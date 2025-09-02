Kemianteollisuuden yrityksiltä täystyrmäys EU:n kauppadiilille – jopa satojen miljoonien eurojen isku toimialalle
Kemianteollisuuden yritykset suhtautuvat kriittisesti EU:n kauppaneuvottelutoimiin Yhdysvaltojen kanssa. Vain 6 prosenttia alan yrityksistä arvioi neuvottelujen lopputuloksen myönteiseksi, ja selvä enemmistö katsoo, ettei kauppasopimus lisää investointihalukkuutta Suomeen.
Asia selviää syyskuun alussa toteutetussa Kemianteollisuus ry:n jäsenpulssista, jossa selvitettiin jäsenyritysten näkemyksiä EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasopimukseen ja tullitasoon.
Yhdysvaltojen asettamat 15 prosentin vientitullit aiheuttavat merkittäviä kustannuksia suomalaiselle kemianteollisuudelle. Peräti 80 prosenttia Kemianteollisuus ry:n jäsenyrityksistä raportoi tullien vaikuttavan negatiivisesti liiketoimintaansa.
Vaikutukset näkyvät monella tasolla. Osa yrityksistä kärsii suoraan viennin vaikeutumisesta Yhdysvaltoihin, toisilla ongelmat välittyvät asiakkaiden haasteiden kautta. Lisäksi tullit heijastuvat laajemmin talouteen, mikä vähentää kysyntää. Eniten harmia yrityksille koituu välillisistä vaikutuksista – 65 prosenttia yrityksistä raportoi, että välilliset vaikutukset aiheuttavat haasteita liiketoimintaan.
Yhdysvaltojen markkinoille vaikea löytää korvaajaa, Kemianteollisuus ry peräänkuuluttaa vahvaa EU:ta
Yhdysvallat nousi Suomen kemianteollisuuden tärkeimmäksi vientimaaksi vuonna 2024. Kemianteollisuuden vienti Yhdysvaltoihin kipusi liki kolmeen miljardiin euroon, mikä oli liki 40 prosenttia koko Suomen Yhdysvaltojen tavaraviennistä. Noin 60 prosenttia Kemianteollisuus ry:n jäsenyrityksistä käy kauppaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvaltojen kanssa. Ei ole siis lainkaan merkityksetöntä, mihin suuntaan kauppasuhteet EU:n ja Yhdysvaltojen välillä kehittyvät.
Kemianteollisuus ry:n jäsenpulssin mukaan 15 prosentin tullitaso merkitsee yksittäisille yrityksille kymmenien miljoonien eurojen menetyksiä liikevaihtoon. Koko alan osalta menetykset nousevat satoihin miljooniin euroihin. Yritysten arviot liikevaihdon menetyksestä vaihtelevat 0–15 prosentin välillä, mediaaniarvon ollessa 5 prosenttia.
Suomalaiset kemianteollisuuden yritykset varoittavat, että EU:n asema globaalissa mittakaavassa horjuu, eikä sen nykyinen kauppapolitiikka riitä turvaamaan teollisuuden kilpailukykyä ja kasvua maailmanmarkkinoilla.
– Suomi on EU:ssa pieni toimija, mutta samalla koko EU:sta on vaarassa tulla maailman mittakaavassa pikkupelaaja. Ongelmana on, että Kiina, Intia ja Yhdysvallat pelaavat eri säännöillä – ja EU pitää yllä suuria egoja ilman todellista voimaa, kun muut menevät ohi, tiivistää suomalainen yritysjohtaja vastauksessaan.
Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto puolestaan huomauttaa, että EU:n toiminta kauppaneuvotteluissa on näyttäytynyt ulospäin lammasmaiselta.
– Kauppapolitiikan pitäisi olla EU:n ydinosaamista, mutta se, että EU poistaa kokonaan tuontitullinsa saadakseen 15 prosentin vientitullit, kertoo Trumpin vieneen EU:ta kuin litran mittaa. Tarvitsemme vahvan EU:n, jolla on kanttia neuvotella yhteisen talousalueen eduista ja kauppapolitiikasta, Aalto alleviivaa.
Yleistunnelma on odottava ja epävarma
Syyskuussa tehdyn jäsenpulssin mukaan 45 prosenttia kemianteollisuuden toimitusjohtajista arvioi yrityksensä tilanteen huonoksi tai erittäin huonoksi. Osuus on pysynyt samalla tasolla jo kahden vuoden ajan. Tilanne on heikentynyt merkittävästi 2020-luvun alkuvuosista. Joulukuussa 2021 vastaava lukema oli vain 10 prosenttia. Yritykset odottavat tilanteen hieman paranevan, mutta samanlaisia toiveita on ollut joulukuusta 2023 lähtien.
– Yritysten puheissa on ripaus aiempaa positiivisempia tunnelmia, mutta silti yleistunnelma on odottava ja epävarma. Parempaa tämä on kuin viime vuonna, mutta tilannetta ei voi missään nimessä kuvata laaja-alaisesti hyväksi, Mika Aalto kuvaa.
Julkisessa keskustelussa näkemykset markkinatilanteesta vaihtelevat. Kemianteollisuus ry:n mukaan tilastotietoja on syytä lukea huolella. Tuotantomääriä ja uusia tilauksia kuvaavissa tilastoissa painottuu lääketeollisuus, ja uusia tilauksia tarkasteltaessa on huomioitava hintatason muutos: tilausten arvo on noussut, mutta tilausmäärät ovat palautuneet vasta tyypilliselle tasolleen.
– Etenkin peruskemian tuotanto takkuaa yhä. Euroopasta ei tule vetoapua ja kiinalaiset painavat kovaa päälle. Tekisi mieli povata parempaa, mutta kysynnässä on yhä pehmeyttä. Takana on kaksi erittäin heikkoa vuotta, kertoo Kemianteollisuus ry:n pääekonomisti Sampo Pehkonen.
Kysely toteutettiin 3.–5.9.2025. Kyselyyn vastasi 83 Kemianteollisuus ry:n jäsenyrityksen toimitusjohtajaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika AaltoToimitusjohtajaKemianteollisuus ryPuh:+358 50 438 9247mika.aalto@kemianteollisuus.fi
Sampo PehkonenEkonomistiKemianteollisuus ry / TyöelämäPuh:+358 40 7634 700sampo.pehkonen@kemianteollisuus.fi
Liitteet
- Twitter: @Kemianteollisuu - https://twitter.com/Kemianteollisuu
- Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs
Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa.
Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista ja investoimme Suomeen vuositasolla reilut miljardi euroa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kemianteollisuus ry
Teollisuuden toimintaedellytyksistä huolehtiminen luo talouskasvua ja työllisyyttä2.9.2025 23:20:40 EEST | Tiedote
Hallitus julkisti myöhään tiistaina talousarvioesityksensä vuodelle 2026. Budjettiriihessä tehtiin noin miljardin euron lisäsopeutukset, jotka ovat mittaluokaltaan ymmärrettäviä ja välttämättömiäkin julkisen talouden tasapainottamiseksi. Valitettavasti osa leikkauksista osuu teollisuuteen ja sen toimintaedellytyksiin – ja siten talouskasvun ja työllistämisen mahdollisuuksiin.
Sähköveron korotukset uhkaisivat viedä teollisuuden selkeimmän kilpailuvaltin – suorat kustannukset jopa satoja miljoonia euroja6.8.2025 13:55:00 EEST | Tiedote
Suomen valtion velkaantumistilanne on vakava. Julkisuudessa on syystäkin spekuloitu keinoilla, joilla valtiontalouden tilaa voisi vahvistaa. Valitettavasti yksi mainituista keinoista, teollisuuden sähköveron nostaminen, sahaisi vain omaa oksaa Suomi Oy Ab:n alta.
Kemianteollisuuden yritysjohtajat: Sijainti on Suomen suuri heikkous globaalissa kaupankäynnissä – Näin pärjäsimme vertailussa Ruotsiin18.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomen maantieteellinen sijainti on selvä heikkous suhteessa kilpailijamaihin, arvioivat Suomen toiseksi suurimman vientialan kemianteollisuuden toimitusjohtajat tuoreessa kyselyssä. Toimitusjohtajat nostivat heikkoutena esille myös muun muassa yritysvastaisen kulttuurin Suomessa.
Yhteisöveron alentamisesta ja palkkaverotuksen keventämisestä kiitokset hallitukselle – osa päätöksistä heikentää kuitenkin teollisuuden kilpailukykyä23.4.2025 23:01:35 EEST | Tiedote
Hallitus julkisti keskiviikkona julkisen talouden suunnitelmansa vuosille 2026–2029. Kasvuriiheksi nimettyyn puoliväliriiheen kohdistui paljon odotuksia, ja hallitus onnistuikin tekemään myönteisiä, kasvua tukevia päätöksiä.
Työehtosopimus syntynyt kemianteollisuuden ylemmille toimihenkilöille15.4.2025 14:20:24 EEST | Tiedote
Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusriitaan 13.4. annettu sovintoesitys on hyväksytty Kemianteollisuus ry:n ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n hallituksissa tiistaina 15.4.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme