Lapti aloittanut uuden RS-kohteen rakentamisen Tampereen Hatanpäässä – 60 prosenttia kohteen asunnoista varattu
Lapti on aloittanut uuden omaperusteisen asuntokohteen rakentamisen Tampereen Hatanpäässä. Asunto Oy Tampereen Hatanpään Botanicaan valmistuu 46 asuntoa loppuvuodesta 2026.
Hatanpään Botanica on kuusikerroksinen kerrostalo, josta löytyy 46 erikokoista asuntoa aina yksiöistä kolmen huoneen asuntoihin. Kohde toteutetaan A-energiatehokkuusluokkaan.
– Hatanpään Botanican asunnot on suunniteltu muuntumaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Osan asunnoista voi ostaa joko kolmiona tai kaksiona. Vaatehuoneen voi muuttaa erilliseksi wc:ksi tai ottaa osaksi isompaa makuuhuonetta. Työpisteitä ja työhuoneita etätyötä varten on mahdollista toteuttaa useampaan eri pohjaan. Muuntautuvat asuntopohjat ja upea sijainti ovat herättäneet kiinnostusta, ja asunnoista 60 prosenttia on jo varattu, kertoo aluejohtaja Tuomo Turkkinen Laptilta.
As Oy Tampereen Hatanpään Botanicalla on osuus koko korttelia palvelevasta yhteisestä piha-alueesta, jossa sijaitsee korttelisauna, pesula sekä pyöräverstas.
Hatanpään Botanica on osa alueelle rakentuvaa monipuolista asuinkorttelialuetta arboretumin vieressä Pyhäjärven rantamaisemien äärellä. Korttelialueeseen on suunnitteilla asumista noin 670 asukkaalle. Alue on myös tulevan ratikkalinjan varrella, joka nykyisten arvioiden mukaan aloittaa liikennöinnin alueelle elokuussa 2028.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tuomo Turkkinen, aluejohtaja, Rakennusliike Lapti Oy, 040 717 7576, tuomo.turkkinen@lapti.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Lapti lyhyesti
Lapti on monipuolinen ja vakavarainen kotimainen rakennusliike. Rakennamme yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa koteja, toimitiloja, päivä- ja hoivakoteja, kouluja sekä sairaaloita ympäri Suomea. Meillä työskentelee noin 400 alan ammattilaista. Vaikuttavasta jäljestämme kertovat niin viimeistelty kädenjälki kuin yhteistyöstämme syntyvä lämmin muistijälki. www.lapti.fi
Vaikuttavaa jälkeä.
