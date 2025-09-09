Ahosniemi: Fivan huoli sijoitus- ja muiden huijausten kasvusta aiheellinen – Tarkista aina houkuttelevan sijoitustarjouksen tekijän taustat
- Pankki-, eläke- ja vakuutussektoreiden vakavaraisuus säilyi vahvana vuoden ensimmäisellä puolikkaalla, tiedottaa Finanssivalvonta (Fiva).
- Fiva muistuttaa, että huijausten estämiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja varoittaa sijoitushuijausten lisääntymisestä.
- Ennen kuin tarttuu sijoitustarjoukseen, kannattaa tarkistaa tarjoajan taustat, kuten toimilupa.
- Finanssiala ry muistuttaa, että pankkien keinot torjua huijauksia ovat rajalliset: tehokkainta olisi iskeä huijausten alkulähteille.
Finanssivalvonta (Fiva) muistuttaa sektorin vakavaraisuuskatsauksessaan, että lisääntyvät huijaukset vaativat finanssiyhtiöiltä erityistä huomiota. Fiva varoittaa myös sijoitushuijauksista. Finanssiala ry:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi jakaa valvojan huolen: sijoitushuijausten yritykset ovat kasvaneet hurjasti.
”Sijoitushuijauksissa esitellään usein epärealistisen suuria tuottoja ja hyödynnetään todellisista markkinatiedoista rakennettua uskottavaa tarinaa. Rikolliset eivät ole tyhmiä, he kyllä seuraavat, mitä markkinoilla tapahtuu ja mistä naruista milloinkin kannattaa vetää.”
Ahosniemi toistaa Fivan neuvon: sekä suomalaisen että ulkomaalaisen sijoituspalveluntarjoajan toimilupa kannattaa aina tarkistaa kyseisen maan finanssivalvojan sivuilta.
”Jos lupaa ei ole, kyseessä on hyvin todennäköisesti huijari. Sijoituspalveluja voi tarjota vain toimiluvallinen yhtiö, kuten pankki, sijoituspalveluyritys tai rahastoyhtiö. Ei pidä hämääntyä luvatuista voitoista, vaan taustat kannattaa selvittää tarkkaan ennen kuin laittaa rahojaan mihinkään”, Ahosniemi korostaa.
Valitettavasti rikollisilla on kilpailussa aloitteentekijän asema: Tyypillisesti huijarit keksivät uuden keinon, jonka pankit ja viranomaiset yrittävät mahdollisimman nopeasti torpata. Pankit ovatkin parantaneet kykyään havaita ja torjua myös sijoitushuijauksia. Ahosniemi kannustaa iskemään suoraan petosten alkulähteille.
”Iso osa huijauksista alkaa somesta, jossa uhri törmää esimerkiksi houkuttelevaan mainokseen. Somejätit ja netin kauppapaikat tulee velvoittaa myös torjumaan huijauksia ja muun muassa poistamaan huijaussivustoille vievät maksetut mainokset.”
Huijausten torjunnassa auttaa lokakuun alkupuolella voimaantuleva pikamaksuasetus. Asetuksen myötä verkkopankki huomauttaa asiakkaalle, jos saajan nimi ja tilinumero eivät täsmää. Maksunsaajan tilin ja nimen tarkistaminen vähentää sellaisia petoksia, joissa pankin asiakasta huijataan lähettämään maksu väärälle tilille.
Sektorin vakavaraisuus hyvällä tasolla
Suomen taloustilanne jatkui alkuvuodesta vaikeana, mutta finanssisektori kesti epävakaan toimintaympäristön hyvin. Odotettu talouskasvu ei alkanut vielä keväällä, ja samaan aikaan työttömyys sekä konkurssit ovat olleet edelleen kasvussa ja kuluttajien luottamus koetuksella.
Taloudessa on viitteitä paremmasta, mutta Fiva muistuttaa, että epävarmuuden jatkumiseen on syytä edelleen varautua.
Pankkisektorin vakavaraisuus heikkeni alkuvuonna 2025, mutta pysyi edelleen vahvana. Suomalaisten pankkien vakavaraisuus on edelleen eurooppalaisten pankkien keskiarvoa korkeampi. Lisäksi järjestämättömien luottojen määrä on Euroopan matalimpien joukossa.
Työeläkesektorin vakavaraisuusaste parani hieman, ja vakavaraisuusasema pysyi ennallaan 1,6:ssa. Vahinko- ja henkivakuutussektorin vakavaraisuus pysyi edelleen vahvalla tasolla.
Finanssisektorin tunnusluvut kesäkuun lopussa 2025
- Pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhde oli 17,8 prosenttia (12/2024: 18,2 %) ja kokonaisvakavaraisuussuhde oli 20,8 prosenttia (12/2024: 22,1 %).
- Henkivakuutussektorin vakavaraisuussuhde oli 224 prosenttia (12/2024: 222 %).
- Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuussuhde oli 248 prosenttia (12/2024: 254 %).
- Työeläkelaitosten vakavaraisuusasema (vastaa käsitteenä vakavaraisuussuhdetta) oli 1,6 (12/2024: 1,6).
Lue lisää
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Arno AhosniemiToimitusjohtajaPuh:+358 20 793 4210arno.ahosniemi@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 20 793 4229johannes.palmgren@finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
