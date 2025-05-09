Vamia haastaa Vaasan yläkoulut ruokahävikin vähentämiseen kestävän kehityksen viikolla 22.–26.9.2025
Kestävän kehityksen viikon aikana vietetään myös valtakunnallista Hävikkiviikkoa. Vamia toteuttaa ruokahävikkihaasteen Teese Botnian kanssa: Vamian sekä yläkoulujen ruokaloissa mitataan lounaan lopuksi syntynyt hävikki, ja vähiten hävikkiä tuottanut koulu palkitaan viikon päätteeksi. Tulokset näkyvät kaikkien koulujen ruokaloissa taulukkojulisteina.
Kestävä kehitys näkyy kaikilla Vamian aloilla
– Kestävä kehitys on meillä Vamialla arkipäivää ja näkyy jokaisessa tutkinnossamme. Kestävän kehityksen viikko tuo teeman näkyvästi esiin, ja on erityisen hienoa, että myös Vaasan yläkoulut tarttuivat hävikkihaasteeseen – se tekee ruokahävikin vähentämisestä konkreettista ja innostavaa oppilaille, sanoo Vamian rehtori Åsa Stenbacka.
Vamian kestävän kehityksen viikko tuo teemat näkyväksi opetuksessa, projekteissa ja tempauksissa jokaisena viikon päivänä:
- Maanantai: Energia ja hiilijalanjälki
- Tiistai: Kiertotalous ja Lean
- Keskiviikko: Teknologia
- Torstai: Kestävän tulevaisuuden toimijat, ammatit ja yrittäjät
- Perjantai: Luonto, ympäristö, kulttuurit ja yhteisöllisyys
Vamian alat toteuttavat viikon aikana projekteja, yritysesittelyjä ja luentoja kestävän kehityksen teemoista, mm.:
- Studio Parcos lahjoittaa kauneus- ja hiusalan palveluiden tuotot hyväntekeväisyyteen
- Rakennusalalla valmistetaan nuotiopuita hukkapuusta
- Ravintola- ja matkailualalla järjestetään sadonkorjuuviikko ja vaatteiden kierrätyspiste
- Sähköalalla esitellään uusiutuvan energian ratkaisuja
Green Skills Week
Vamian opiskelijat osallistuvat myös Vaasa Green Skills Weekiin yhdessä Novian, Vaasan yliopiston, YrkesAkademin, VAMKin, Vasekin ja Merinovan kanssa. Ohjelmassa on innovaatiokilpailu ja luentoja vihreän siirtymän teemoista.
Katarina Sandbacka
Kansainvälisyyspäällikkö
Vamia
Puh:0407117070
katarina.sandbacka@vamia.fi
Åsa Stenbacka
Rehtori
Vamia
Puh:040 750 7030
asa.stenbacka@vamia.fi
