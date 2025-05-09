Vamia haastaa Vaasan yläkoulut ruokahävikin vähentämiseen kestävän kehityksen viikolla 22.–26.9.2025

Kestävä kehitys näkyy kaikilla Vamian aloilla



– Kestävä kehitys on meillä Vamialla arkipäivää ja näkyy jokaisessa tutkinnossamme. Kestävän kehityksen viikko tuo teeman näkyvästi esiin, ja on erityisen hienoa, että myös Vaasan yläkoulut tarttuivat hävikkihaasteeseen – se tekee ruokahävikin vähentämisestä konkreettista ja innostavaa oppilaille, sanoo Vamian rehtori Åsa Stenbacka.



Vamian kestävän kehityksen viikko tuo teemat näkyväksi opetuksessa, projekteissa ja tempauksissa jokaisena viikon päivänä:

Maanantai: Energia ja hiilijalanjälki

Energia ja hiilijalanjälki Tiistai: Kiertotalous ja Lean

Kiertotalous ja Lean Keskiviikko: Teknologia

Teknologia Torstai: Kestävän tulevaisuuden toimijat, ammatit ja yrittäjät

Kestävän tulevaisuuden toimijat, ammatit ja yrittäjät Perjantai: Luonto, ympäristö, kulttuurit ja yhteisöllisyys





Vamian alat toteuttavat viikon aikana projekteja, yritysesittelyjä ja luentoja kestävän kehityksen teemoista, mm.:

Studio Parcos lahjoittaa kauneus- ja hiusalan palveluiden tuotot hyväntekeväisyyteen

Rakennusalalla valmistetaan nuotiopuita hukkapuusta

Ravintola- ja matkailualalla järjestetään sadonkorjuuviikko ja vaatteiden kierrätyspiste

Sähköalalla esitellään uusiutuvan energian ratkaisuja



Green Skills Week

Vamian opiskelijat osallistuvat myös Vaasa Green Skills Weekiin yhdessä Novian, Vaasan yliopiston, YrkesAkademin, VAMKin, Vasekin ja Merinovan kanssa. Ohjelmassa on innovaatiokilpailu ja luentoja vihreän siirtymän teemoista.