KUTSU: Antti Helinin ja Kimmo Lahden Kylmää käteistä - Tarina miehestä joka toi kokaiinin Suomeen -kirjan julkistustilaisuus 1.10.2025 KLO 15.00 Lönnrotinkatu 18 A 2.krs.
Rikollisen hauska tositarina miehestä, joka toi kokaiinin Suomeen.
Helsinki, 1990-luvun loppu. Lama hellittää, yöelämä käy kuumana ja klubeille virtaa uutta luksushuumetta: kokaiinia. Sitä ei tuo maahan salamyhkäinen huumekartelli, vaan nuori ja nälkäinen kokki. Hän etsii oikotietä onneen jauheella, jota ei todellakaan löydy Stockan Herkusta.
Hän diilaa Helsingin eliitille. Hän saa trendibaarin oksentamaan ja showpainijan kimppuunsa. Rahansa hän sulloo pakastimeen. Kun soppaan sekoittuvat itämafia ja moottoripyöräjengit, alkaa kylmä käteinen poltella kämmenessä. Rikollispiireissä keneenkään ei voi luottaa. Ei edes itseensä. Tunareita riittää enemmän kuin TV2:n vanhoissa sketsisarjoissa. Tämän kirjan luettuasi ymmärrät, miten alamaailmassa pärjää – ja miksi et halua mukaan.
Tämä ei ole rikosromaani. Tämä on totta. Niin totta kuin vain valehtelun, salaamisen ja harhauttamisen ammattilainen osaa kertoa.
Julkaisuvapaa 29.9.2025 klo 00.01.
Kovakantinen kirja ja äänikirja ilmestyvät molemmat 29.9.2025.
Kirjan kustantaja on Readme.fi
Aika: Keskiviikko 1.10.2025, Klo 15.00.
Paikka: Lönnrotinkatu 18 A, 2. krs, 00120 Helsinki
Ilmoittaudu heti, mutta viimeistään 24.9.2025 jussi.kiilamo@readme.fi
Haastattelu- ja arvostelukappalepyynnöt: jussi.kiilamo@readme.fi
Tietoja julkaisijasta
Lönnrotinkatu 18 A
00120 Helsinki
010 5060 400
