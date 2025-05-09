Vamia

Vamia haastaa Vaasan yläkoulut ruokahävikin vähentämiseen kestävän kehityksen viikolla 22.–26.9.2025

15.9.2025 16:00:31 EEST | Vamia | Tiedote

Kestävän kehityksen viikon aikana vietetään myös valtakunnallista Hävikkiviikkoa. Vamia toteuttaa ruokahävikkihaasteen Teese Botnian kanssa: Vamian sekä yläkoulujen ruokaloissa mitataan lounaan lopuksi syntynyt hävikki, ja vähiten hävikkiä tuottanut koulu palkitaan viikon päätteeksi. Tulokset näkyvät kaikkien koulujen ruokaloissa taulukkojulisteina.

Vamian kestävän kehityksen viikon banneri. Kuvitus kokkiopiskelijasta, joka valmistaa ruokaa sadonkorjuuvihanneksista.
Vamialla vietetään valtakunnallista Kestävän kehityksen viikkoa 22.–26.9.2025, ja teema näkyy viikon aikana vahvasti kaikilla Vamian aloilla.

Kestävä kehitys näkyy kaikilla Vamian aloilla

Kestävä kehitys on meillä Vamialla arkipäivää ja näkyy jokaisessa tutkinnossamme. Kestävän kehityksen viikko tuo teeman näkyvästi esiin, ja on erityisen hienoa, että myös Vaasan yläkoulut tarttuivat hävikkihaasteeseen – se tekee ruokahävikin vähentämisestä konkreettista ja innostavaa oppilaille, sanoo Vamian rehtori Åsa Stenbacka.

Vamian kestävän kehityksen viikko tuo teemat näkyväksi opetuksessa, projekteissa ja tempauksissa jokaisena viikon päivänä:

  • Maanantai: Energia ja hiilijalanjälki
  • Tiistai: Kiertotalous ja Lean
  • Keskiviikko: Teknologia
  • Torstai: Kestävän tulevaisuuden toimijat, ammatit ja yrittäjät
  • Perjantai: Luonto, ympäristö, kulttuurit ja yhteisöllisyys

Vamian alat toteuttavat viikon aikana projekteja, yritysesittelyjä ja luentoja kestävän kehityksen teemoista, mm.:

  • Studio Parcos lahjoittaa kauneus- ja hiusalan palveluiden tuotot hyväntekeväisyyteen
  • Rakennusalalla valmistetaan nuotiopuita hukkapuusta
  • Ravintola- ja matkailualalla järjestetään sadonkorjuuviikko ja vaatteiden kierrätyspiste
  • Sähköalalla esitellään uusiutuvan energian ratkaisuja


Green Skills Week

Vamian opiskelijat osallistuvat myös Vaasa Green Skills Weekiin yhdessä Novian, Vaasan yliopiston, YrkesAkademin, VAMKin, Vasekin ja Merinovan kanssa. Ohjelmassa on innovaatiokilpailu ja luentoja vihreän siirtymän teemoista.

