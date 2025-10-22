"Hiei-vuoren valkoiset kurjet" käsittelee Japanin synkretististä vuoriuskoa, shugendōa

HIEI-VUOREN VALKOISET KURJET

Japanin synkretistinen vuoriuskonto

Irene Wai Lwin Moe ja Daniel Moilanen

Japanin pyhimpiin vuoriin kuuluvalla Hieizanilla vaeltaa joukko erikoisia miehiä. Tarunhohtoiset maratonmunkit, Hiei-vuoren valkoiset kurjet lainaavat nimensä tälle kirjalle. Käsillä on ensimmäinen suomenkielinen tutkimus shugendōsta, Japanin synkretistisestä vuoriuskonnosta. Tuliperäisten saarten asukkaat ovat aina kunnioittaneet kotimaansa dramaattista maisemaa.

Pyhät vuoret ovat historiallisten tapahtumien tapahtumapaikka. Kronikat ja kertomusperinne kuvaavat voittamattomien sankareiden taistelua yhteisöä uhkaavia hirviöitä vastaan. Metsäisillä rinteillä vaeltavat yamabushit, vuorten erakot koettelevat voimiaan kummallisia olentoja vastaan ja kettuneidot viettelevät pahaa-aavistamattomia kulkijoita.

Lukija yllättyy ja kenties kauhistuukin askeettien kohtaamia äärimmäisiä haasteita. Keitä olivat vuoriuskonnon taikuuteen ja salaperäisiin mysteereihin verhoutuneet perustajat ja mikä houkuttaa meidän aikamme nuoret miehet seuraamaan heidän esimerkkiään kuolemaa uhmaaviin haasteisiin? Miksi naisten ei vuosituhanteen sopinut kiivetä vuorille ja kuinka eräs puutarhuri ratkaisi asian? Entä millainen oli demokraattinen Fuji-uskonto, jota myös yksinvaltainen shōgun kunnioitti?

Japanin vuorille nouseva kulkija päätyy mystiseen tilaan arjen ja unelman, tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen, maan ja taivaan välillä. Itsensä haastaminen, jonkin arkea syvemmän elementin etsintä tai hyvän karman kokoaminen liittyvät henkilökohtaisesti koettuun pyhään. Lukija tutustuu mm. demonien kanssa seurustelleeseen tietäjään En no Gyōjaan ja nousee Fuji-vuoren rinteille erikoisen elämäntien valinneen kauppiaan Jikigyō Mirokun seurassa. Mukaan matkalle lyöttäytyy joukko taiteilijoita, joita Japanin kauniit vuoret ovat innoittaneet.

Japanilaisten synkretistisen uskomusperinteen ytimessä on luonnon kuunteleminen ja sen kunnioittaminen. Ympärillämme olevat metsät, meri ja joet, vuoret ja niillä asuvat eläimet ja ihmiset ovat kaikki samaan tahtiin hengittävän universaalin kokonaisuuden osia. Kirjan kirjoittajat pohtivat ikivanhan vuoriuskonnon ja turismiteollisuuden liitoskohtia. Kuinka pyhä luonto kestää kävijöiden valtavan vyöryn? Vuoret ovat japanilaisille edelleen tärkeitä, mutta onko vuoriuskonnolla tulevaisuutta?

Teoksen etnografinen osuus perustuu laajaan kirjalliseen aineistoon ja tekijöiden omiin retkiin eri puolille Japania vuosina 2019, 2023, 2024 ja 2025. Matkakuvaukset ja kirjan piirroskuvitus ovat syntyneet vuorten, pyhäkköjen ja temppeleiden innoittamana.

FT Irene Wai Lwin Moe on buddhalaiseen taiteeseen ja uskomusjärjestelmiin erikoistunut kulttuuriantropologi. Myyttien muotoon verhottu historia ja poikkeukselliset ihmiskohtalot kiinnostavat eri puolilla Aasiaa 1980-luvulta lähtien tutkimustyötä tehnyttä tietokirjailijaa. FM Daniel Moilanen on Jyväskylän yliopistosta valmistunut kulttuuriantropologi. Hän on perehtynyt shintolaiseen mytologiaan, seikkailukertomuksiin ja kansanperinteeseen. Teoksen piirrokset ovat hänen käsialaansa.

