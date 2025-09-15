Aluevaltuusto keskusteli taloudesta ja toiminnasta sekä hyväksyi osavuosikatsauksen

Hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma kertoi ajankohtaiskatsauksessaan Pohteen taloudesta ja toiminnasta. Hyvinvointialueen aluevaltuusto on joutunut tekemään talouden ja toiminnan yhteensovittamiseksi ja vaadittujen säästöjen aikaan saamiseksi vaikeita päätöksiä niin alueen väestön kuin henkilöstön näkökulmasta.

Useimmilla hyvinvointialueilla, myös Pohteella, kansallinen rahoitus ei ole riittänyt kustannusten kattamiseen. Alueilla on syntynyt alijäämiä, jotka on hyvinvointialuelain mukaan katettava viimeistään kolmannen vuoden loppuun mennessä siitä, kun alijäämä on syntynyt. Tämä tarkoittaa, että vuosien 2023–2024 alijäämät on katettava vuoden 2026 loppuun mennessä.

– Kansallisella tasolla on valmistelussa lakimuutos, jonka mukaan hyvinvointialueet voivat saada alijäämien kattamiseen lisäaikaa tietyin ehdoin. Tilannettamme helpottaa, jos saamme lisäaikaa alijäämien kattamiseen. Valitettavasti tämä ei poista sitä, etteikö meidän olisi edelleen jatkettava tiukkaa taloudenpitoa: Lisäaikaa voisivat saada täysimääräisesti talouttaan tasapainottavat hyvinvointialueet, joille ei kerry uutta alijäämää vuodelta 2025. Alijäämät olisi katettava joko vuoden 2027 tai vuoden 2028 loppuun mennessä, Ilkka Luoma toteaa.

Jos hyvinvointialue ei selviä lakisääteisistä velvoitteistaan talouden tai palvelujen suhteen, se voidaan asettaa arviointimenettelyyn. Tällä hetkellä arviointimenettelyssä on kolme hyvinvointialuetta: Keski-Suomen, Lapin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueet. Arviointimenettely rajoittaa hyvinvointialueen itsemääräämisoikeutta.

Osavuosikatsauksessa näkyy myönteistä kehitystä

Katsaus vuoden 2025 ensimmäiseen vuosipuolikkaaseen osoittaa, että talouden ja toiminnan suunnitelmat ovat edenneet pääosin tavoitteiden mukaisesti. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta palveluja on myös kehitetty. Esimerkiksi hoidon jatkuvuus toteutuu jo kattavasti ja digitaaliset palvelut ovat laajasti käytössä.

Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuivat vaihtelevasti eri palveluissa. Haasteet liittyvät muun muassa henkilöstön riittävyyteen tietyissä henkilöstöryhmissä ja eri alueilla sekä kasvaneeseen kysyntään osassa palveluja. Hoito- ja palvelutakuut toteutuivat kuitenkin paremmin kuin viime vuonna.

Pelastustoiminnan tehtävien määrä on vähentynyt. Toimintavalmiusajat toteutuivat koko aluetta tarkasteltaessa hyvin. Pohjois-Suomen yhteistyöalueen johtokeskus aloitti ympärivuorokautisen päivystyksen huhtikuun alusta alkaen.

Pohteen henkilöstön määrä oli kesäkuun lopussa 18 873, mikä on 0,6 prosenttia eli 111 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Koulutuspäivien määrä on kasvanut. Hakijamäärät ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan: hakijoita avoimiin toimiin ja virkoihin on ollut huomattavasti aiempaa enemmän.

Talous on kehittynyt lähes ennakoidusti, mutta tilanne kiristyy lähikuukausina. Aluevaltuuston toukokuussa muuttamassa talousarviossa Pohteen ylijäämä kuluvalle vuodelle on 37,2 miljoonaa. Kesäkuun tilanteessa ylijäämä on 32 miljoonaa.

Tammi−kesäkuun toteuman perusteella arvioidaan, että muutetussa talousarviossa pysyminen on haastavaa. Kesäkuun tilanteen pohjalta laadittu tilinpäätösennuste on 30 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Henkilöstökulut, asiakapalvelujen ostot ja avustukset uhkaavat ylittyä. Ennusteeseen sisältyy vielä runsaasti epävarmuutta.

Muita päätöksiä

Aluevaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvioon muutoksia. Pohteen rahoitus vuodelle 2025 vähenee 0,​18 miljoonaa euroa ajokorttilainsäädäntöön tulleen muutoksen takia. Muut muutokset ovat siirtoja toimialueiden välillä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024 sisälsi yhteensä 24 suositusta,​ joihin on koottu tarkastuslautakunnan keskeiset havainnot. Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi aluehallituksen lausunnon toimenpiteistä,​ joihin arviointikertomuksen pohjalta on ryhdytty.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointiperiaatteet toimikaudelle 2025–2029. Periaatteet tuotiin tiedoksi aluevaltuustolle. Lisäksi aluevaltuusto sai tiedoksi tarkastuslautakunnan hyväksymän arviointisuunnitelman vuodelle 2025. Arviointikausi on elokuusta 2025 kevääseen 2026 siihen saakka, kun tilintarkastuskertomus on annettu ja arviointikertomus hyväksytty.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluevaltuusto kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 10.11.2025. Vuoden viimeinen kokous on maanantaina 15.12.2025.

Kokousajat, esityslistat, tarkastetut pöytäkirjat ja kokouksen tallenteen löydät Pohteen verkkosivuilta aluevaltuuston sivulta.

Tallenne on katsottavissa verkkosivuilla kokouksen jälkeisestä päivästä alkaen kahden viikon ajan.