Hevostalousbarometri 2025: Hevostalousyrittäjät kamppailevat kustannuspaineiden ja epävarman tulevaisuuden kanssa
Suomen hevostalousyrittäjien taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi, selviää MTK:n ja SLC:n vuoden 2025 Hevostalousbarometrista. Kyselyyn vastanneista 190 yrittäjästä 60 prosenttia kokee taloutensa heikentyneen viimeisen vuoden aikana, ja tulevaisuuden näkymät ovat monen mielestä synkät.
Kustannusten nousu ja sääntely huolestuttavat
Yrittäjät nostavat esiin erityisesti rehujen ja kuivikkeiden hinnannousun, asiakkaiden maksukyvyn heikentymisen sekä lainsäädännön kiristymisen.
Taloudelliset tekijät nousivat suurimmaksi tekijäksi yksittäisiä epävarmuustekijöitä tutkittaessa. Varovaista muutosta vuoden takaisiin kyselytuloksiin oli huomattavissa.
Millainen vaikutus seuraavilla seikoilla ollut vaikutusta tilan investointisuunnitelmiin? -kysymyksessä kannattavuuden heikentymisellä oli merkittävä vaikutus 39 prosentille (aik. 43%) ja aikaisempien lainojen kustannusten nousulla merkittävä vaikutus oli 14 prosentille (aik. 18,7%).
"Korkoympäristön rauhoittumisella voi olla vaikutusta siihen, että taloudellisia haasteita käsittelevät kysymykset olivat hieman laskeneet vuoden takaisesta. Yleinen epävarmuus tulevaisuuteen on kuitenkin kasvanut, mikä on erittäin huolestuttavaa", MTK:n hevostaloudesta vastaava asiantuntija Johanna Andersson kommentoi kyselyn tuloksia.
Barometrin vastauksista esille nousi hevosten hyvinvointiasetus. Sen tulkinnanvaraiset vaatimukset aiheuttavat epävarmuutta ja investointipaineita.
"Hyvinvointiasetus toistuu etenkin avoimien kysymysten kohdalla ja moni näki sen asiaksi, joka vaatisi korjaamista. Hevosten hyvinvointi on vastaajille tärkeää, mutta yrittäjät kokevat, että asetuksen keinot eivät aina palvele tätä tavoitetta. Useat vastaajat kertovat, että jatkuvasti kiristävä sääntely kuormittaa henkisesti ja taloudellisesti, vaikka sillä ei aina saavuteta sääntelyn tarkoittamaa tavoitetta”, Andersson kertoo.
Huomattavaa on, että hevostalousyrittäjille EU:n nykyisellä ohjelmakaudella, ei koettu olleen merkittäviä vaikutuksia tilan tuotantotapoihin tai maksettuihin tukiin.
Kyselyyn vastasi 190 yrittäjää erilaisista hevosalan suunnista. Yhdistävänä tekijäksi nousi talouden ja poliittisen päätösten lisäksi huoli hevosalan julkisuuskuvasta.
"Hevosalasta koettiin uutisoitavan negatiivisesti. Samalla hevosalan harrastajamääristä sekä hevosmarkkinoista kannettiin huolta. Nämä asiat yhdessä varmasti luovat epävarmuutta."
Vastaajat toivovat MTK:lta ja SLC:ltä aktiivisempaa edunvalvontaa hevostalouden puolesta. Esille nostettiin tarve lisätä alan näkyvyyttä yhteiskunnallisessa keskustelussa, vaikuttaa lainsäädäntöön, kehittää lomitusjärjestelyjä, laskea ratsastuspalveluiden arvonlisäverokantaa sekä tukea pienyrittäjiä ja heidän liiketoimintaosaamistaan. Lisäksi toivottiin, että hevostalouden merkitys maaseudun elinvoimaisuudelle ja hyvinvoinnille tunnistettaisiin nykyistä vahvemmin.
Huomioita vuoden 2025 barometrin tuloksista
- Vastaajia: 190 hevostalousyrittäjää eri puolilta Suomea
- Yrittäjyyden muoto: 45 % päätoimisia, 55 % sivutoimisia
- Taloustilanne: 60 % kokee tilanteen heikentyneen
- Tulevaisuuden näkymät: 64 % arvioi tulevaisuuden tavanomaista heikommaksi
- Suurimmat epävarmuustekijät:
- Kustannusten nousu (rehut, kuivikkeet)
- Kiristyvä sääntely ja hyvinvointiasetukset
- Heikko julkisuuskuva
Lisätietoja:
Johanna Andersson, asiantuntija, hevostalous ja luomu, MTK
+358 40 824 5522, johanna.andersson@mtk.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Metsänomistajat keskiössä Inarin metsäseminaarissa – avoin vuoropuhelu vie kohti kestävää tulevaisuutta9.9.2025 13:30:00 EEST | Tiedote
Inarin kunta järjesti 4.–5. syyskuuta 2025 Ivalossa metsäseminaarin yhteistyössä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK), Metsänhoitoyhdistysten ja Suomen Metsäsäätiön kanssa. Tilaisuus oli jatkoa vuoden 2023 seminaarille, ja sen tavoitteena oli edistää avointa keskustelua metsien käytöstä Inarissa sekä vahvistaa yhteistyötä paikallisten toimijoiden kesken.
Hallitus tunnisti riihessään maatalouden tilannekuvan3.9.2025 09:32:18 EEST | Tiedote
Petteri Orpon (kok.) hallitus osoitti budjettiriihessään tunnistavansa maatilojen tämänhetkisen taloustilanteen ja sen aiheuttamat riskit Suomen ruokaturvalle. Maatalouden rahoitus turvattiin säästöiltä, eikä alalle kohdistettu uusia kustannuksia. MTK pitää kuitenkin valitettavana, ettei hallitus tarttunut metsäalan tarjoamaan kasvuun riittävällä metsänhoidon rahoituksella.
ArvoLex Oy:lle uusi toimitusjohtaja2.9.2025 12:47:52 EEST | Tiedote
ArvoLex Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi hallintopäällikkö Sirpa Haapasen, joka aloittaa tehtävässään 1.9.2025. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Elina Lindvall siirtyy asianajotehtävistä inhouse-juristiksi Turkuun.
Sää haastaa, ammattitaito pelastaa – Vilja on Suomen ruokaturvan selkäranka2.9.2025 10:45:49 EEST | Tiedote
Suomalainen vilja on pohjoisen selviytyjä. Sää haastaa, mutta ammattitaito takaa sadon. Näyttää siltä, että satokauden viljasadosta on tulossa normaali ja laadultaan hyvä. Kotimaista viljaa riittää tulevana talvena niin leipään kuin muuhunkin. Leipäviikolla 8.–14.9. juhlitaan satokauden makuja ja runsasta leipävalikoimaa.
Hallituksen kannattaa ruokkia orastavaa kasvua28.8.2025 14:14:48 EEST | Tiedote
Maanantaina kokoontuvan hallituksen budjettiriihen haasteena on jatkaa julkisen talouden tasapainottamista. Ensi kertaa hallituskaudella on merkkejä myös siitä, että hallitus saisi tukea tavoitteelleen myös alkavasta talouskasvusta. Orastavaa kasvua hallituksen kannattaa ruokkia ja varjella. Maaseudun elinkeinojen osalta tämä tarkoittaa rahoituksen vakautta ja toimintaympäristöstä huolehtimista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme