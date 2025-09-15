Hyppää ilmaiseksi Liftin kyytiin 22.9. – näin Vaasassa vietetään Liikkujan viikkoa

Auton vapaapäivänä Lifti-bussit ovat veloituksetta asukkaiden käytössä aamusta iltaan. Päivä tarjoaa hyvän mahdollisuuden kokeilla bussin käyttöä sekä tutustua aikatauluihin ja reitteihin maksutta.

– Haluamme kannustaa kaikkia kestävään liikkumiseen ja käyttämään Liftiä pienellä kynnyksellä. Bussilla matkustaminen on ekoteko, joten toivottavasti yhä useammat kokevat bussin varteenotettavaksi vaihtoehdoksi omalle autolle, Vaasan kaupungin liikennepäällikkö Pertti Hällilä kertoo.

Auton vapaapäivä on osa Euroopan Liikkujan viikkoa, jota vietetään vuosittain 16.–22.9. Viikolla kannustetaan ihmisiä pohtimaan arkisia liikkumisvalintojaan ja niiden vaikutuksia ympäristöön, yhteiskuntaan ja terveyteen. Viikon aikana eurooppalaiset kaupungit ja kunnat järjestävät tapahtumia ja nostavat esiin toimia, joilla ne edistävät kestävää liikkumista.

Liikenne on suuri päästölähde

EU:n arvostetun Green Leaf 2026 -ympäristöpalkinnon voittanut Vaasa haluaa olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on Vaasassa suuri päästölähde, jota vähennetään muun muassa joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn lisäämisellä: parhaillaan on käynnissä esimerkiksi senioreille suunnattu kävelyyn innostava kampanja, ja kesällä asukkaita kannustettiin nauttimaan kotikaupungistaan pyöräilemällä.

Pienilläkin liikkumistapojen muutoksilla voi tehdä isoja säästöjä. Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne ovat ympäristölle ja ilmastolle ystävällisiä, sillä niitä suosimalla polttoaineen kulutus vähenee. Lisäksi ne ovat autoilua edullisempia vaihtoehtoja.

Ohjelmassa myös luontoliikuntareitistön avajaiset

Liikkujan viikolla Vaasassa juhlistetaan myös noin 70 kilometriä pitkän luontoliikuntareitistön valmistumista. Avajaisia vietetään ulkoillen lauantaina 20.9. klo 11–14 Metsäkallion kuntoradan parkkipaikalla.

Tapahtumassa on ohjelmaa koko perheelle, ja Vaasan kaupunki tarjoaa 400 ensimmäiselle osallistujalle lettuja, kahvia, mehua ja teetä. Tutustu ohjelmaan tästä.

Vaasa on vuoden 2026 European Green Leaf -kaupunki. Euroopan komissio myöntää tunnustuksen vuosittain kaupungeille, jotka edistävät kestävää kehitystä ja tekevät määrätietoisesti työtä ympäristön ja ilmaston hyväksi.