläLiikennepäällikköPuh:0405813150pertti.hallila@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Åk gratis med Lifti 22.9 – så här firas Mobilitetsveckan i Vasa15.9.2025 15:19:32 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad erbjuder alla gratis bussresor under den bilfria dagen måndag 22.9. Erbjudandet gäller alla Liftis linjer med undantag av servicebussarna.
Medborgarinstitutet Alma ordnar en föreläsningsserie om 72 timmar-beredskap i Vasa och Kyrolandet15.9.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Medborgarinstitutet Alma erbjuder under hösten 2025 aktuell och viktig information om hushållens beredskap genom att arrangera en serie med fem föreläsningar som en del av den nationella 72 timmar-beredskapsutbildningen. Föreläsningarna är öppna för alla och avgiftsfria.
Kansalaisopisto Alma järjestää 72 tuntia -varautumiskoulutusten sarjan Vaasassa ja Kyrönmaalla15.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Kansalaisopisto Alma tarjoaa syksyllä 2025 ajankohtaista ja tärkeää tietoa kotitalouksien varautumisesta järjestämällä viiden yleisöluennon sarjan osana valtakunnallista 72 tuntia -varautumiskoulutusta. Yleisöluennot ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.
Kutterhamnens vinterförvarings- och båtplatser försvinner11.9.2025 15:00:00 EEST | Pressmeddelande
Kutterhamnens båt- och vinterförvaringsplatser tas ur bruk och rivs, eftersom Gränsbevakningsväsendet inrättar en sjöbevakningsstation vid objektet sommaren 2027.
Kutterisataman talvisäilytys- ja venepaikat poistuvat11.9.2025 15:00:00 EEST | Tiedote
Kutterisataman vene- ja talvisäilytyspaikat poistetaan käytöstä ja puretaan, koska kesällä 2027 kohteeseen perustetaan merivartioasema Rajavartiolaitoksen toimesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme