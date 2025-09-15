Harjannostajaisia vietetään Rovaniemen Lähteentien virastotalolla
Rovaniemen Lähteentiellä sijaitsevan virastotalon peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt etenevät hyvää vauhtia, ja tänään tiistaina 16. syyskuuta kohteessa vietetään perinteisiä harjannostajaisia. Koko hanke valmistuu arvion mukaan maaliskuussa 2026.
Senaatti-kiinteistöjen toteuttama hanke muuttaa 1980-luvun toimistotalon moderniksi ja monikäyttöiseksi monitilaympäristöksi. Uusissa tiloissa tulevat toimimaan Geologian tutkimuskeskus (GTK), Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom), Rajavartiolaitos, Säteilyturvakeskus (STUK) ja Ilmatieteen laitos (FMI). Tavoitteena on keskittää valtion toimijoita Lähteentielle ja tarjota nykyaikaiset tilat, jotka tukevat käyttäjien toimintaa, työskentelyä ja työhyvinvointia.
Peruskorjauksessa uusitaan virastotalon sisätilat, mukaan lukien väliseinät, talotekniikka ja sähköjärjestelmät. Julkisivu kunnostetaan, ikkunat ja vesikatto uusitaan. Lisäksi tontille rakennetaan toimintoja tukeva uudisrakennus. Kokonaisuuden laajuus on noin 6 200 bruttoneliömetriä, ja kustannusarvio on noin 17,5 miljoonaa euroa. Rakennustöiden pääurakoitsijana toimii Sakela Rakennus Oy.
“Laajennusosan runkotyöt ovat valmiit, ja vesikatto- ja sisävalmistustyöt ovat työn alla. Peruskorjauksen puolella työ on jo pitkällä, kun sisätiloissa tehdään talotekniikka-asennuksia ja viimeistelytöitä. Tavoitteena on siirtyä loppusiivoukseen ja käyttöönottovaiheeseen vuoden 2026 alussa”, kertoo Senaatti-kiinteistöjen rakennuttajapäällikkö Kimmo Puttonen.
Tulevat toimitilat tukevat nykyaikaisia työnteon tapoja ja mahdollistavat entistä tiiviimmän yhteistyön virastojen välillä. Tiloihin rakennetaan yhteiskäyttöisiä kokous-, sosiaali- ja kuntoilutiloja sekä työkahvila. Erityistä huomiota on kiinnitetty tilojen muuntojoustavuuteen, jotta ne palvelevat tehokkaasti myös tulevaisuuden tarpeita.
Historiallisesti merkittävässä tontissa on myös otettu huomioon sen erityispiirteet, kuten toisen maailmansodan aikaisen Sicherheitsdienstin vankilarakenteiden jäännökset. Niistä on tehty arkeologinen dokumentointi yhteistyössä Museoviraston kanssa.
Hankkeessa noudatetaan Senaatti-kiinteistöjen ohjeita hiilijalanjäljen pienentämiseksi, ja tavoitteena on noin 15 % vähennys tavanomaiseen rakentamiseen verrattuna. Lisäksi hyödynnetään kiertotalouden periaatteita ja vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja.
Harjannostajaisia vietetään työmaalla iltapäivällä
Paikalle kokoontuvat Senaatti-kiinteistöjen lisäksi hankkeen suunnittelijat, urakoitsijat sekä tulevien käyttäjäorganisaatioiden edustajat. Tilaisuudessa kuullaan puheenvuoroja eri toimijoilta ja työmaaväelle tarjoillaan perinteisesti hernekeittoa. Harjannostajaiset tarjoavat tärkeän pysähdyspaikan pitkäkestoisen hankkeen keskellä ja tilaisuuden kiittää hankkeen tekijöitä hyvästä yhteistyöstä.
