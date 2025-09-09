Hevostalousbarometri 2025: Hevostalousyrittäjät kamppailevat kustannuspaineiden ja epävarman tulevaisuuden kanssa

Kustannusten nousu ja sääntely huolestuttavat

Yrittäjät nostavat esiin erityisesti rehujen ja kuivikkeiden hinnannousun, asiakkaiden maksukyvyn heikentymisen sekä lainsäädännön kiristymisen.

Taloudelliset tekijät nousivat suurimmaksi tekijäksi yksittäisiä epävarmuustekijöitä tutkittaessa. Varovaista muutosta vuoden takaisiin kyselytuloksiin oli huomattavissa.

Millainen vaikutus seuraavilla seikoilla ollut vaikutusta tilan investointisuunnitelmiin? -kysymyksessä kannattavuuden heikentymisellä oli merkittävä vaikutus 39 prosentille (aik. 43%) ja aikaisempien lainojen kustannusten nousulla merkittävä vaikutus oli 14 prosentille (aik. 18,7%).

"Korkoympäristön rauhoittumisella voi olla vaikutusta siihen, että taloudellisia haasteita käsittelevät kysymykset olivat hieman laskeneet vuoden takaisesta. Yleinen epävarmuus tulevaisuuteen on kuitenkin kasvanut, mikä on erittäin huolestuttavaa", MTK:n hevostaloudesta vastaava asiantuntija Johanna Andersson kommentoi kyselyn tuloksia.

Barometrin vastauksista esille nousi hevosten hyvinvointiasetus. Sen tulkinnanvaraiset vaatimukset aiheuttavat epävarmuutta ja investointipaineita.

"Hyvinvointiasetus toistuu etenkin avoimien kysymysten kohdalla ja moni näki sen asiaksi, joka vaatisi korjaamista. Hevosten hyvinvointi on vastaajille tärkeää, mutta yrittäjät kokevat, että asetuksen keinot eivät aina palvele tätä tavoitetta. Useat vastaajat kertovat, että jatkuvasti kiristävä sääntely kuormittaa henkisesti ja taloudellisesti, vaikka sillä ei aina saavuteta sääntelyn tarkoittamaa tavoitetta”, Andersson kertoo.

Huomattavaa on, että hevostalousyrittäjille EU:n nykyisellä ohjelmakaudella, ei koettu olleen merkittäviä vaikutuksia tilan tuotantotapoihin tai maksettuihin tukiin.

Kyselyyn vastasi 190 yrittäjää erilaisista hevosalan suunnista. Yhdistävänä tekijäksi nousi talouden ja poliittisen päätösten lisäksi huoli hevosalan julkisuuskuvasta.

"Hevosalasta koettiin uutisoitavan negatiivisesti. Samalla hevosalan harrastajamääristä sekä hevosmarkkinoista kannettiin huolta. Nämä asiat yhdessä varmasti luovat epävarmuutta."

Vastaajat toivovat MTK:lta ja SLC:ltä aktiivisempaa edunvalvontaa hevostalouden puolesta. Esille nostettiin tarve lisätä alan näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa, vaikuttaa lainsäädäntöön, kehittää lomitusjärjestelyjä, laskea ratsastuspalveluiden arvonlisäverokantaa sekä tukea pienyrittäjiä ja heidän liiketoimintaosaamistaan. Lisäksi toivottiin, että hevostalouden merkitys maaseudun elinvoimaisuudelle ja hyvinvoinnille tunnistettaisiin nykyistä vahvemmin.

Huomioita vuoden 2025 barometrin tuloksista

Vastaajia : 190 hevostalousyrittäjää eri puolilta Suomea

: 190 hevostalousyrittäjää eri puolilta Suomea Yrittäjyyden muoto : 45 % päätoimisia, 55 % sivutoimisia

: 45 % päätoimisia, 55 % sivutoimisia Taloustilanne : 60 % kokee tilanteen heikentyneen

: 60 % kokee tilanteen heikentyneen Tulevaisuuden näkymät : 64 % arvioi tulevaisuuden tavanomaista heikommaksi

: 64 % arvioi tulevaisuuden tavanomaista heikommaksi Suurimmat epävarmuustekijät : Kustannusten nousu (rehut, kuivikkeet) Kiristyvä sääntely ja hyvinvointiasetukset Heikko julkisuuskuva

:

