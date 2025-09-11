Uudenmaan ELY-keskus

Terrin silta Lopella uusitaan, liikenne kiertotielle tiistaina 23.9. klo 17.00

15.9.2025 16:06:00 EEST | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Rautakoskentie (tie 2832) Lopella katkaistaan liikenteeltä Terrin sillan uusimisen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.

Kartta, jossa näkyy työnaikainen kiertotie ja suljettu tieosuus. Kiertotie on merkitty keltaisilla nuolilla.
Työnaikainen kiertotie.

Terrin sillan uusiminen Lopella aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Rautakoskentiellä. Rautakoskentie (tie 2832) katkaistaan liikenteeltä Lounalampin ja Tammisalontie välillä sijaitsevan Terrin sillan kohdalta tiistaina 23.9.2025 klo 17.00 ja avataan liikenteelle viimeistään keskiviikkona 24.9.2025 kello 05.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.

 

Liikenne ohjataan kiertotielle Riimalantien (tie 13607), Liesjärventien (tie 2825), Porintien (tie 2), Siikalantien (tie 11225 ja Hunsalantien (tie 11225) kautta. Kiertotien pituus on noin 56,8 km.

Avainsanat

siltatyökiertotieloppi

Yhteyshenkilöt

Urakoitsija: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, puh. 040 557 3888
Valvontakonsultti: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, puh 045 126 9960
Projektipäällikkö: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikael Sonck, puh. 0295 029 073

Kuvat

Kartta, jossa näkyy työnaikainen kiertotie ja suljettu tieosuus. Kiertotie on merkitty keltaisilla nuolilla.
Työnaikainen kiertotie.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Logo.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye