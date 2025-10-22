"Hiei-vuoren valkoiset kurjet" käsittelee Japanin synkretististä vuoriuskoa, shugendōa
Ensimmäinen suomenkielinen tutkimus teoksessa "Hiei-vuoren valkoiset kurjet" on syvällinen ja kattava tarkastelu shugendōsta, joka on Japanin kiehtova ja monimuotoinen synkretistinen vuoriuskon muoto. Tutkimuksessa Irene Wai Lwin Moe ja Daniel Moilanen yhdistävät saumattomasti etnografian perinteisten tutkimusmetodien kanssa, luoden kokonaisvaltaisen kuvan tästä ainutlaatuisesta uskonnollisesta perinteestä.
HIEI-VUOREN VALKOISET KURJET
Japanin synkretistinen vuoriuskonto
Irene Wai Lwin Moe ja Daniel Moilanen
Japanin pyhimpiin vuoriin kuuluvalla Hieizanilla vaeltaa joukko erikoisia miehiä. Tarunhohtoiset maratonmunkit, Hiei-vuoren valkoiset kurjet lainaavat nimensä tälle kirjalle. Käsillä on ensimmäinen suomenkielinen tutkimus shugendōsta, Japanin synkretistisestä vuoriuskonnosta. Tuliperäisten saarten asukkaat ovat aina kunnioittaneet kotimaansa dramaattista maisemaa.
Pyhät vuoret ovat historiallisten tapahtumien tapahtumapaikka. Kronikat ja kertomusperinne kuvaavat voittamattomien sankareiden taistelua yhteisöä uhkaavia hirviöitä vastaan. Metsäisillä rinteillä vaeltavat yamabushit, vuorten erakot koettelevat voimiaan kummallisia olentoja vastaan ja kettuneidot viettelevät pahaa-aavistamattomia kulkijoita.
Lukija yllättyy ja kenties kauhistuukin askeettien kohtaamia äärimmäisiä haasteita. Keitä olivat vuoriuskonnon taikuuteen ja salaperäisiin mysteereihin verhoutuneet perustajat ja mikä houkuttaa meidän aikamme nuoret miehet seuraamaan heidän esimerkkiään kuolemaa uhmaaviin haasteisiin? Miksi naisten ei vuosituhanteen sopinut kiivetä vuorille ja kuinka eräs puutarhuri ratkaisi asian? Entä millainen oli demokraattinen Fuji-uskonto, jota myös yksinvaltainen shōgun kunnioitti?
Japanin vuorille nouseva kulkija päätyy mystiseen tilaan arjen ja unelman, tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen, maan ja taivaan välillä. Itsensä haastaminen, jonkin arkea syvemmän elementin etsintä tai hyvän karman kokoaminen liittyvät henkilökohtaisesti koettuun pyhään. Lukija tutustuu mm. demonien kanssa seurustelleeseen tietäjään En no Gyōjaan ja nousee Fuji-vuoren rinteille erikoisen elämäntien valinneen kauppiaan Jikigyō Mirokun seurassa. Mukaan matkalle lyöttäytyy joukko taiteilijoita, joita Japanin kauniit vuoret ovat innoittaneet.
Japanilaisten synkretistisen uskomusperinteen ytimessä on luonnon kuunteleminen ja sen kunnioittaminen. Ympärillämme olevat metsät, meri ja joet, vuoret ja niillä asuvat eläimet ja ihmiset ovat kaikki samaan tahtiin hengittävän universaalin kokonaisuuden osia. Kirjan kirjoittajat pohtivat ikivanhan vuoriuskonnon ja turismiteollisuuden liitoskohtia. Kuinka pyhä luonto kestää kävijöiden valtavan vyöryn? Vuoret ovat japanilaisille edelleen tärkeitä, mutta onko vuoriuskonnolla tulevaisuutta?
Teoksen etnografinen osuus perustuu laajaan kirjalliseen aineistoon ja tekijöiden omiin retkiin eri puolille Japania vuosina 2019, 2023, 2024 ja 2025. Matkakuvaukset ja kirjan piirroskuvitus ovat syntyneet vuorten, pyhäkköjen ja temppeleiden innoittamana.
FT Irene Wai Lwin Moe on buddhalaiseen taiteeseen ja uskomusjärjestelmiin erikoistunut kulttuuriantropologi. Myyttien muotoon verhottu historia ja poikkeukselliset ihmiskohtalot kiinnostavat eri puolilla Aasiaa 1980-luvulta lähtien tutkimustyötä tehnyttä tietokirjailijaa. FM Daniel Moilanen on Jyväskylän yliopistosta valmistunut kulttuuriantropologi. Hän on perehtynyt shintolaiseen mytologiaan, seikkailukertomuksiin ja kansanperinteeseen. Teoksen piirrokset ovat hänen käsialaansa.
Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Anita Salo, anita@basambooks.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anita SaloViestintävastaavaBasam Books Oy
Viestintä, sosiaalinen media, tiedotteet, arvostelukappaleet
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Basam Books on riippumaton helsinkiläinen yleiskustantamo. Meidät tunnetaan erityisesti laadukkaan hyvinvointi- ja työelämäkirjallisuuden, kaunokirjallisten klassikoiden sekä runouden kustantajana.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Basam Books
Seitsemän vuoden tulva / Narsistirakastaja — Runopäiväkirja traumasidoksesta ja kaltoinkohtelusta22.10.2025 17:51:14 EEST | Tiedote
Karla Löfgrenin vaikuttava runoteos kertoo henkisestä väkivallasta, jonka pyörteissä syntyvä traumaside muistuttaa addiktiota. Löfgren on filosofian maisteri, kustannustoimittaja, kriitikko, sosionomi/diakoni ja tietokirjailija. ”Seitsemän vuoden tulva” kuuluu Basam Booksin Puhuttava runo -sarjaan, joka sisältää inhimillisesti koskettavaa, keskustelua herättävää runoutta.
Runoilija tulee todeksi metsässä ja rannoilla, kurjen huudossa, tiltaltin tikityksessä17.10.2025 08:18:00 EEST | Tiedote
Jaana Lambergin esikoisteos "Kurjen huudossa olen aina totta" kuljettaa lukijaa erilaisissa maisemissa ja tunnelmissa, havainnoi tarkasti luontoa, viipyilee kallioilla ja sammalikoissa.
Kun kuolleet katoavat maailmasta14.10.2025 17:13:02 EEST | Tiedote
Petri Merenlahti pohtii kolmannessa runokokoelmassaan, miten maailma muuttuu, kun vainajat eivät enää pidä yhteyttä eläviin.
"Tekoäly ja johtaminen" - Emeritusprofessori Pauli Juuti varoittaa tekoälyn vaikutuksista8.10.2025 15:02:47 EEST | Tiedote
Tekoälyn kasvava käyttö muuttaa organisaatioita ja johtamista, mutta siihen tulee suhtautua kriittisesti. Emeritusprofessori Pauli Juuti korostaa tekoälyn vaikutuksia sekä asiakkaisiin että henkilöstöön ja varoittaa helppojen vastausten vaaroista. Juutin teoksessa käsitellään tekoälyn pitkäaikaisia vaikutuksia työelämässä ja yhteiskunnassa.
Klassikkoteos "Rasselas" nyt ensimmäistä kertaa suomeksi7.10.2025 08:18:00 EEST | Tiedote
Prinssi Rasselas ja hänen seurueensa pakenevat ylellisyyttä tutkiakseen onnellisen ja merkityksellisen elämän saloja Samuel Johnsonin romaanissa. He pohtivat ihmiselämän eri osa-alueita, kuten rakkautta, perhettä ja valtaa. Teos tarjoaa terävää elämänviisautta ja toimii kolonialismin kritiikkinä. Teoksen on suomentanut Antti Nuutila.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme